『リミットゼロ ブレイカーズ』強敵との激闘をチェックしよう！新PV『規格外の強敵、降臨--エンシェントドラゴン戦』を公開！声優情報解禁第3弾！カティア役　石原夏織さん、ルニ役　幸村恵理さんに決定！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NC Corporation(本社：大韓民国 板橋、共同代表:金 澤辰/朴 炳武、以下NC)は、現在開発中のPC/スマートフォン向けアニメーションアクションRPG『リミットゼロ ブレイカーズ（LIMIT ZERO BREAKERS）』(開発：VIC GAME STUDIOS(以下VIC)、マーケティング：株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA））は、新たなPVや、声優の追加解禁など新規情報を公開します。

■CBTで待ち受ける強敵が登場！ 新PVを公開！

【概要】

本日、新たなPV『規格外の強敵、降臨--エンシェントドラゴン戦』を公開しました。

本PVでは、「バアル」、「エルカ」、「ヘレン」の3人が、巨大レイドボス「エンシェントドラゴン」に挑む迫力のバトルシーンを収録。CBTで体験できるハイスピードアクションや、連携による爽快な戦闘演出、圧倒的なスケール感に加え、ふんだんに盛り込まれたリッチなアニメーション演出もお楽しみいただけます。規格外の強敵との激闘を、ぜひその目でご覧ください。

≪『規格外の強敵、降臨--エンシェントドラゴン戦』≫

https://youtu.be/yZ1mki_SqAI

■キャラクターの声優情報を追加解禁！カティア役 石原夏織さん、ルニ役 幸村恵理さんに決定！

【概要】

声優情報解禁第3弾として、『リミットゼロ ブレイカーズ』のキャラクター2名の声優情報を公開しました！

カティア、ルニはそれぞれ「プロローグβテスト」でプレイ可能なキャラクターとなります。

それぞれの声優より、オフィシャルコメントも到着しました。

カティア CV：石原夏織

■代表作

「お兄ちゃんはおしまい！」緒山みはり

「マギ」アラジン

「ウマ娘 プリティーダービー」アーモンドアイ

＜キャラクター紹介 カティア＞

「止まりなさい！ アステリオン守備隊です！」

アステリオン守備隊で最も几帳面なブレイカーで、かつては守備隊の作戦将校だった。

守備隊一の常識人で、隊員たちに毎日のように小言を言う人だが、

その小言が守備隊員を愛するが故のものだとみんなが知っているため、裏では「お母さん」というあだ名で呼ばれている

＜オフィシャルコメント 石原夏織＞

カティア役として出演させていただきます。

カティアは真面目でしっかり者なのに、なぜかすごくいじられているという印象を最初に受けました。

話が進むにつれて守備隊としてのきっちりした所と実は親しみやすいというのがカティアの魅力なんだと知り、だから周りのみんなはイタズラしたくなっちゃうんだなと納得しちゃいました。なのでその魅力を引き出せるように頑張って演じました！

根がいい子で明るいし、ただ真面目というよりはコメディなところもあるので演じるのが楽しかったです！

思わず気になっちゃう愛されキャラだと思うのでぜひカティアを見守っていただけると嬉しいです！

ルニ CV：幸村恵理

■代表作

「アイドルマスター シャイニーカラーズ」黛冬優子

「カードファイト!!ヴァンガードDivinez」明導ヒカリ/明星エリカ

「ブルーロック」帝襟アンリ

＜キャラクター紹介 ルニ＞

「はい。歩く守備隊の鑑、こちらに。」

速戦即決を好むアステリオン守備隊の百人隊長。

いつもクールで、何事も原則通りに対応しているように見えるが、 実のところは状況に応じて適度に手を抜くタイプ。

自らの判断ミスでトラブルが多発しても、そのクールな言い訳は、もはや芸術の域に達している。

＜オフィシャルコメント 幸村恵理＞

この度ルニを演じさせていただきました、幸村恵理です！

クールで頼りになる隊長…ですが、真面目に見えて実はおさぼりさん？笑

なんだか第一印象とはまた違う自由さが感じられて、台本を読んでいて思わずクスッと笑みが溢れてしまう程でした。

周りを気にせず自分らしく生きている姿にちょっと憧れもあります。

クールな表情から発せられる茶目っ気たっぷりなセリフ、是非お楽しみください…！！

■声優のサイン入り色紙が当たるフォロー＆リポストキャンペーンを開始！カティア役 石原夏織さん直筆サイン入りオリジナル色紙を5名様にプレゼント！

【概要】

声優情報解禁を記念し、『リミットゼロ ブレイカーズ』公式Xアカウントでは、声優の直筆サイン入り色紙プレゼントのフォロー&リポストキャンペーンを実施します。

本日5月18日(月)からは、カティア役 石原夏織さんの直筆サイン入りオリジナル色紙を5名様にプレゼントがスタート！

『リミットゼロ ブレイカーズ』の公式Xアカウントをフォローの上、該当ポストをリポストすることでご応募することができます。

■応募方法

１. @BREAKERS_japan をフォロー

２. 画像の注意事項を確認して、キャンペーン投稿をリポスト

＜キャンペーン投稿画像＞

■対象アカウント

@BREAKERS_japan（ https://x.com/breakers_japan ）

■キャンペーン期間

2026年5月18日(月) ～ 5月31日(日) 23時59分

■プレゼント商品

カティア役 石原夏織さん直筆サイン入りオリジナル色紙…抽選で5名様

ルニ役 幸村恵理さんの直筆サイン入りオリジナル色紙が当たるキャンペーンも実施予定です。

■「『リミットゼロ ブレイカーズ』×『ROG』コラボレーション キャンペーン」開催中！

【概要】

ASUSが展開するハイエンドなゲーミングブランド『Republic of Gamers』と『リミットゼロ ブレイカーズ』のコラボレーションキャンペーンが開催中です。

『Republic of Gamers』と『リミットゼロ ブレイカーズ』のXアカウントをフォローし、該当ポストをリポストして頂いた方の中から、初のCBT「プロローグβテスト参加権」を抽選で50名様に、さらに、ROGのゲーミングヘッドセット「ROG Pelta」を1名様にプレゼントします。

■応募方法

１.「 @BREAKERS_japan （ https://x.com/breakers_japan ）」をフォロー

２.「 @ASUSROGJP ( https://x.com/ASUSROGJP )」をフォロー

３.『リミットゼロ ブレイカーズ』公式Xアカウント（ https://x.com/breakers_japan ）」の該当投稿をリポスト

■キャンペーン期間

2026年5月15日(金) ～ 6月2日(火) 23時59分

■プレゼント賞品

プロローグβテスト参加権：抽選で50名様

ROG Pelta：抽選で1名様

■「『リミットゼロ ブレイカーズ』×『XREAL』コラボ 超没入キャンペーン」開催

【概要】

『リミットゼロ ブレイカーズ』は、現在プロローグβテスト参加者を募集中です。

今回のプロローグβテストに、より「超没入」していただくため、圧倒的な没入感を誇るARグラス『XREAL』とのコラボ企画を開催します。

『XREAL』と『リミットゼロ ブレイカーズ』、の公式Xをそれぞれフォローして、『リミットゼロ ブレイカーズ』公式Xで投稿されるキャンペーン対象ポストをリポストしてください。

リポストされた方の中から抽選で、「XREAL 1S」を1名様に、「リミットゼロ ブレイカーズ」カードパックを20名様にプレゼントします。

キャンペーンに参加して、『リミットゼロ ブレイカーズ』のプロローグβテストに超没入しよう。

■応募方法

１.「 @BREAKERS_japan （ https://x.com/breakers_japan ）」をフォロー

２.「 @XREALJapan ( https://x.com/XREALJapan )」をフォロー

３.『リミットゼロ ブレイカーズ』公式Xアカウント（ https://x.com/breakers_japan ）の該当投稿をリポスト

■キャンペーン期間

2026年5月18日(月) ～ 2026年5月25日(月) 23時59分まで

■プレゼント賞品

XREAL 1S 1名様（抽選）

「リミットゼロ ブレイカーズ」カードパック 20名様（抽選）

※ブラインドパック仕様となっており、中身のカードは選ぶことが出来ません。

【XREALについて】

ARグラス世界シェアトップで急成長中のAR(拡張現実)に特化した企業です。

物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。

【XREAL 1Sについて】

映画やゲームなどのコンテンツを大画面で楽しめる軽量ARグラスです。高解像度（片目1920×1200）、約52°の広い視野角、最大700nitの高輝度表示、120Hzリフレッシュレートで滑らかで没入感のある映像体験を実現します。専用チップで2D映像をリアルタイムに3Dに変換する機能や、ケーブル1本でスマホやPCと接続できる利便性も魅力です。

そのほかの詳細情報は、『リミットゼロ ブレイカーズ』公式Xおよび、『リミットゼロ ブレイカーズ』公式サイトをご確認ください。

【タイトル情報】

タイトル名：リミットゼロ ブレイカーズ（LIMIT ZERO BREAKERS）

ジャンル：アニメーションアクションRPG

対応プラットフォーム：App Store/Google Play/PC(Steam/PURPLE)

開発：VIC GAME STUDIOS

パブリッシング：NC

コピーライト：(C)2026 VIC GAME STUDIOS Co., Ltd., NC Corporation, KADOKAWA CORPORATION. All Rights Reserved.

公式サイト： https://breakers.plaync.com/

公式X：https://x.com/breakers_japan

公式YouTube：https://www.youtube.com/@BREAKERS_official

Steam：https://store.steampowered.com/app/3764400/LIMIT_ZERO_BREAKERS/

※当プレスリリースの内容は2026年5月18日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。