百田夏菜子（ももいろクローバーZ）が語り尽くす！　豪華ゲスト15名との初対談集『この道をゆけば』／本日5月18日発売

株式会社朝日新聞出版

ニュース週刊誌「AERA」で掲載され好評を博した百田夏菜子さん（ももいろクローバーZ）の対談連載「この道をゆけば」（2024年8月12-19日合併号～25年10月27日号）がついに単行本になりました！

俳優、アーティスト、クリエイターなど、様々な分野で活躍する15名のゲストとの貴重な対談に加え、写真家・川島小鳥さんが「31歳の等身大の百田夏菜子」をテーマに撮り下ろした40ページ超のスペシャルフォトも収録。オールカラー・全256ページの大ボリューム対談集です！

栄光も挫折も。情熱も葛藤も──。

人生という名の地図を広げて、自分だけの「道」を探す。

豪華ゲスト15名と語り尽くした初の対談集。

★百田夏菜子さんコメント

「自分の人生の中で、本当に忘れたくないなって思う言葉をたくさんいただきました。私もこの対談集を自分の人生の節目で読み返したいなって思うし、私が聞いて感じたように、これがたくさんの方に届けられることによって、誰かの人生の背中を押せたり、ちょっと救われる瞬間があればすごくうれしいです」

◎本書の内容

【対談ゲスト】＊収録順・敬称略

01 ゆりやんレトリィバァ（お笑い芸人）

02 芳根京子（俳優）

03 佐久間宣行（テレビプロデューサー）

04 坂本冬美（演歌歌手）

05 森尾由美（俳優・タレント）

06 ムロツヨシ（俳優）

07 綾小路 翔（氣志團）

08 石川佳純（元卓球日本代表）

09 カイ（超特急）

10 浅田真央（プロフィギュアスケーター）

11 山口一郎（サカナクション）

12 ハマ・オカモト（OKAMOTO’S）

13 津田健次郎（声優・俳優）

14 冨永 愛（モデル）

15 黒柳徹子（女優・ユニセフ親善大使）

【新規収録コンテンツ】

・40ページ超 撮り下ろしスペシャルフォト（撮影：川島小鳥／ロケ地：神奈川・真鶴町）

・百田夏菜子 書き下ろし「あとがき」

・コラム ほか

いずれも撮影：川島小鳥

著者プロフィール

百田夏菜子（ももた・かなこ）

1994年生まれ、静岡県出身。2008年結成のアイドルグループ「ももいろクローバーZ」のリーダー。担当カラーは赤、キャッチフレーズは「茶畑のシンデレラ」。音楽活動のほか、俳優としてドラマ、映画、舞台に出演。主な出演作にNHK連続テレビ小説「べっぴんさん」、ドラマ「僕の大好きな妻！」、映画「幕が上がる」「すくってごらん」、舞台「9でカタがつく」など。映画「ブラックパンサー」では日本語吹替版の声優を務めた。モデルとして雑誌のカバーを飾るなど多方面に活動している。

書誌情報

百田夏菜子『この道をゆけば』（朝日新聞出版）

定価：2,420円（本体2,200円+税10%）

発売日：2026年5月18日（月）

サイズ：A5判並製／256ページ

ISBN978-4-02-332466-4

https://www.amazon.co.jp/dp/4023324663/