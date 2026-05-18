初夏の食卓をもっとワクワクに！海鮮タワーや牛カルビなど、見た目もお得もワクワクなセットメニューが勢揃い！４日間限定の「かっぱのトクトクメニュー」が登場！

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カッパ・クリエイト株式会社

　コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株)本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角 豪）は、2026年５月２１日（木）～５月２４日（日）の期間限定で、「かっぱのトクトクメニュー」として特別なセットメニューを提供いたします。




　かっぱ寿司では、季節ごとに特別なセットメニューをご用意する「かっぱのトクトクメニュー」を展開しております。今回は初夏の訪れを感じながら、思わず笑顔になる「ワクワク」をテーマにしたラインアップをご用意いたしました。



　GWが明け、新しい季節が始まるこの時期。日常のランチや家族でのお食事に、ちょっとだけ特別なひとときを。かっぱ寿司の「トクトクメニュー」なら、豪華な食材を使ったセットをお得な価格でお楽しみいただけます。



　今回の「かっぱのトクトクメニュー」では、海鮮や、牛カルビがふんだんに乗った華やかな「タワー」メニューを茶碗蒸しとセットでご用意。見た目も楽しく、食べごたえも満点のラインアップが登場します。さらに、かっぱ寿司ならではの旬の食材を使ったフェアプレートや、ほっこりやさしいデザートセットまで、この４日間だけのスペシャルなお楽しみをお届けします。



　ランチにも、家族でのお食事にも、大切な方との特別なひとときにも。お得なセット価格で、かっぱ寿司ならではの豊かな味わいをお楽しみください。



　かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。


【店内飲食限定「かっぱのトクトクメニュー」概要と商品詳細】

・販売期間：2026年５月２１日（木）～５月２４日（日）


・販売店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）


・URL：https://www.kappasushi.jp/cp/tokutoku-menu0521




※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。※掲載写真はイメージです。時期により、実際の商品とトッピング等が異なる場合がございます。※時期・店舗により価格が異なる場合がございます。



・商品詳細：



１. どっさり！かっぱの海鮮寿司タワーと茶碗蒸しセット


・かっぱの海鮮寿司タワー


・茶碗蒸し



通常価格：税込 910円～


→4日間限定特別価格：税込 880円～


（単品注文より 30円おトク！）










２.どっさり！牛カルビ＆コーンペッパータワーと茶碗蒸しセット


・牛カルビ＆コーンペッパータワー


・茶碗蒸し



通常価格：税込 800円～


→4日間限定特別価格：税込 770円～


（単品注文より 30円おトク！）





３.期間限定！かっぱのフェアプレートと茶碗蒸しセット


・期間限定！かっぱのフェアプレート


・茶碗蒸し



通常価格：税込 890円～


→4日間限定特別価格：税込 860円～


（単品注文より 30円おトク！）







４.プレミアムプリンとプレミアムクリームケーキセット


・プレミアムプリン


・プレミアムクリームケーキ



通常価格：税込 520円～


→4日間限定特別価格：税込 500円～


（単品注文より 20円おトク！）






リリース内画像素材：https://x.gd/e3iGL