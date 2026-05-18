「この風通し、想像以上」AOKIが提案する夏の快適ワークスタイル通気量100cc※1以上の高通気＆高いストレッチ性スーパーエアクールスーツ・スラックスの販売を開始！

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、2023年夏より暑い夏でも快適に着用できるビジネスアイテム群『エアクール(R)※2シリーズ』を販売しています。この度、さらに過酷さを増すことが予想される今季より新たに、『スーパーエアクールシリーズ』の展開を開始しました。本シリーズは通気量100cc以上のアイテムで構成され、通気性の高さとビジネスウェア専門店ならではの仕立ての良さで過酷な夏のビジネスシーンを支えます。

本シリーズは、全国のAOKI店舗および公式オンラインショップで購入できます。

AOKI公式オンラインショップ（特集ページ）： https://www.aoki-style.com/feature/aircool

■AOKIが提案する夏の快適ワークスタイル『スーパーエアクールシリーズ』

近年、日本各地で最高気温35℃を超える猛暑日が常態化し、夏のビジネスシーンはさらに厳しくなっています。AOKIでは、日本の暑い夏もお客様が快適に過ごすことができるよう『エアクール(R)シリーズ』をはじめとする、通気性に優れたアイテムを取り揃えています。本シリーズは、スーツやセットアップをはじめ、ワイシャツカジュアルシャツ・カットソー・スラックスなどコーディネートアイテムに至るまで豊富なラインナップを展開し、これまで多くのお客様の支持を得ています。

新たに販売を開始した『スーパーエアクールスーツ』は、従来までは60cc以上を基準としていた通気量を100cc以上に進化させ、さらに高い通気性を付加しました。また、従来商品よりも高いストレッチ性を付加することで、高い通気性と着心地の良さで過酷な猛暑のビジネスシーンをより快適に過ごすことができます。

今季より新たに、放射熱による生地の温度上昇を抑える機能を付加したアイテムの展開を開始するなど、夏のビジネスシーンをより快適にする進化を続けています。

また、『スーパーエアクールスラックス』は、裏地やポケットにメッシュ素材を使用しているため、裏地が脚に張り付く不快感を軽減します。スラックス・スーツ共に一部の商品にはAOKI・信州大学・東亜紡織が産学協同で開発した素材の「Air Tech Spun(R)（エアーテックスパン）※3」を採用しており、高通気性・接触冷感性・ドライタッチに加え、ウォッシャブル機能も兼ね備えています。

AOKIでは今後も、お客様が暑い夏も快適に過ごすことができる商品の企画・開発に力を尽くしてまいります。

※1通気量100ccとは、1平方センチメートルの面積を1秒で100ccの空気が通過すること

※2「エアクール(R)」は株式会社ＡＯＫＩホールディングスの登録商標（第5172015号）です

※3「Air Tech Spun(R)」は東亜紡織株式会社の登録商標（第5898909号）です

スーパーエアクールスーツ 商品概要

■LES MUESスーパーエアクールスーツ（2パンツスーツ）

１.「Air Tech Spun(R)」と肌への張り付きを軽減する裏地の仕様

産学協同開発素材の「Air Tech Spun(R)」は、毛羽立ちが少ないため生地にした際に空気の通り道を塞がず、優れた通気性を発揮します。膝裏地・ポケットはメッシュを採用することで、夏特有の生地が脚に張り付く不快感を軽減します。

▲メッシュの膝裏

２.「きちんと感」はありつつ、副資材を極力省いた軽い着心地

ラペル部分の立体感で「きちんと感」を演出しつつ、背中や肩の副資材を省くことで軽い着心地を実現しました。

■JUNKO SHIMADA エアクール(R)スーツ（2ピーススーツ）

１.高通気素材「Air Tech Spun(R)」を使用した夏に最適な一着

特殊紡績により毛羽の絡まりを抑えた高通気素材「Air Tech Spun(R)」を使用。

上質ウールを混紡し、高級感のあるソフトな風合いながら自宅で洗えるため、汗の気になる季節も安心して着用できます。

２.新素材「Air Tech Spun(R) HEAT BLOCK」を採用

「Air Tech Spun(R)」に放射熱による生地の温度上昇を抑える機能を付加した「Air Tech Spun(R)

HEAT BLOCK」を採用。レフランプで光を照射し、衣服内温度を測定した結果、Air Tech Spun(R) HEAT BLOCKを使用したスーツは従来の夏用スーツと比べて30分後の衣服内温度が6.6℃低い結果となりました。

■衣服内温度測定結果

一般財団法人ボーケン品質評価機構で測定報告書No.31925003844(2026年3月19日発行),No.31925003940(2026年3月19日発行)

JUNKO SHIMADA エアクール(R)スーツと従来の夏用生地を使用したスーツを、ワイシャツを着せたマネキンに着用させ、背中から2台のレフランプで光を照射。30分間ワイシャツとマネキンの間の温度(衣服内温度を想定)を測定。

[実験環境]測定環境：30℃70%R.H.／照射照度：約3100lx(背中心)／温度測定箇所：背中部

※本結果はスーツ(紺)シャツ(白)の組み合わせでの結果です。色柄によって結果は異なります。

スーパーエアクールスラックス 商品概要

■スーパーエアクールスラックス

１.夏も快適に着用できる表地・裏地の仕様

産学協同開発素材の「Air Tech Spun(R)」は、毛羽立ちが少ないため生地にした際に空気の通り道を塞がず、優れた通気性を発揮します。膝裏地・ポケットはメッシュを採用することで、夏特有の生地が脚に張り付く不快感を軽減します。

２.暑い夏でも快適なメッシュ素材の膝裏地・ポケット

快適に着用できるよう、膝裏地・ポケットはメッシュ素材を採用することで、夏特有の生地が脚に張り付く不快感を軽減します。

３.高いストレッチ性とラクな腰回りで快適な着心地

涼しさはもちろんのこと、ウエスト部分の両脇はゴム仕様で左右に約2.5cmずつ伸縮します。高いストレッチ性も兼ね備えており、ラクな着心地を実現しました。

※本リリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1176-a26ffbc5dde24c20d4c7a9ac7261faa5.pdf