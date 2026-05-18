日本初*1 “ナプキン備品化プロジェクト”「職場のロリエ」「学校のロリエ」導入数が1,000件*２ を突破！ ～社会のスタンダードをめざす新しい取り組み、拡大加速～

花王株式会社

花王株式会社の生理用品ブランド「ロリエ」が推進する、日本初*１のナプキンの備品化(TM)プロジェクト「職場のロリエ」導入社数が750社、さらに「学校のロリエ」導入校数が300校となり、合計導入数が1,000件*2 を突破いたしました。

本プロジェクトは、社会全体における生理をとりまく環境をより良くすることをめざし、2022年に開始。突然、生理がきても安心して過ごせる環境づくりの一環として、オフィスに限らず工場や建設現場などの多様な職場や、学校のトイレに生理用ナプキンを備品として設置いただく取り組みです。

＊１ ナプキンメーカー発信として初めて、ナプキンの備品化を推進

「職場のロリエ」：2024年12月25日時点 株式会社 未来トレンド研究機構 調べ

「学校のロリエ」：2025年2月28日時点 株式会社 未来トレンド研究機構 調べ

＊２ 202６年４月末時点（「職場のロリエ」導入社と「学校のロリエ」導入校の合計件数）

■「職場のロリエ」「学校のロリエ」Webサイト

https://www.kao.co.jp/laurier/project/shokuba/?cid=laurier_prtimes260518(https://www.kao.co.jp/laurier/project/shokuba/)

■「職場のロリエ」「学校のロリエ」について

「職場のロリエ」は、企業の福利厚生の一環として、トイレットペーパーと同じように、職場のトイレにナプキンを備品として設置する日本初*１のプロジェクトです。働く人にとっては、急な生理時にもナプキンの心配をする必要がなく、周囲の理解促進にもつながり、より働きやすい環境が整います。そして、導入企業にとっては社員が安心して働ける環境づくりの一助となります。

学校においても同様に「突然生理になって困った」「生理用品を持っておらず不安だった」といった声が多く聞かれたことを受け、「学校のロリエ」を展開。健やかな学校生活のサポートをめざし、推進しています。

いずれも花王からは、専用BOXを無償で提供し、ナプキンの購入・管理・運用は、導入企業や導入校にて行っていただくかたちで、賛同いただいた企業や学校とともに取り組みを進めています。

■二階堂ふみさん出演 「学校のロリエ」プロジェクト 動画を公開

学校生活を安心して過ごせるように、そんな想いで始まった「学校のロリエ」を紹介する動画を公開いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VAK_z5V8CjU ]

https://www.youtube.com/watch?v=VAK_z5V8CjU&t=28s(https://www.youtube.com/watch?v=VAK_z5V8CjU&t=28s)

「ロリエ」のブランドアンバサダーを務める、二階堂ふみさんが生徒たちと「学校での生理で困ったこと」を対話するなかで、「学校のトイレに生理用ナプキンがあったら心強いよね」と、生徒たちの不安な気持ちに優しく寄り添っています。

■「学校のロリエ」導入校からの反響（一部抜粋）

（導入を推進した二松学舎大学付属柏高等学校 生徒会メンバー）

大学のトイレでナプキンが備え付けられているのを見て、「私たちの学校にもあったらいいな」と思ったのが導入のきっかけです。校内が広く、保健室が遠い教室もあるので、休み時間にナプキンを取りに行くのがとても大変でした。困った時に誰もが助かるように、ナプキンをいつでも手にできるものはないかを調べていたところ「学校のロリエ」を見つけました。男子生徒も含めた生徒会メンバー全員で、オープンに話し合いながら導入を進めました。

導入後、他の生徒から、「保健室に（ナプキンを）取りに行かずに済むようになった」「助かった、ありがとう」って言われました。この「学校のロリエ」を導入するプロジェクトを成功できて、自信がつきました。

・「職場のロリエ」「学校のロリエ」を導入された皆さまの取り組み記事は下記「花王公式note」よりご覧いただけます。

＜アツギ株式会社様＞

「職場のロリエ」～誰もが働きやすい環境づくりへの想い～

https://note.kao.co.jp/n/nd4953c59f00d

＜株式会社大林組様＞

大手ゼネコンの大林組さんが「職場のロリエ」にかける想いに迫る！

https://note.kao.co.jp/n/na556324f651e

＜株式会社湖池屋様＞

今すぐできる福利厚生「職場のロリエ」湖池屋さんの取り組み

https://note.kao.co.jp/n/na4b1227c6bbc(https://note.kao.co.jp/n/na4b1227c6bbc)

＜二松学舎大学付属柏中学・高等学校様＞

生徒会が選んだ「学校のロリエ」。突然の生理に寄り添う優しさを

https://note.kao.co.jp/n/n30294c8d9f18

＜国際医療福祉大学 成田キャンパス様＞

医療を学ぶ学生が社会課題に取り組む。「学校のロリエ」導入へ

https://note.kao.co.jp/n/neb1bdb20714a