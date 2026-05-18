ジャックス、休業者をフォローする同僚へ「チームサポート手当」を新設

株式会社ジャックス

株式会社ジャックス（本部：東京都渋谷区、代表取締役社長：村上 亮、以下「ジャックス」）は、2026年５月より、社員の育児休業・介護休業の取得支援を目的として、「チームサポート手当」を新設いたしました。

少子高齢化が進む日本社会において、育児や介護と仕事の両立を支援する環境の整備は、企業にとって重要な経営課題の一つです。ジャックスはこれまでも、育児休業・介護休業制度の充実を通じて、社員が安心してライフイベントに向き合える職場づくりを推進してきました。

一方で、休業取得者が所属する部署では、周囲の社員が代替業務を担うことで、組織全体の業務継続に貢献しています。こうした社員の貢献に対し、会社として適切に応える仕組みが必要と判断し、このたび「チームサポート手当」を新設することといたしました。

本制度の導入により、代替業務を担う社員への支援を明確化し、休業を取得しやすい環境を整えるとともに、お互いのライフステージを尊重し助け合える職場風土をさらに根付かせ、社員一人ひとりのエンゲージメント向上につなげてまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/158092/table/40_1_0d6ea5ae2f2f26163151ba61db83cad8.jpg?v=202605180251 ]

ジャックスは、社員一人ひとりの成長と活躍が企業価値向上につながるという人的資本経営の考えのもと、５年連続となるベースアップの実施に加え、2026年度新卒採用者の初任給引き上げなどの処遇改善に継続して取り組んでおります。今後も、社員が長く安心して働ける環境を整備し、一人ひとりの能力が最大限発揮される組織づくりを推進してまいります。