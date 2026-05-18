『パチスロ 炎炎ノ消防隊』がパチンコ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」に登場！

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株式会社サミーネットワークス

　株式会社サミーネットワークスが運営するPC向けパチンコ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」（スリーセブンタウン・ドットネット）は、2026年5月18日（月）より、株式会社SANKYOの『パチスロ 炎炎ノ消防隊』アプリを配信いたします。




■炎炎ノ炎ニ帰セ


　大人気アニメのパチスロが777TOWN.netに登場！


　新たなボーナス抽選システム“十字目変換”とレア役を軸にボーナスを目指す。ボーナス後に突入する“伝道者の影”でエピソードボーナスを引けば炎炎激闘へ突入。炎炎激闘でボーナスを引けば再度炎炎激闘へ突入。ボーナスをループさせながら、最上位ボーナス“アドラバースト”を目指せ！







【777TOWN.net（パソコン向けサービス）概要】



・サービス名称：777TOWN.net（スリーセブンタウンドットネット）


・サービス利用料/形式：月額/遊び放題


※パチパチコース月額1,980円パチスロコース月額1,100円


パチンココース月額1,100円　（全て税込）


・配信プラットフォーム：パソコン


・公式サイト：http://www.777town.net/


・SNS：https://x.com/777town_net/





　パソコンで打てる！500万人が遊ぶ巨大オンラインホール！40メーカー、500機種以上が


　24時間遊び放題！！最新機種から往年の名機まで、あなたの「打ちたい！」がきっと見つかる！


　液晶＆役物、リールや玉の挙動はもちろん、使用楽曲やSEにいたるまで、実機を忠実に再現！


　最高設定で遊技できる機能や、パチンコ・パチスロに登場するキャラクターのアバター、


　毎週行われるイベントなど、オンラインゲームならではの遊び方が満載！






■『パチスロ 炎炎ノ消防隊』導入記念！　有料会員登録キャンペーン


・期間：5月18日（月）0:00～6月7日（日）23:59



　上記期間中、無料会員から有料会員登録された方を対象に、『パチスロ 炎炎ノ消防隊』で使える最高設定券と“アドラバースト”から遊べるアイテム等をプレゼント！




(C)大久保篤／講談社　(C)大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報課　(C)SANKYO






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