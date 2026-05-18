ビオレUV アスリズム、陸上女子100mハードル 中島ひとみ選手を起用した新プロモーションを開始

花王ビオレPR事務局

*ビオレUVシリーズ内における、UVカット効果（SPF50+ PA++++）および、高温多湿環境での塗膜の落ちにくさ

花王株式会社のスキンケアブランド「ビオレ」は、紫外線対策ブランド「ビオレUV アスリズム」において、陸上女子100mハードル 中島ひとみ選手を起用した新プロモーションを、2026年5月18日（月）より公開いたします。

「ビオレUV アスリズム」は、2019年の発売以来、高温多湿の過酷な環境*２も落ちにくい「ビオレUV」シリーズ内最高クラス*３の日やけ止めとして、多くの方に支持されてきました。その背景には、「どんなに過酷な環境にも決して屈することなく、太陽の下で挑戦を続ける方をサポートしたい」というブランドの想いがあります。

*２ 高温多湿環境（40℃、湿度75％）

*３ ビオレUVシリーズ内における、UVカット効果（SPF50+ PA++++）および、高温多湿環境での塗膜の落ちにくさ

今回の起用は、中島選手ご本人が日頃からビオレブランドをご愛用いただいていることに加え、アスリートとして競技に真摯に向き合い挑戦を続ける姿勢が、ブランドの想いと深く重なったためです。

中島選手は1995年生まれ。中学2年でハードル競技を始め、短期間で頭角を現し、高校時代には国体や日本ユースでの優勝を経験。近年も国内トップレベルで活躍を続け、全日本実業団選手権では好成績を収めています。2025年には、東京2025世界陸上への参加標準記録を突破。常に高い目標を掲げ、次の舞台へ挑み続ける姿勢が、多くの人々に勇気を与えています。

困難な状況に直面しても決して歩みを止めず、自らの可能性を信じ続けてきたその姿は、「ビオレUV アスリズム」の「太陽の下で挑戦を続ける方をサポートしたい」という想いと深く結びついています。

本プロモーションでは、中島選手の競技に向き合う真剣な眼差しや、過酷な環境下でも前進し続ける姿を通じて、アスリズムのブランドメッセージを発信していきます。スペシャルサイトを立ち上げ、今後はWEB動画広告やバナー広告、公式サイトおよびSNSでの情報発信など、さまざま展開予定です。

「ビオレUVアスリズム」はこれからも太陽の下で挑戦を続けるすべての人を、応援してまいります。

ビオレ アスリズムについて

ビオレ アスリズムは、2019年に誕生した花王のUVケアシリーズです。

過酷な環境下でも高い紫外線防御力を発揮する最高クラス*UVとして、スポーツやアウトドア、日常のさまざまなシーンで快適な使い心地を追求しています。

◇ビオレUV アスリズム スペシャルサイト

https://www.kao.co.jp/bioreuv/athlizm/special/