『パチスロ 炎炎ノ消防隊』がパチンコ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」に登場！
株式会社サミーネットワークスが運営するPC向けパチンコ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」（スリーセブンタウン・ドットネット）は、2026年5月18日（月）より、株式会社SANKYOの『パチスロ 炎炎ノ消防隊』アプリを配信いたします。
■炎炎ノ炎ニ帰セ
大人気アニメのパチスロが777TOWN.netに登場！
新たなボーナス抽選システム“十字目変換”とレア役を軸にボーナスを目指す。ボーナス後に突入する“伝道者の影”でエピソードボーナスを引けば炎炎激闘へ突入。炎炎激闘でボーナスを引けば再度炎炎激闘へ突入。ボーナスをループさせながら、最上位ボーナス“アドラバースト”を目指せ！
【777TOWN.net（パソコン向けサービス）概要】
・サービス名称：777TOWN.net（スリーセブンタウンドットネット）
・サービス利用料/形式：月額/遊び放題
※パチパチコース月額1,980円パチスロコース月額1,100円
パチンココース月額1,100円 （全て税込）
・配信プラットフォーム：パソコン
・公式サイト：http://www.777town.net/
・SNS：https://x.com/777town_net/
パソコンで打てる！500万人が遊ぶ巨大オンラインホール！40メーカー、500機種以上が
24時間遊び放題！！最新機種から往年の名機まで、あなたの「打ちたい！」がきっと見つかる！
液晶＆役物、リールや玉の挙動はもちろん、使用楽曲やSEにいたるまで、実機を忠実に再現！
最高設定で遊技できる機能や、パチンコ・パチスロに登場するキャラクターのアバター、
毎週行われるイベントなど、オンラインゲームならではの遊び方が満載！
■『パチスロ 炎炎ノ消防隊』導入記念！ 有料会員登録キャンペーン
・期間：5月18日（月）0:00～6月7日（日）23:59
上記期間中、無料会員から有料会員登録された方を対象に、『パチスロ 炎炎ノ消防隊』で使える最高設定券と“アドラバースト”から遊べるアイテム等をプレゼント！
(C)大久保篤／講談社 (C)大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報課 (C)SANKYO
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