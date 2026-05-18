【日本初】NFTマーケットプレイス「クラチケ」が新プロジェクト「Cla-gem」を始動 - エレクトーン伴奏の革新オペラ「HYKS OPERA」音源NFT付きチケット販売開始

株式会社ルミアデス・ソリューション

NFTを用いたIPビジネス支援・開発を展開する株式会社ルミアデス・ソリューション（本社：東京都文京区、代表取締役社長：瀧田幸介）は、同社が運営する特典・RWA（現実資産）・NFTマーケットプレイス「クラチケ」（https://clatike.com(https://www.clatike.com)）にて、新プロジェクト「Cla-gem（クラジェム）」を始動いたします。本プロジェクトはクラシック音楽カテゴリに特化したものであり、第1弾としてエレクトーン伴奏による革新的なオペラ公演「HYKS OPERA（ハイクス・オペラ）」をお届けいたします。

2026年8月25日に開催されるオペラ「マノン・レスコー」では、最前列席確約NFTチケットや、演奏会場の熱気をそのまま閉じ込めたライブ音源NFT「Naked!!」、さらに限定RWA（メタルジークレーパネル）xNFTなど、クラシック音楽界に新しい価値を創出する商品を販売いたします。

■ 販売ラインナップ：

【最前列確約】音源NFT付きチケット

最高の座席と秘蔵音源NFTがセットになった究極の入場チケット(https://www.clatike.com/l/hyks-opera-g-vol2/69f40d28-76fd-4631-891a-b26325cef079)です。

「※日本初！は、自社調べ（2026年4月末時点）によるクラシック音楽のNFT音源配信状況を調べた結果による表現です。」「Naked!!」全曲音源NFT（アリア単位購入）

会場の熱気をそのままの生音源をNFT化しており、アリア1曲から予約・所有が可能です。

【予約：音源NFT】オペラ『マノン・レスコー』「間奏曲」（ライブ収録版）(https://www.clatike.com/l/nft/6a059e10-35d3-47c0-9116-008b06fc80a9)

※その他は随時予約ページ公開予定）

【書き込み付き楽譜NFT】

指揮・演出の細岡雅哉氏、エレクトーン奏者の山木亜美氏、柿崎俊也氏が本公演のために楽譜へ記入した思考の軌跡をNFT化しています。この楽譜は、演奏史における貴重な「記録」としての価値を持つコレクターズアイテムです。

【予約：楽譜NFT】オペラ『マノン・レスコー』全曲Mix（細岡雅哉版）(https://www.clatike.com/l/nftmix/6a059c6d-00d9-4006-8565-c511b60d97b3)

【予約：楽譜NFT】オペラ『マノン・レスコー』全曲Mix（山木亜美版）(https://www.clatike.com/l/nftmix/6a05951c-ce7a-4c70-9d68-526c3ae67830)

【予約：楽譜NFT】オペラ『マノン・レスコー』全曲Mix（柿崎俊也版）(https://www.clatike.com/l/nftmix/6a059a38-82e6-4ca8-9b10-504505a9cb07)

【RWA】NFT連動型メタルジークレーパネル

演者のベストショットを美麗な金属板（メタルジークレー）に熱転写。パネルに付随するQRコードから、関連する音源NFTにアクセスできるデジタルと物理資産の融合した逸品です。

「マノン・レスコー」に関する「Naked!!」のアリア曲、およびメタルジークレーパネルは予約商品のためこんご随時クラチケに公開されていく予定です。

「HYKS OPERA エレクトーン G.プッチーニ オペラシリーズ Vol.1」も同時発売

「Naked」はライブ音源NFTシリーズであり、演奏会の音源を生々しい表現のままで曲単位で配布する革新的な仕組みです。今回、「HYKS OPERA エレクトーン G.プッチーニ オペラシリーズ Vol.1～オペラ『妖精ヴィッリ』～」（2025年9月8日/きゅりあん）で上演された全22曲の音源NFTも「Naked」としてリリースされます。

Cla-gem（クラジェム）が描く、クラシック音楽の新しいカタチ

株式会社ルミアデス・ソリューションは、クラシック音楽専門のNFTマーケットプレイス「クラチケ」で始動した新プロジェクト「Cla-gem」を通じて、音楽界に新しい価値を届け、奏者のみなさんがずっと活動を続けていけるような仕組みを作ります 。

クラシック音楽界に新しいワクワクを

「Cla-gem」は、演奏会の熱狂を、ライブ音源NFT「Naked!!」として、ファンがずっと大切に持っておける宝物に変えます 。これは演奏の生々しい表現をNFTとして未編集（=Naked）として届ける新しい試みで、クラシックの楽しみ方をさらに広げていきます 。

また、指揮者や奏者の思考が刻まれた「書き込み付き楽譜NFT」など、音楽の歴史に残る貴重な「記録」を共有する文化も育てていきます 。

「表現のプロセス」を価値に変えて奏者へ還元

ステージの上の演奏だけでなく、練習やリハーサルといった「音楽が生まれるまでのプロセス」にも光を当てませんか。たとえば、SNSに投稿して24時間で消えてしまう練習動画なども、1点物のNFTとして残すことで、日々の努力や創造の軌跡を評価される対象にすることが可能です。

こうしたデジタル技術と、メタルジークレーパネルのような物理的なアイテムを組み合わせることで、奏者の多角的な魅力を伝え、新しいファンとの出会いをつくります 。

私たちが目指す世界

伝統あるクラシック音楽と、最新のNFT技術が手を取り合うことで、音楽家がその才能をさらに自由に発揮できる世界を目指します。ファンの皆さまと共に、音楽が生まれる瞬間からその後の感動までを分かち合い、次世代へつながる活気ある音楽シーンを築いていきたいと考えています。

音楽家の皆さまへ

「Cla-gem」プロジェクトでは、共に新しい表現の道を歩んでくださる音楽家、演奏団体、企業の皆さまを募集しています。未来のクラシック音楽を、私たちと一緒にカタチにしていきませんか？

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ルミアデス・ソリューション IPメディア事業部

東京都文京区本郷4-1-6ヴェルディ本郷7F

postman@lumiades.co.jp

※本事業は、株式会社ルミアデス・ソリューションが事業再構築補助金（第10回公募）の採択を受けて展開しています 。本事業を通じて、既存のシステム開発事業から、NFT技術を活用したクラシック音楽のIPビジネス支援・開発事業への新分野展開を実現し、新たなサービスを提供いたします 。