初夏の食卓をもっとワクワクに！海鮮タワーや牛カルビなど、見た目もお得もワクワクなセットメニューが勢揃い！４日間限定の「かっぱのトクトクメニュー」が登場！
コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株)本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角 豪）は、2026年５月２１日（木）～５月２４日（日）の期間限定で、「かっぱのトクトクメニュー」として特別なセットメニューを提供いたします。
かっぱ寿司では、季節ごとに特別なセットメニューをご用意する「かっぱのトクトクメニュー」を展開しております。今回は初夏の訪れを感じながら、思わず笑顔になる「ワクワク」をテーマにしたラインアップをご用意いたしました。
GWが明け、新しい季節が始まるこの時期。日常のランチや家族でのお食事に、ちょっとだけ特別なひとときを。かっぱ寿司の「トクトクメニュー」なら、豪華な食材を使ったセットをお得な価格でお楽しみいただけます。
今回の「かっぱのトクトクメニュー」では、海鮮や、牛カルビがふんだんに乗った華やかな「タワー」メニューを茶碗蒸しとセットでご用意。見た目も楽しく、食べごたえも満点のラインアップが登場します。さらに、かっぱ寿司ならではの旬の食材を使ったフェアプレートや、ほっこりやさしいデザートセットまで、この４日間だけのスペシャルなお楽しみをお届けします。
ランチにも、家族でのお食事にも、大切な方との特別なひとときにも。お得なセット価格で、かっぱ寿司ならではの豊かな味わいをお楽しみください。
かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。
【店内飲食限定「かっぱのトクトクメニュー」概要と商品詳細】
・販売期間：2026年５月２１日（木）～５月２４日（日）
・販売店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）
・URL：https://www.kappasushi.jp/cp/tokutoku-menu0521
※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。※掲載写真はイメージです。時期により、実際の商品とトッピング等が異なる場合がございます。※時期・店舗により価格が異なる場合がございます。
・商品詳細：
１. どっさり！かっぱの海鮮寿司タワーと茶碗蒸しセット
・かっぱの海鮮寿司タワー
・茶碗蒸し
通常価格：税込 910円～
→4日間限定特別価格：税込 880円～
（単品注文より 30円おトク！）
２.どっさり！牛カルビ＆コーンペッパータワーと茶碗蒸しセット
・牛カルビ＆コーンペッパータワー
・茶碗蒸し
通常価格：税込 800円～
→4日間限定特別価格：税込 770円～
（単品注文より 30円おトク！）
３.期間限定！かっぱのフェアプレートと茶碗蒸しセット
・期間限定！かっぱのフェアプレート
・茶碗蒸し
通常価格：税込 890円～
→4日間限定特別価格：税込 860円～
（単品注文より 30円おトク！）
４.プレミアムプリンとプレミアムクリームケーキセット
・プレミアムプリン
・プレミアムクリームケーキ
通常価格：税込 520円～
→4日間限定特別価格：税込 500円～
（単品注文より 20円おトク！）
リリース内画像素材：https://x.gd/e3iGL