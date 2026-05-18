ストックマーク、新ブランドプロミス「シゴトを楽しくするAI」を策定

ストックマーク株式会社

国産生成AI基盤の独自開発や生成AIサービスを提供するストックマーク株式会社(本社：東京都港区、代表取締役CEO：林 達、以下：当社)は、2026年5月18日、当社が提供する生成AIサービスにおいて、新たなブランドプロミスとして「シゴトを楽しくするAI」を策定したことをお知らせいたします。

いま、AIで仕事は“つまらなく”なっている

「AIが出した答えを、人間が時間をかけて確認する」

「中身のない、低品質なAI生成物(ワークスロップ)が、会議資料として回ってくる」

「効率は上がったはずなのに、達成感はむしろ減った」

現在、多くのビジネス現場で、こうした“AI疲れ”が広がっています。AIを既存業務に継ぎ足しただけの導入は、仕事は速くなっても、楽しくはなりません。私たちは、この現状に対して、創業10年の実績から見えた本質的価値を、直接お客様との約束・プロミスと定めます。目指すのは効率化の先ではなく、「人が夢中になれる仕事」の再設計です。

そもそも「仕事が楽しい」とは何か

当社はこの問いを、誰もが知っている経験に立ち返って因数分解しました。

あらゆるビジネスの原点は、価値を生み出す「創造」にあります。当社はその究極の姿として、日本が世界に誇る「モノづくり」の熱狂を紐解くことから始めました。

数々の現場にある「成功の記憶」を丁寧にさらっていくと、一つの共通した答えに辿り着きました。答えは、「次世代の主力製品を生み出す、開発プロジェクトの熱狂」のなかにあります。



あの開発の現場が楽しかった理由は、5つの要素で説明できます。

・経営陣の強いコミットメントと明確な品質基準があったから、

失敗を恐れず試行錯誤できた【安心】

・過去の膨大な実験データや設計資産がすぐ引き出せる環境があり、

本質的な設計に没頭できた【効率】

・プロトタイピングのサイクルを回すほど、

個人の専門スキルと知見が研ぎ澄まされていった【拡張】

・業界の常識を覆す、これまでにない新機能や新素材への挑戦が始まった【革新】

・設計、生産技術、品質保証の垣根を越えて知恵が融合し、

チームとして期待以上の製品が生まれた【共創】

この構造は、開発の現場に限った話ではありません。製造業を中心に、あらゆる職種の「最も熱狂する瞬間」を思い起こしてみてください。

【開発職】試作機が初めて動いた夜、過去の論文と先輩の知見が一本につながった瞬間。

技術の壁を越えたあの没頭が、開発を続ける理由だった。

【企画職】バラバラだった顧客の声が、ある朝、ひとつの仮説に結晶する瞬間。

誰も気づいていない市場が見えたとき、企画書は一晩で書き上がる。

【営業職】雑談の一言と過去の議事録が結びつき、顧客の本当の悩みを掘り当てた商談。

提案が琴線に触れ、相手の表情が変わったあの瞬間が、営業の手応えだった。

【生産職】半年間原因不明だった不良が、技能員の感覚と設備ログ、

品質データを 並べた瞬間に真因を現した。歩留まりが改善し、チーム全員で笑いあった。

これらの瞬間に共通するものは、「安心・効率・拡張・革新・共創」の5つが揃ったとき、人は時間を忘れて没頭します(フロー状態)ということです。「シゴトを楽しくするAI」とは、この5つを会社に実装し、シゴト本来の楽しさが得られるAIです。

5つの行動原理 「AI Code」

以下の5つを循環させ、効率化の先にある、劇的な成果を生み出す「知の循環基盤」として定義しました。

１. 安心 AI for Governance「何をやっても大丈夫」

安心・安全の設計によって、情報漏洩や不正確な情報出力を抑制して使える。

２. 効率 AI for Optimize「めんどくさい、が消える」

探す・まとめる・報告するを自動化し、「本来考えるべきこと」に集中できる時間を取り戻す。

３. 拡張 AI for Externalization「やるほど、うまくなる」

各業務における熟練者の暗黙知が積み上がり、使えば使うほど業務の質が高まる。

４. 革新 AI for Innovation「やってみよう、が湧く」

効率、拡張で得られた時間と自信によって、AIと共に未知への挑戦を実現する。

５. 共創 AI for Co-creation「仲間と、もっと働きたくなる」

個人の学びが組織知（AI資本）として還流。今この場所で一緒に価値を作りたいという、個人、部門の壁を越えた組織としての挑戦の連鎖が止まらなくなる。

この5つが循環するとき、組織には「時間を忘れて没頭する瞬間」が増え、成果インパクトに還元されます。

AIを“足す”のではなく、業務を“創り直す”「AI BPR」

AI時代において、人は何に向き合うべきなのか。「シゴトの楽しさ」を取り戻すには、既存業務にAIを足すだけでは足りません。

当社は、業務プロセス自体をAI前提で再設計する「AI BPR(AI-driven Business Process Re-engineering)」を提唱します。不毛な確認作業と社内調整を過去のものとし、現場を価値創造へと回帰させます。

代表取締役CEO 林 達のコメント

私はAIの専門家ではありません。だからこそ、業界の常識を疑い『お客様にとっての真の価値』を泥臭く問い続けることができました。ストックマークの歩みは、常に前提に対する『逆張り』の挑戦でした。

私たちのミッションは『価値創造の仕組みを再発明する』ことです。「正解のない困難な課題」に対して、先端テクノロジーを駆使して、お客様と共に夢中で没頭する。その熱狂の中から新しいビジネスが生まれる瞬間こそが、私の考える『シゴトの楽しさ』です。

単なる効率化のためにAIを導入し、人がその確認作業に追われて疲弊してしまう。そんな状況を打破するために、私たちは業務プロセスを根本から創り直す『AI BPR』を提唱します。

AIで自らの可能性を広げ、未知の領域へ踏み出すワクワク感こそが、組織を強くする最大の原動力です。私たち自身がその先陣を切り、皆様と共に新たな経営の在り方を切り拓いていくことをお約束します。

イベント：【5月26日(火) 無料セミナー】『AIは”使う”から”働く”―Al BPRで変わる、次世代の業務と組織のつくり方』

新ブランドプロミスの策定に合わせて、オンラインセミナー『AIは”使う”から”働く”―Al BPRで変わる、次世代の業務と組織のつくり方（ストックマーク主催）』を開催致します。AIと人が共創する次世代の業務と組織とは何かについて、具体的な業務イメージや事例を交えながら解説します。ぜひご参加ください。

・開催日時：2026年5月26日（火）10:00-10:45

・開催場所：オンライン開催（リアルタイム配信）

・視聴特典：アンケート回答希望者より抽選で5名に書籍

『CEOのためのAIの教科書 「AI資本経営」を実現する90日ロードマップ』をプレゼント

▼オンラインセミナーの詳細と視聴登録はこちら▼

https://sat.stockmark.co.jp/seminar/20260526/(https://sat.stockmark.co.jp/seminar/20260526/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=all_prtimes_20260526)

ストックマーク株式会社について

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明する」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。

会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、

企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発

運営 URL：https://stockmark.co.jp/