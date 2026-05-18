【 兵庫県 × eiicon 】阪神地域ものづくり企業との共創を希望するスタートアップを全国から募集開始。阪神の現場力 × スタートアップの構想力で新たな産業創出へ！

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、兵庫県より「令和8年度 阪神ものづくりチャレンジラボ事業（以下 本事業）」の運営を受託しました。

※本事業は、阪神南県民センターと阪神北県民局の共同事業です。

あわせて同日より、本事業において阪神エリアのものづくり企業との連携を目指す、全国のものづくり領域のスタートアップの募集を開始いたします。

eiiconによる兵庫県事業の運営受託は、昨年度の『ひょうごTECHイノベーションプロジェクト』に次ぐものとなります。eiiconはこれまでに培ったオープンイノベーション支援の知見とネットワークを活かし、本事業による共創プロジェクトの創出から事業化までを一貫して支援します。

兵庫県 × eiicon

■兵庫県 × eiicon 「阪神ものづくりチャレンジラボ事業」

阪神地域に集積するものづくり企業は、優れた技術力があり、成長・発展の可能性が高い一方で、大企業の下請企業が多いため、国際情勢や経済社会環境の変化による取引先の方針転換及び業績悪化への対応等に関して、脆弱性を有しています。

こうしたポテンシャルと課題を踏まえ、持続可能な地域産業を確立するため、阪神ものづくり企業が有するコア技術の応用範囲を拡張（価値創造）し、既存事業と価値創造事業との両利きの経営の実践を通じて、阪神ものづくり企業の競争力や自己変革力を高めていきたいと考えています。

そこで、競争力の源泉と言える高い技術力を有する阪神ものづくり企業が、これまで接点を持たないスタートアップ企業等の技術的な課題解決に向けて協業する機会を創出し、同企業のコア技術の応用範囲の拡張（価値創造）を通じて異分野・新領域への進出を促し、新たな価値創出および事業創出を目指します。

本事業は、技術を“守る”から“拡張する”へと転換し、阪神発のイノベーション創出を加速させる取り組みです。

□本事業への参画を希望するスタートアップの募集について

本事業では、阪神エリアのものづくり企業との共創に意欲を持つスタートアップを全国から募集します。

プログラムの特徴：

・阪神ものづくり企業のマッチング

・共創仮説の構築から実証までの伴走支援

・約5か月間のインキュベーション支援

・専門家・メンターによる事業化支援

・プロジェクトの認知度向上・発信機会の提供

・成果報告会（DEMODAY）の実施 など

単なるマッチングにとどまらず、事業創出に向けた実践的な支援を提供します。

募集対象（例）：

・製造業・ものづくり領域に関連する技術・サービスを有するスタートアップ

・ハードウェア、ロボティクス、素材、IoT、AI、環境・エネルギー等の領域

・ものづくり企業との協業により事業拡張を目指す企業 など

期待される成果：

・阪神ものづくり企業のコア技術の用途拡張

・スタートアップとの新規事業創出

・地域産業の競争力強化

・持続的な共創エコシステムの形成 など

採択予定：

・5社程度

応募方法： ※エントリー締切：2026年6月15日

本プログラムへの応募方法・詳細は専用ページをご覧ください。

https://forms.gle/eo5SHzK4dTu7jQg69(https://forms.gle/eo5SHzK4dTu7jQg69)

□今後のスケジュール（予定）

・2026年5月18日 スタートアップ募集開始 ※本プレスリリース

・2026年6月15日 募集締切

・2026年夏頃 阪神ものづくり企業からの提案募集・マッチング

・2026年秋～ 共創プロジェクト組成・伴走支援開始

・2027年初頭 成果報告会





□本事業に関するご質問・お問い合わせ

「阪神ものづくりチャレンジラボ事業」運営事務局（運営：株式会社eiicon）

TEL：03-6670-3273

Mail：hanshin_mono-labo＠eiicon.net

※（＠）を@に変換ください。





■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都港区虎ノ門3丁目4-7 虎ノ門36森ビル2階 ※2026年4月1日より左記住所に移転

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

沖縄拠点１.（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央１－７－８

沖縄拠点２.（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町１８－４

東海支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

静岡拠点：静岡県浜松市中央区鍛冶町１００－１ ザザシティ浜松中央館 B1F FUSE内

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数39,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

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