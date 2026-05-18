Uber Japan、Uber Taxiで現金払いでも割引適用が可能に

Uber Japan株式会社

Uber Japan株式会社（以下、Uber Japan）は、Uber Taxiにおいて、現金払いでもキャンペーンなどの割引が適用できる新機能を導入しました。まずは2026年5月18日（月）より広島エリア （※1）で提供を開始し、その後、現金払いの利用が多い地域をを中心に順次展開をし、全国へ拡大してまいります。

これまでUberでは、クレジットカードやデジタル決済のお客さまに割引施策を展開してきました。本取り組みにより、現金払いでも、アプリ上でプロモーションコードを適用した状態で配車し、降車時に割引後の金額をドライバーへ支払うことが可能となり、よりお得にUberをご利用いただけるようになります。また、ドライバーにとっては、現金払い希望のお客さまにもアプローチできることで、収益機会の拡大が期待されます。

近年、日本国内におけるキャッシュレス決済比率は増加しているものの、依然として半数以上の決済が現金で行われており、現金利用のニーズの高さが続いています（※2 経済産業省の調査結果）。Uberの配車サービスにおいても、地方エリアでは乗車の約4割が現金払いとなるエリアもあり、地方での現金利用率の高さが顕著に見られています。

また、初めてサービスをご利用いただく際にも、現金払いが利用開始の後押しとなっています。Uber Eatsを利用し始めた現金払いユーザーのうち、約半数が初回利用キャンペーンを利用しており、「割引を利用しながら現金で支払えること」が、新たなサービスを試すきっかけになっていることがうかがえます。

こうした背景を踏まえ、Uber Japanは、現金決済を好むお客さまにも、より使いやすいサービス体験を提供することを目的に本取り組みを提供します。特に地方では、日々の移動にタクシーを必要とする方々に、現金払いでもお得に配車サービスを利用できる環境を整備することで、より幅広いお客さまにUber アプリによる配車を活用いただきたいと考えています。

また、新機能の導入にあわせ、広島エリアにて初回利用者向けのプロモーションを実施します。 プロモーションコード【HIROSHIMA26JP】を入力すると、最大3,000円オフでUber Taxiにご乗車いただけます。

Uber Japanは、世界共通のテクノロジープラットフォームを活用しながらも、日本各地域の生活スタイルや利用習慣に寄り添ったサービス改善を進めています。今回の現金払いへの割引対応も、日本特有の決済文化や地域ニーズを踏まえた取り組みの一環です。

今後もUber Japanは、「Go Anywhere（どこへでも行ける）」というビジョンのもと、地域ごとの多様な生活スタイルやニーズに対応しながら、より便利で使いやすい移動サービスの提供を進めてまいります。

※1 一部のプロモーションは現金払いではご利用いただけません。

※2 「2025年のキャッシュレス決済比率(https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260331006/20260331006.html)」経済産業省

＜期間限定特典＞

- 対象条件：広島エリア発の配車- 特典内容：乗車料金から最大3,000円オフ- 利用条件：プロモーションコード【HIROSHIMA26JP】をアプリ内で入力し、Uber Taxiの配車を完了すること- 利用期間：～2026年6月20日（土）

Uber Japan株式会社について

Uber Japan株式会社は、ドライバーと乗客をオンデマンドでつなぐ配車プラットフォーム「Uber」を日本国内で運営する企業です。国内約1,000社のタクシー会社と提携し、47都道府県でタクシーの配車が可能な「Uber Taxi」や、札幌市・東京23区・大阪市・京都市など、9都道府県においてプレミアムなハイヤー車両や最大5名乗りのワゴンを配車できる「Uber プレミアム」のサービスを提供しています。また京都府京丹後市、石川県加賀市、長野県野沢温泉村、大分県別府市において自治体とのパートナーシップによる自家用有償旅客運送（公共ライドシェア）を、2024年4月からはタクシー会社とのパートナーシップによる自家用車活用事業（日本版ライドシェア）のサービス提供をサポートしています。