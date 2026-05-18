DHL Express、最大3,000kg対応の重量貨物向けの新ソリューション「Heavy Weight Express」をグローバル展開

DHLジャパン株式会社

国際エクスプレスのリーディングカンパニーであるDHL Expressはこのたび、サービスのポートフォリオを拡大し、重量貨物向けの新ソリューション「Heavy Weight Express (HWX)」の世界展開を発表しました。重量ベースで、1梱包あたり最大1,000kg・運送状1枚あたり最大3,000kgまでの貨物に対応します。世界220以上の国・地域をカバーする自社ネットワークを活用し、国際エクスプレスのサービス特性であるスピードと確実性を重量貨物輸送にも適用します。

「Heavy Weight Express」の用途

「Heavy Weight Express (HWX)」は、テクノロジー、自動車製造、エンジニアリング、精密機械、ライフサイエンス、製薬、エネルギーインフラなど、わずかな遅延が甚大な財務的損失につながりかねない産業での需要が見込まれています。こういった産業においての、生産停止の回避、変更不可能なスケジュールでの製品・プログラムローンチへの対応、在庫削減による運転資本の最適化、調達主導型の大量輸送環境でのコンプライアンス確保、特別な取り扱いが必要な貨物への対応、そして複数拠点にわたる複雑なサプライチェーンの安定化に貢献します。

ソリューションの特長

従来の一般的な貨物輸送に伴いがちな運賃変動やコストの不透明さを排除し、迅速な配達日数、全輸送工程における包括的な貨物可視化、集荷から配達まで一貫した料金体系など、エクスプレス輸送の揺るぎない運用品質をお客様に提供します。

本ソリューションの開始にあわせ、日本ではカスタマーサービス体制を強化しました。お問い合わせ、集荷手配、見積り、貨物追跡といったあらゆるお客様接点において、HWXに精通した担当者が積極的かつ丁寧なサポートを提供します。お客様が重量貨物の国際エクスプレス輸送を、安心して繰り返しご利用いただけるサービス品質の実現を目指しています。

DHLジャパン株式会社 代表取締役社長トニー カーンのコメント

「半導体、精密機械、自動車--日本が世界市場をリードするこれらの産業では、グローバルな生産サイクルの複雑化が進み、部品や製造装置の輸送遅延が事業に与えるリスクは年々大きくなっています。『Heavy Weight Express』は、最大3,000kgの重量貨物に国際エクスプレスの速度と確実性をもたらし、そのリスクを確実にコントロールする手段をお客様に提供します。輸送サービスの単なる拡充ではなく、日本企業のサプライチェーン戦略を強化する、新たな選択肢の誕生だと確信しています。」

現在展開中のキャンペーンについて

重量貨物における国際エクスプレスの特長や利便性を実際に体験いただく機会として、2026年6月30日（火）まで、「DHL重量物発送乗り換えキャンペーン」を実施しています。詳しくはこちら(https://www.dhl.com/discover/ja-jp/heavyweight-campaign?mkt_tok=MDc4LUVSVC01MjIAAAGg8BhGlgCcRmYE24LcZmZeD42H0UGheYUG6pxUj60DyX4883UcbWLT_Xbk0nmb6sf5glrOhnzTFo7pY87Qjh4r)をご覧ください。