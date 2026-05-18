ひとりで笑わせ、ひとりで魅せる！小林美江と朝倉伸二のひとり芝居を二本立てで上演　チケット発売開始（出演者コメントあり）

ロングランプランニング株式会社

朝倉伸二プロデュースVol.4『ひとり芝居二本立て ~Solo comedy double bill~ 小林美江「朗独劇」× 朝倉伸二「サプライズ」』が2026年7月28日 (火) ～ 2026年7月29日 (水)に浅草九劇（東京都 台東区 浅草 2-16-2 浅草九倶楽部 2階）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティにてチケット発売 :http://confetti-web.com/@/asa4-produce



朝倉伸二プロデュース公式X

https://x.com/asakura_produce



ひとりで笑わせ、ひとりで魅せる――

福島カツシゲ作・演出のコメディテイストのひとり芝居２作品が満を持して浅草九劇にて上演！

出演者コメント

小林美江

「朗独劇」は私の実体験を元に作られたお話しです。私の地元、茨城県結城市で行った朗読のワークショップを作・演出の福島カツシゲさんが見学にきて「これは一人芝居にしよう」と書き下ろしてくださいました。

東京からスタートし、札幌、富良野、そして結城市でも上演、たくさんの方に楽しんでいただきました。そして今回、喜劇の街浅草で「サプライズ」との二本立て公演が実現できること、本当に嬉しく思っています。

一人でも多くの方にご来場いただいて、私たちを盛り上げていただけたら幸いです。

浅草九劇にてお待ちしております。



朝倉伸二

2024年「朗独劇」の打ち上げの席で、ポソッとつぶやいた独り言「俺もちょっとやってみようかな」に、即「やりましょう」と作・演出の福島カツシゲさん。

一年後の2025年、「サプライズ」が出来ました。

本番中のお客さんの笑い声と、終演後先輩から言われた「これはお前の財産だよ」に、あの時つぶやいて良かったと思いました。

そして2026年――「ひとり芝居二本立て Solo comedy double bill」お楽しみください。

あらすじ

「朗独劇」

茨城県結城市出身の女優、本多良枝は役所に勤めている地元の同級生のミチコから地域活性の取り組みに協力してほしいと言われて朗読のワークショップをすることになった。

個性豊かなワークショップ参加者たちは一か月後の発表会に向けて朗読の稽古 をするのだが・・・。

生徒たちに振り回される講師の姿、そして生徒それぞれの事情にほっこりするヒ ューマンコメディ。

「サプライズ」

沢田公平は、会社帰りにYouTubeの動画を見ていた。そこには、娘の結婚式でピアノを披露する父親の姿があった。全くのピアノ初心者だった新婦のお父さんが、娘の結婚式でサプライズ演奏に挑戦するという感動的な動画に、満員電車の中で号泣した。今、公平自身も、同じ状況に直面していたのである。娘の結婚が決まったのだ。そんな折に見つけた動画は、まるで運命の導きかのように、公平の心に火をつけた。「私も結婚式でサプライズがしたい！」と。

この物語は、愛する娘の結婚式で、サプライズを成功させたいと願う沢田公平の汗と涙と情熱の物語である。

公演概要

朝倉伸二プロデュースVol.4『ひとり芝居二本立て ~Solo comedy double bill~ 小林美江「朗独劇」× 朝倉伸二「サプライズ」』

公演期間：2026年7月28日 (火) ～ 2026年7月29日 (水)

会場：浅草九劇（東京都 台東区 浅草 2-16-2 浅草九倶楽部 2階）



■出演・スタッフ



「朗独劇」 小林美江

「サプライズ」 朝倉伸二

作・演出 福島カツシゲ

■公演スケジュール

２０２６年

７月２８日(火) 14：00 ／19：00

７月２９日(水) 14：00

■チケット料金

自由席：4,000円（税込）

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