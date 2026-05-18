初夏の食卓をもっとワクワクに！海鮮タワーや牛カルビなど、見た目もお得もワクワクなセットメニューが勢揃い！４日間限定の「かっぱのトクトクメニュー」が登場！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株)本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角 豪）は、2026年５月２１日（木）～５月２４日（日）の期間限定で、「かっぱのトクトクメニュー」として特別なセットメニューを提供いたします。

かっぱ寿司では、季節ごとに特別なセットメニューをご用意する「かっぱのトクトクメニュー」を展開しております。今回は初夏の訪れを感じながら、思わず笑顔になる「ワクワク」をテーマにしたラインアップをご用意いたしました。

GWが明け、新しい季節が始まるこの時期。日常のランチや家族でのお食事に、ちょっとだけ特別なひとときを。かっぱ寿司の「トクトクメニュー」なら、豪華な食材を使ったセットをお得な価格でお楽しみいただけます。

今回の「かっぱのトクトクメニュー」では、海鮮や、牛カルビがふんだんに乗った華やかな「タワー」メニューを茶碗蒸しとセットでご用意。見た目も楽しく、食べごたえも満点のラインアップが登場します。さらに、かっぱ寿司ならではの旬の食材を使ったフェアプレートや、ほっこりやさしいデザートセットまで、この４日間だけのスペシャルなお楽しみをお届けします。

ランチにも、家族でのお食事にも、大切な方との特別なひとときにも。お得なセット価格で、かっぱ寿司ならではの豊かな味わいをお楽しみください。

かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

【店内飲食限定「かっぱのトクトクメニュー」概要と商品詳細】

・販売期間：2026年５月２１日（木）～５月２４日（日）

・販売店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・URL：https://www.kappasushi.jp/cp/tokutoku-menu0521

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。※掲載写真はイメージです。時期により、実際の商品とトッピング等が異なる場合がございます。※時期・店舗により価格が異なる場合がございます。

・商品詳細：

１. どっさり！かっぱの海鮮寿司タワーと茶碗蒸しセット

・かっぱの海鮮寿司タワー

・茶碗蒸し

通常価格：税込 910円～

→4日間限定特別価格：税込 880円～

（単品注文より 30円おトク！）

２.どっさり！牛カルビ＆コーンペッパータワーと茶碗蒸しセット

・牛カルビ＆コーンペッパータワー

・茶碗蒸し

通常価格：税込 800円～

→4日間限定特別価格：税込 770円～

（単品注文より 30円おトク！）

３.期間限定！かっぱのフェアプレートと茶碗蒸しセット

・期間限定！かっぱのフェアプレート

・茶碗蒸し

通常価格：税込 890円～

→4日間限定特別価格：税込 860円～

（単品注文より 30円おトク！）

４.プレミアムプリンとプレミアムクリームケーキセット

・プレミアムプリン

・プレミアムクリームケーキ

通常価格：税込 520円～

→4日間限定特別価格：税込 500円～

（単品注文より 20円おトク！）

リリース内画像素材：https://x.gd/e3iGL