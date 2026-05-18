潰瘍性大腸炎・クローン病(IBD)患者・ご家族を対象としたオリックス・バファローズ観戦無料招待と潰瘍性大腸炎患者当事者でもある安達コーチとの交流会開催のお知らせ

株式会社グッテ

潰瘍性大腸炎・クローン病などの炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease：IBD)オンラインコミュニティ「Gコミュニティ」を運営する株式会社グッテ(所在地：東京都千代田区・代表取締役 宮崎拓郎、以下「グッテ」)と大阪府にあるIBD患者会大阪IBD(共同代表：三好和也、布谷嘉浩)は、オリックスグループの協力により、潰瘍性大腸炎・クローン病(IBD)患者を対象として、京セラドーム大阪で開催される野球観戦（オリックス・バファローズ対埼玉西武ライオンズ）の無料招待と、潰瘍性大腸炎患者当事者でもあるオリックス・バファローズ安達了一コーチとの交流会を開催いたします。

【募集概要】

開催日時：2026年6月20日(土)

当日のスケジュール：

11時 集合

11時45分頃 安達コーチとの交流会（15～20分間を予定）

14時試合開始（オリックス・バファローズ対埼玉西武ライオンズ）

場所：京セラドーム大阪 (大阪市西区千代崎3丁目中2番1号)

https://www.kyoceradome-osaka.jp/access/

対象者：IBD患者とそのご家族・パートナー 計50名

入場料：無料（京セラドーム大阪までの往復交通費は参加者負担となります）

申込方法：下記URLより、申込専用フォームにてお申込みください。

申し込みURL：https://forms.gle/VwM6WpPbLsmYvewKA

申込締切：2026年5月27日(水)（翌日以降の申込は無効）

当選のご連絡：抽選の上、当選者のみに6月4日までにグッテよりEメールにて連絡いたします。

その他：安達コーチとの交流会（15～20分間を予定）では、安達コーチへの質問タイムや全体写真撮影を予定しております。安達コーチの体調不良などやむを得ない理由で急きょ中止となる場合がありますのでご了承ください。その場合の延期はございません。

安達了一コーチ紹介：

1988年1月7日生まれ、群馬県出身。

群馬県立榛名高校、上武大、東芝を経て、2011年にオリックス・バファローズからドラフト1指名を受ける。プロ入り2年目の2013年からショートのレギュラーに定着。2016年に潰瘍性大腸炎を発症するも闘病しながらプレーを続け、2021年からチームのパ・リーグ三連覇に貢献。2024年シーズンをもって現役引退。2025年よりオリックス・バファローズのコーチ。日本プロ野球通算1176試合出場、906安打。

ご参考

1. 大阪IBD

大阪IBDは、潰瘍性大腸炎とクローン病（総称IBD）の患者による患者のための団体です。昭和61年2月に会が発足し、会員数は約160名です。「IBD患者に笑顔を取り戻すために」 医療講演会・交流会・会報発行・情報提供・各種相談業務など、地道な活動を続けています。

病気コントロールが一番重要です。加えて、専門医や病院のかかり方、同病者との語り合いなども大切です。受験・就学・就職就労・結婚・出産と、人生の大事なライフステージに発症することが多いIBD、少しでも、その力になればとの想いで、患者会を続けています。一度、お尋ねください。

大阪IBD：https://osaka-ibd.org/

2．株式会社グッテ、Gコミュニティについて

株式会社グッテは米国ミシガン大学留学中に出会った宮崎拓郎(米国管理栄養士・公衆衛生学修士)、鈴木紀之(経営学修士)らが2018年9月に創業した会社です。2019年7月にIBD患者オンラインコミュニティ「Gコミュニティ」を開始しました。Gコミュニティは、IBD患者さんとその家族らを対象とした医療の専門家（医療従事者・研究者）と患者さんが一緒に作るクローズドオンラインコミュニティです。2019年7月にサービスを開始し登録者は3100名を超えています。また2023年3月にはIBDやIBS(過敏性腸症候群)患者さんが作成したレシピを集めたレシピサイト「グッテレシピ」をオープン。2025年10月には明治アクセラレータの支援を受けた米粉スナック「サクリィ」の販売を開始。

グッテホームページ：https://goodte.jp/

Gコミュニティ：https://gcarecommunity.com/

グッテレシピ：https://goodtecommunity.com/

サクリィ：https://shop.goodtecommunity.com/

3． 炎症性腸疾患について

炎症性腸疾患は、腸管の粘膜に潰瘍ができる炎症性の疾患です。症状は、腹痛や下痢、下血などで、多くの場合は症状が軽快する「寛解」と悪化する「再燃」を繰り返し、QOL（生活の質）を低下させます。本疾患は、発症メカニズムが未だ解明されておらず、厚生労働大臣により「指定難病」に指定されています。 国内患者数は、潰瘍性大腸炎が約31.7万人、クローン病が約9.6万人で、近年、増加する傾向にあります１）。

１）https://www.toho-u.ac.jp/press/2025_index/20250919-1540.html

【お問い合わせ先】

株式会社グッテ

担当者：宮崎拓郎、鈴木紀之

Email：info@goodte.jp