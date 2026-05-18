この感じを表現するなら、そう、とぅるろろろろろろおおぉぉ！だ！人気声優・岡本信彦さんナレーションのWEB動画公開　新作“つゆだく”アイス「マミーレ＜キャラメリックプディング＞」発売記念

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也）は、冷凍下でも凍らないとろとろのソースが特長の“つゆだく”設計の体験型カップアイス「マミーレ＜キャラメリックプディング＞」のキャンペーンを、発売日である2026年5月18日（月）より展開し、人気声優・岡本信彦さんを起用したWEB動画を公開します。

本動画では、「マミーレ＜キャラメリックプディング＞」が開発に約４年をかけた待望の新商品であることを伝えつつ、最大の特長である唯一無二のとろとろ感を「とぅるろろろろろろおおぉぉ！」というインパクトのあるオノマトペで表現しています。一見すると読み方の分からない「とぅるろろろろろろおおぉぉ！」を岡本さんがどのように読み上げるのか、発音の仕方も見どころです。興奮の伝わる岡本さんの声に加えて、アイスにたっぷりのキャラメル風味ソースがかかっている様子からも、思わず「マミーレ＜キャラメリックプディング＞」が食べたくなるような魅力的な動画になっています。

発売を記念したXキャンペーンも、同日から開催いたします。１日の終わりのくつろぎ時間に商品を楽しんでいただきたい、という思いから、17時～24時の夜限定キャンペーンとなっています。

本動画を通じて、新しいアイスの楽しみ方を視覚・聴覚からも体感いただき、お客様に心に残るひとときと笑顔をお届けしてまいります。

動画URL：https://youtu.be/2Rk073jpY-s

■WEB動画カット

■WEB動画出演者プロフィール

岡本信彦

東京都出身。ラクーンドッグ所属。

「僕のヒーローアカデミア」爆豪勝己役をはじめ、「鬼滅の刃」不死川玄弥役、「ハイキュー!!」西谷夕役など、話題作のキャラクターを数多く演じる。

＜ご本人コメント＞

琥珀色のキャラメル風味のソースがとっても印象的！とろ～っと広がる甘さと香ばしさがクセになります。

パリッとしたホワイトチョコと、なめらかなカスタードアイスの組み合わせも最高！

食感も味わいも、いいとこ取りのごほうびスイーツです。一度食べたらリピートしたくなる美味しさをぜひどうぞ！

■とぅるろろろキャンペーンについて

森永製菓アイス公式Xアカウントをフォローし、対象の投稿をリポストした方の中から抽選で計80名様に、Amazonギフトカード1,000円分をプレゼントします。また、指定ハッシュタグをつけてリプライすると、当選確率が２倍になります。

○応募期間：2026年５月18日（月）～2026年５月25日（月） 各回17:00～24:00

○応募方法： 森永製菓アイス公式Xアカウント（@MorinagaIce）をフォローし、対象の投稿をリポストして応募完了。指定ハッシュタグをつけてリプライすると当選確率が２倍に。

森永製菓アイスX公式アカウント URL： https://x.com/MorinagaIce

○賞品：Amazonギフトカード1,000円分（抽選で各回10名様×８日間）

■商品概要