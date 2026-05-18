HENNGEとWithSecure、戦略的パートナーシップでグローバル提携

HENNGE株式会社

HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）とWithSecure Corporation（本社：フィンランド・ヘルシンキ、CEO：Antti Koskela）は、両社の既存契約に基づく戦略的パートナーシップを、HENNGEの米国法人であるHENNGE Inc.（本社：米国・カリフォルニア州、CEO：Robert Sharp）へと拡大したことをお知らせします。

本合意によって、HENNGEが培ってきた幅広いクラウドセキュリティソリューションと、WithSecureがグローバルで積み上げてきたMSP事業者に特化したプロダクト構成の強みをかけ合わせることが可能となります。第一弾として、2026年4月より本合意に基づいたサービス提供を米国内で開始しており、クラウドセキュリティサービス「HENNGE One」の販売加速を目指します。

提携の背景

HENNGEとWithSecureは、長年にわたる緊密なパートナーシップのもと、WithSecureのクラウド保護技術を採用したメールセキュリティ「HENNGE Cloud Protection」を日本国内向けに提供してきました。2026年3月には、EDR（エンドポイント検知・対応）とEPP（エンドポイント保護プラットフォーム）の中核にWithSecureのセキュリティエンジンを据え、さらにMDR（管理型の検知・対応）、脆弱性診断を統合したサービス「HENNGE Endpoint & Managed Security」をサービス開始。セキュリティ専門人材の確保が難しい企業を中心に、多くの反響をいただき導入が始まっています。

HENNGE、米HENNGE、WithSecureの3社は、こうした日本国内での実績と信頼関係を基にして、グローバル市場への本格展開に向けた戦略協議を加速させるため本合意に至りました。

なお、HENNGE Oneについて詳しくはこちら（ https://hennge.com/jp/service/one/ ）をご覧ください。

提携の第一弾施策 ～米国のMSPに複数顧客の管理機能を提供～

米HENNGEは米国市場の特性上、契約顧客のIT資産の管理・運営を引き受けるMSP（Managed Service Provider）事業者との協業を通じたビジネス拡大を戦略の中心に据えています。

3社による本パートナーシップによって、米HENNGEがMSPに対し、WithSecure製品の強みであるマルチテナント管理に最適化したサービスを提供できます。

単一の管理画面から、複数の顧客におけるセキュリティポリシーを横断的に展開し、監視が可能となります。MSPにとっては運用効率を大幅に高めながら、各顧客に対してきめ細かなセキュリティ管理が提供できます。

具体的な取り組みとして、下記の製品群を米国におけるHENNGE One製品群にマルチテナント機能とともに追加し、2026年4月より提供を進めております。

- HENNGE Endpoint & Managed Security： 日本国内で展開中のサービスと同等のエンドポイントセキュリティをグローバル顧客にも提供します。AV-TESTをはじめ国際的な第三者機関から多数の受賞歴を持つWithSecure Elementsを採用し、EDR、EPPに加え24時間365日のMDRを一体的に提供します。- HENNGE Cloud Protection： WithSecureが提供するクラウド保護技術を活用したメールセキュリティサービス。米HENNGEにおいて展開しており、エンドポイントとメールの両軸でWithSecure製品を活用することで、米HENNGEのパートナーであるMSP事業者はHENNGE Oneをワンストップのセキュリティポートフォリオとして顧客に提案できます。各社コメント

WithSecure Corporation CEO Antti Koskela氏

MSPパートナーとの協業はWithSecureの今後の事業展開のコアとなります。既に当社のJapan Partner Awardを複数回受賞されているHENNGE様、そしてHENNGE Inc.様との連携の強化を通じ、MSPパートナーがグローバル市場において自信を持って顧客に提案できる、ヨーロッパの厳しい規制に準拠したセキュリティソリューションを共にお届けできることを心から楽しみにしています。

日本法人・ウィズセキュア株式会社 代表執行役員社長 藤岡 健氏

多くの受賞歴を持つ当社のWithSecure Elementsが、HENNGE様のグローバル展開においても採用されることを大変嬉しく思います。WithSecureはMSPパートナーとの協業を事業の根幹に置いており、マルチテナント対応のSingle Pane of Glassによる管理基盤はそのために磨き続けてきた当社の強みです。当社は今後もパートナー様とともに成長するための取り組みを推進してまいります。

米国HENNGE Inc. CEO Robert Sharp

HENNGE Oneは、クラウド化を進める企業が直面する複雑なセキュリティ課題をシンプルに解決することを使命としています。一方、マルチテナント管理に優れたWithSecure製品の特性は、MSPビジネスの拡大を目指す私たちの戦略に非常にフィットしています。今回の連携によってグローバルのMSPパートナーおよびその顧客に対し、メールセキュリティからエンドポイント保護まで一貫したセキュリティソリューションを提供できるようになり、大きな可能性を感じています。

HENNGE株式会社 代表取締役社長 小椋 一宏

HENNGE Endpoint & Managed Securityは、WithSecure様との強固なパートナーシップのもと、国内のお客様から大きなご支持をいただいています。今回この連携を米HENNGE Inc.へと拡大することで、日本国内で積み上げてきた知見と実績をグローバルへと展開できることを非常に嬉しく思います。HENNGE Inc.のRobertをはじめとするチームとともに、世界中の企業のセキュリティレベル向上に貢献してまいります。

「WithSecure SPHERE2YOU Helsinki」について

本パートナーシップの検討に向け、HENNGE Inc. CEOのRobert Sharpをはじめとする関係者が、フィンランドのヘルシンキで2026年4月28日、29日に開催されたWithSecureのグローバルパートナーカンファレンス「WithSecure SPHERE2YOU Helsinki」に出席しました。同イベントはWithSecureがグローバルのMSP事業者、パートナー企業を集めて主要国で開催する年次会議ツアーの第一弾であり、「共同セキュリティの新地平」をテーマに最新のソリューションや戦略が共有されました。両社はこの機会にパートナーシップ強化に向けた協議を重ね、今回の合意に至っています。

参加した両社メンバー。左より、WithSecureのChief Revenue Officer Morgan Jay氏、HENNGEのプロダクト責任者 渡辺 宏哉、米HENNGE CEO Robert Sharp、WithSecureのChief Product Officer Nina Laaksonen氏、ウィズセキュア代表執行役員社長の藤岡 健氏■WithSecureについて

・WithSecure Corporation

所在地：フィンランド・ヘルシンキ

代表者：CEO Antti Koskela

・ウィズセキュア株式会社

所在地：東京都港区新橋

代表者：代表執行役員社長 藤岡 健

事業内容：エンドポイントセキュリティをはじめとするサイバーセキュリティ製品・サービスを提供する。

URL：https://www2.withsecure.com/jp-ja/home

■HENNGE（へんげ）について

「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を経営理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールやファイル共有のセキュリティ、ゼロトラストに基づいた端末の防御・管理など多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1（※）のクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。1996年11月に創業し、2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場。2025年4月には米国法人のHENNGE Inc.を設立し、カリフォルニア州サンフランシスコに拠点を設置しました。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名：HENNGE株式会社

証券コード：4475

所在地：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者：代表取締役社長CEO 小椋 一宏

URL： https://hennge.com/

会社名：HENNGE Inc.（米国法人）

所在地：米国カリフォルニア州サンフランシスコ

代表者：CEO Robert Sharp

URL：https://www.henngeinc.com/

※ ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2026」IDaaS市場：ベンダー別売上金額推移およびシェアにて、2025年度(予測)で1位獲得

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

HENNGE株式会社

Corporate Communication Division

TEL：03-6415-3660

E-mail：hennge-pr@hennge.com 担当：市嶋・矢野

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