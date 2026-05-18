新たにスタートする“世界12カ国最強決定戦”　ラグビー「ネーションズチャンピオンシップ」日本代表戦3試合を含む 7月全18試合　WOWOWの放送・配信日程が決定！

7/4(土)「ニュージーランドvsフランス」で開幕！

株式会社WOWOW

WOWOWは、2026年に新設され、2年に1度開催される世界最高峰の国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」を2030年まで放送・配信することが決まっている。このたび、7月に行われる南半球シリーズ（日本代表戦3試合を含む全18試合）の放送・配信スケジュールが決定した。11月に行われる北半球シリーズとファイナルズ・ウィークエンド（日本代表戦4試合を含む全24試合）の放送・配信スケジュールは後日発表する。

開幕戦のカードは7/4（土）「ニュージーランド vs フランス」。世界中で高い人気を誇る“オールブラックス”と、「シックス・ネーションズ」２連覇中で欧州No.1実力国の対決を皮切りに、世界トップレベルの12カ国による、国の誇りをかけた熱戦が繰り広げられる。日本代表は7/4(土)イタリア戦、7/11（土）アイルランド戦、7/18（土）フランス戦の3試合を戦う。イタリア戦とフランス戦は日本国内での開催。なおWOWOWでは、8/15（土）に行われるテストマッチ「オーストラリアvs日本」も生中継する。

2026年7月全18試合の放送配信日程

「ネーションズチャンピオンシップ」は、北半球を代表する6カ国（イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズ、フランス、イタリア）のグループと、南半球を代表する４カ国（ニュージーランド、オーストラリア、アルゼンチン、南アフリカ）に日本とフィジーを加えた６カ国のグループが横断して対戦する。2026年大会は7月（全18試合）と11月（全24試合）に開催され、各国は反対側のグループに属する6カ国との対戦と、最終順位などを決定するファイナルズ・ウィークエンドを加えた計7試合を行う。

圧倒的ボリュームでお届けする、世界最高峰の真剣勝負をWOWOWでお楽しみください。

＊＊WOWOW放送・配信情報＊＊

【番組情報】

「ラグビー世界12カ国最強決定戦 ネーションズチャンピオンシップ」

7月「南半球シリーズ」全18試合をWOWOWオンデマンドでライブ配信！

11月「北半球シリーズ」、「ファイナルズ・ウィークエンド」全24試合もWOWOWで放送・配信！

＜Round1＞

7/4（土）午後3:45 「ニュージーランド vs フランス」

〔WOWOWライブ〕〔WOWOWオンデマンド〕

7/4（土）午後5:10 「日本 vs イタリア」

〔WOWOWプライム〕〔WOWOWオンデマンド〕

7/4（土）午後6:55 「オーストラリア vs アイルランド」

〔WOWOWオンデマンド〕

7/4（土）午後9:55 「フィジー vs ウェールズ」

〔WOWOWオンデマンド〕

7/5（日）午前0:25 「南アフリカ vs イングランド」

〔WOWOWプライム〕〔WOWOWオンデマンド〕

7/5（日）午前3:55 「アルゼンチン vs スコットランド」

〔WOWOWプライム〕〔WOWOWオンデマンド〕

＜Round2＞

7/11（土）午後1:55 「ニュージーランド vs イタリア」

〔WOWOWライブ〕〔WOWOWオンデマンド〕

7/11（土）午後4:25 「オーストラリアvs フランス」

〔WOWOWライブ〕〔WOWOWオンデマンド〕

7/11（土）午後6:50 「日本 vs アイルランド」

〔WOWOWプライム〕〔WOWOWオンデマンド〕

7/11（土）午後9:55 「フィジー vs イングランドランド」

〔WOWOWオンデマンド〕

7/12（日）午前0:25 「南アフリカ vs スコットランド」

〔WOWOWプライム〕〔WOWOWオンデマンド〕

7/12（日）午前3:55 「アルゼンチン vs ウェールズ」

〔WOWOWプライム〕〔WOWOWオンデマンド〕

＜Round３＞

7/18（土）午後3:55 「ニュージーランド vs アイルランド」

〔WOWOWライブ〕〔WOWOWオンデマンド〕

7/18（土）午後5:10 「日本vs フランス」

〔WOWOWプライム〕〔WOWOWオンデマンド〕

7/18（土）午後6:5５ 「オーストラリア vs イタリア」

〔WOWOWライブ〕〔WOWOWオンデマンド〕

7/18（土）午後9:55 「フィジー vs スコットランド」

〔WOWOWライブ〕〔WOWOWオンデマンド〕

7/19（日）午前0:25 「南アフリカ vs ウェールズ」

〔WOWOWプライム〕〔WOWOWオンデマンド〕

7/19（日）午前3:55 「アルゼンチン vs イングランド」

〔WOWOWライブ〕〔WOWOWオンデマンド〕

【関連番組情報】

「オーストラリア vs 日本」

8/15(土)午後6:50

〔WOWOWプライム〕〔WOWOWオンデマンド〕

「ラグビー日本代表 いざネーションズチャンピオンシップへ！」

6/20(土)午後3:25

〔WOWOWライブ〕〔WOWOWオンデマンド〕

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