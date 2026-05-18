「日光蓄電所」向け系統用蓄電システムを受注

株式会社パワーエックス

株式会社パワーエックス（本社：岡山県玉野市、取締役 代表執行役社長CEO：伊藤 正裕、証券コード：485A）は、バンプージャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：ピタックティーラタム・ニティ）が主たる出資者として、栃木県日光市に新設する特別高圧蓄電所「日光蓄電所」向けに、系統用蓄電システム「Mega Power 2500」計72台（蓄電容量：162.4 MWh）を受注しました。

今回新設される「日光蓄電所」は、日光バッテリー合同会社が事業者として開発を進めるもので、2029年の運転開始を予定しています。東京エリアの電力系統に接続して充放電を行うことで、電力需給バランスの安定化に寄与します。これにより、再生可能エネルギーのさらなる導入拡大への貢献が期待されます。

なお、本事業は、経済産業省・資源エネルギー庁が主管する「令和7年度 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金」に採択されています。

バンプージャパンが出資する特別高圧蓄電所向けでは、福島県・宮崎県に続く３拠点目の受注となり、累計受注台数は152台となります。パワーエックスは、今後もバンプージャパンとの連携を通じて、日本のカーボンニュートラル実現に貢献してまいります。

１．受注製品

パワーエックス製 系統用蓄電システム「Mega Power 2500」合計72台

２．設置拠点および受注内容- 拠点名：「日光蓄電所」- 所在地：栃木県日光市- 蓄電コンテナ数：72台- 定格蓄電容量：162.4 MWh（定格）（一般世帯約15,200世帯の1日分の電力消費に相当）- PCS出力：40 MW- 運転開始時期：2029年（予定）- 事業者：日光バッテリー合同会社（バンプージャパン株式会社の出資先）３．系統用蓄電システム「Mega Power 2500」について- サイズ：10フィートコンテナ（ISO規格）- 電池種類：リン酸鉄リチウムイオン（LFP）- 蓄電容量：公称容量 2,507 kWh / 定格容量 2,256 kWh（1台あたり）- 生産地：岡山県玉野市

※本案件に係る売上は、2026年2月13日開示の決算説明資料における2027年度に売上を予定する受注見込みに含まれております。なお、プレスリリースは顧客との公表の合意が得られた段階で発表しており、適時開示の要否および時期とは必ずしも一致しません。