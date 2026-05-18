ネイチャーツアー事業を展開するFORESTON、TOKIUM AI明細入力を導入し、仕訳業務の属人化解消へ

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、青森県・奥入瀬渓流でエコツアー事業を展開する株式会社FORESTON（本社：青森県十和田市、代表取締役：古里 宣光）が、TOKIUM AI明細入力を導入したことをお知らせします。

■背景

FORESTONは、青森県の奥入瀬渓流を拠点にネイチャーガイドツアーやショップ運営などの事業を展開しています。食材や備品の仕入先は作家・小規模事業者を中心に50社を超え、毎月20～30件の請求書が紙・PDFなど多様な形式で届いていました。仕訳入力を経理担当者一人が担っており、業務の属人化と月末の業務負担増加が課題になっていました。

■選定理由

導入の決め手は、AIが修正内容を学習し、使い続けるほどに仕訳入力の精度が向上する点です。これまで担当者の経験則に依存していた勘定科目の判断や、取引先ごとに異なる仕訳ルールをAIが学習することで、担当者の異動や離職があっても業務を止めない体制を構築できる点が評価されました。

■株式会社FORESTON 代表取締役 古里 宣光様からのコメント

「TOKIUM AI明細入力」の導入により、月あたり20時間の作業削減を見込んでおり、削減できた時間は本来注力すべきツアー企画やお客様対応に振り向けていきたいと考えています。AIが過去の修正内容を学習し、使い続けるほどに精度が高まる点は、今後事業が拡大し取引量が増えていくフェーズにおいても大きな武器になると期待しています。今後も、奥入瀬の自然の魅力を多くの方にお届けするため、AIによる業務効率化を積極的に進めていきます。

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。出張手配や承認、明細入力、照合といった定型作業からビジネスパーソンを解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent?utm_campaign=44409123-FORESTON_20260518&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_0518_2)

■経理AXプロジェクト「Move AX」を推進中

TOKIUMは、あらゆる経理"作業"から人々を解放することを目的に、経理AXプロジェクト「Move AX」を立ち上げ、推進しています。AIによって経理業務に残るアナログ作業を自動化し、誰もが本来注力すべき業務に向き合える環境の実現を目指します。AIエージェントの開発・提供にとどまらず、実態調査、導入事例やウェビナーなどを通じて、経理業務のAXを支援してまいります。

詳細はこちら：https://www.keihi.com/move-ax/(https://www.keihi.com/move-ax/?utm_campaign=44409123-FORESTON_20260518&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=moveax_0518_2)

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎 賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：1億円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=44409123-FORESTON_20260518&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0518_2)

■株式会社FORESTONについて

本 社：青森県十和田市西二十三番町11-1 サングリーン103

代 表 者：代表取締役 古里 宣光

設 立：2019年

事 業 内 容：ネイチャーガイドツアー事業,苔テラリウム事業.

奥入瀬渓流館(ショップ)運営

ホームページ：https://foreston.jp/