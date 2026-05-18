【TIFFANY & CO.】岸井ゆきの、第79回カンヌ国際映画祭 出演作『すべて真夜中の恋人たち』公式上映にてティファニーを纏い登場

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク

ティファニーは、2026年5月17日（現地時間）、フランス・カンヌにて開催された第79回カンヌ国際映画祭の公式上映において、俳優・岸井ゆきのがティファニーを纏い登場したことを発表します。

岸井ゆきの (C)GETTY IMAGES

出演作『すべて真夜中の恋人たち』が上映されたこの日、岸井ゆきのは「ティファニー ハードウェア」コレクションのピアス、ペンダント、リングを着用し登場。カンヌ国際映画祭初参加となった今回は、この日のためにオーダーメイドした洗練されたブラックのパンツスタイルにジュエリーを合わせ、モダンで力強さを感じさせるハンサムな装いを披露しました。

浅野忠信、岨手由貴子監督とともに登壇し、満面の笑みを浮かべる3人の姿に、世界各国から集まったメディアやフォトグラファーの視線が注がれ、華やかな存在感を放ちました。

岸井ゆきの・浅野忠信(C)GETTY IMAGES

岸井ゆきのが着用した「ティファニー ハードウェア」コレクションは、ニューヨークのエネルギーと自由なスピリットから着想を得た、ティファニーを象徴するジュエリー コレクションです。大胆でありながら洗練されたデザインが、彼女の凛とした存在感と美しく調和し、国際舞台にふさわしい輝きを添えました。

岸井ゆきの (C)GETTY IMAGES

着用ジュエリーはこちら

TIffany HardWear Large Link Earrings in White Gold with DiamondsTiffany HardWear Large Double Link Pendant in White Gold with Pave DiamondsTiffany HardWear Small Link Ring in White Gold with Pave Diamonds

@tiffanyandco #TiffanyAndCo

ティファニーについて

ティファニーは、1837年にチャールズ・ルイス・ティファニーがニューヨークで創業し、洗練された革新的なデザイン、精巧なクラフトマンシップ、そして卓越した創造性の代名詞としてその名を馳せるグローバル ラグジュアリー ジュエラーです。

ティファニー社とその子会社は、全世界で300店以上の店舗と14,000名を超える従業員を擁し、ジュエリー、ウォッチ、ラグジュアリーアクセサリーのデザインから製造、販売までを行っております。また3,000名を超える卓越した職人たちは、自社工場でダイヤモンドのカッティングやジュエリー製作に携わりながら、ティファニーが約束する最高品質へのコミットメントの実現に貢献しています。

ティファニーは、責任ある事業活動を行い、自然環境を維持し、多様性と包括性を優先し、事業を行う地域社会に良い影響を与えることを長年にわたり取り組んでいます。ティファニー社、およびティファニーのサステナビリティに対する取り組みの詳細については、tiffany.co.jpをご覧ください。