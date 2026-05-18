30周年を迎えたサンリオの人気キャラクターとコラボ！ 不二家洋菓子店 ペコちゃん×ポムポムプリンコラボレーション

■ポムポムプリンのデビュー30周年をペコちゃんがお祝い！

株式会社不二家

全国に洋菓子店を展開する不二家は、2026年にデビュー30周年を迎えた株式会社サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボレーションします。不二家洋菓子店でコラボ商品を発売するほか、ショッパープレゼントや店内アナウンス、店頭ムービー、店頭ペコちゃん人形がポムポムプリン風のカチューシャをつけてお客様をお迎えするなど、不二家のお店でポムポムプリンの世界観を存分にお楽しみいただけるスペシャルな1か月です。

コラボのテーマは「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息 ～おうちでのんびりおやつタイム～」。勉強、仕事、将来のことなど、考えることがいっぱいの毎日。そんなときこそ不二家のスイーツを食べて、ポムっと一息ついてのんびりしよう、というメッセージを込めました。梅雨を吹き飛ばすハッピーな企画が目白押しの1か月。不二家のスイーツを食べて、おうちでのんびりおやつタイムをお楽しみください。

■コラボ商品多数登場！

◆ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン（プリン・ミルキー）「ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン（プリン・ミルキー）」パッケージ＆マカロンイメージ

ポムポムプリン30周年をペコちゃんとマカロンでお祝い！ ポムポムプリンをプリントしたプリン味と、ペコちゃんをプリントしたミルキー味の2種類のマカロンのアソートです。

「ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン（プリン・ミルキー）」

税込321円

2026年6月1日（月）発売

プリン味：カラメル香るプリンガナッシュをサンド

ミルキー味：ミルキーガナッシュをサンド

◆ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ「ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ」コラボデザインのペーパープレート付き！

ポムポムプリン30周年をペコちゃんとケーキでお祝い！ 黄色いスポンジにプリンとプリン風味クリーム、カラメルソースをサンドし、上面にはカラメルグラサージュを流し込みました。プリン風味のクリームで飾った、プリン尽くしのケーキです。コラボデザインのかわいいペーパープレート付きでお祝いを盛り上げます！

「ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ」

税込626円

2026年6月12日（金）発売

◆おかしポーチ（ポムポムプリン）「おかしポーチ（ポムポムプリン）」オリジナルステッカーイメージ

ポムポムプリンとペコちゃんのコラボデザインがかわいいポーチに、不二家の人気菓子を詰め合わせました。コラボデザインのオリジナルステッカー1枚付きです。

「おかしポーチ（ポムポムプリン）」

税込1,320円

2026年5月29日（金）発売

サイズ：約縦110×横170×マチ60mm

＜詰め合わせ内容＞

ミルキー：5粒

カントリーマアム（バニラ）：2枚

ホームパイ：4枚（2包）

ハートクッキー（バターアーモンド）：2枚

オリジナルステッカー：1枚

◆ミルキー缶（ポムポムプリン）「ミルキー缶（ポムポムプリン）」オリジナルステッカーイメージ

ポムポムプリンとペコちゃんのコラボデザインがかわいい丸缶に不二家のミルキーが19粒入ったミルキー缶です。コラボデザインのオリジナルステッカー1枚付きです。

「ミルキー缶（ポムポムプリン）」

税込770円

2026年6月1日（月）発売

約直径110×高さ50mm

＜詰め合わせ内容＞

ミルキー：19粒

オリジナルステッカー：1枚

■オリジナルショッパープレゼント

コラボ商品（対象商品）を3点以上お買い上げで、「ペコちゃん×ポムポムプリン」オリジナルデザインショッパーを1枚プレゼント。

※数量限定のため、なくなり次第終了です。

※6点以上お買い上げいただいた場合もお渡しは1枚です。

＜対象商品＞

「ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン（プリン・ミルキー）」

「ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ」

「おかしポーチ（ポムポムプリン）」

「ミルキー缶（ポムポムプリン）」

「ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いシュークリーム（プリン味）」

「パラソルチョコ缶（ポムポムプリン）」

※店舗によってお取り扱いがない場合がございます。

■店頭ペコちゃん人形もポムポムプリンみたいに変身♪

※イメージ画像です

コラボを記念し、不二家洋菓子店（※一部店舗を除く）の店頭ペコちゃんがポムポムプリンをイメージしたオリジナルカチューシャを着用します。

ポムポムプリンに変身？！ コラボ期間限定のペコちゃんをぜひチェックしてみてください。

■オリジナル店内アナウンス放送

全国の不二家洋菓子店にて、2026年6月1日（月）より順次、ポムポムプリンとお友だちの“マフィン”による店内アナウンスが放送されます。

アナウンス内容は、コラボテーマ「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息 ～おうちでのんびりおやつタイム～」にちなみ、難しいことは置いておいて、不二家のケーキを食べてのんびり一息ついちゃおう、というメッセージです。ぜひお店で聞いてください。

放送期間：2026年6月1日（月）～30日（火）

対象店舗：全国の不二家洋菓子店（※一部店舗を除く）

■オリジナル店頭ムービー放映

全国の不二家洋菓子店にて、2026年6月1日（月）より順次、ポムポムプリンとお友だちが登場するオリジナルの店頭ムービーが放映されます。

スイーツを食べてみんなでポムっと一息ついている様子を、ぜひお店で見てください。

放送期間：2026年6月1日（月）～30日（火）

対象店舗：全国の不二家洋菓子店（※一部店舗を除く）

■不二家 数寄屋橋店がポムポムプリン一色に！

コラボ期間限定で「不二家洋菓子店 ペコちゃん×ポムポムプリン」コラボのラッピング店舗が登場します！

不二家 数寄屋橋店が期間限定でポムポムプリンデザインに大変身！ 店舗がポムポムプリン一色になっちゃいます。

不二家数寄屋橋店 コラボラッピングイメージ

ポムポムプリンとお友だちがお店に遊びにきたようなデザインです。店内にいるポムポムプリンとお友だちを探してみてください。

ラッピング期間：

2026年6月1日（月）～30日（火）

さらに、同期間中に銀座数寄屋橋交差点の不二家広告塔「ペコちゃんビジョン」にて『ペコちゃん×ポムポムプリン』オリジナルデザインの映像を放映します。

点灯時間：

2026年6月1日（月）～30日（火）

16:00～22:00

※毎時00～04分、30～34分と、21:56～22:00にコラボ素材を放映します。

◆不二家 数寄屋橋店での店舗ラッピング記念！

サンリオショップ Sanrio NISHIGINZA店との連動企画を実施！Sanrio NISHIGINZA店コラボステッカーイメージ

Sanrio NISHIGINZA店で税込1,000円以上お買い上げのレシートを、不二家 数寄屋橋店にてご提示いただくと「ペコちゃん×ポムポムプリン」オリジナルデザインステッカーを1枚プレゼントします。

※当日のレシートのみ有効。

※数量限定のため、なくなり次第終了です。

ポムポムプリン

こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ。

のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」。

くつ集めが趣味。

誕生日は、4月16日のお天気いい日。

好きな食べ物は、ミルク、ふにゃふにゃしたもの、ママが作ったプリン。

夢はもっともっとおっきくなること。

サンリオ公式ウェブサイト：

https://www.sanrio.co.jp/characters/pompompurin/

ポムポムプリン30周年アニバーサリーサイト：

https://pompompurin30th.sanrio.co.jp/

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665597

※店舗によりお取り扱いのない場合や、売り切れの場合もございます。

※店頭でのお取り扱い開始日は店舗によって異なる場合がございます。

※不二家洋菓子店で販売する商品は一部の不二家レストランでも販売します。

※イートインスペースでの飲食には標準税率（10％）が適用され、掲載の税込価格と異なります。

※商品内容及びデザインは変更となる場合がございます。

※画像はすべてイメージです。

不二家ウェブサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/

不二家洋菓子店ブランドサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/cakebrand/

不二家洋菓子店 ペコちゃん×ポムポムプリンコラボレーション 特集ページ

https://www.fujiya-peko.co.jp/cake/peko_pompompurin/