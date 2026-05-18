5月22日(金)～24日(日)　ものづくりの祭典　『2k540(ニーケー)ファンファーレ-made in 高架下-2026』開催！

株式会社ジェイアール東日本都市開発

■JR秋葉原～御徒町駅間高架下にある“日本のものづくり”がコンセプトの商業施設『2k540 AKI-OKA ARTISAN（ﾆｰｹｰｺ゛ｰﾖﾝﾏﾙ ｱｷｵｶ ｱﾙﾁｻ゛ﾝ）』（以降、「2k540」）では、2026年５月22日(金)から24日(日)までの3日間、『2k540(ﾆｰｹｰ)ファンファーレ -made in 高架下-2026』と題し、ものづくりを体験し、楽しんでいただけるイベントを開催いたします。

■イベントでは、毎年大人気のスタンプラリーやコンテスト企画に加え、各ショップ別にこの期間だけの特別イベントも実施いたします。

■本イベントは、台東区南部エリアのものづくりに関する町イベント『モノマチ2026』（主催：モノマチ2026実行委員会）と同時開催し、エリア一帯でものづくりを盛り上げます。

【開催概要】

〇開催日時：2026年5月22日(金)～24日(日) 11:00～19:00

〇開催場所：2k540 AKI-OKA ARTISAN（東京都台東区上野5-9/ JR山手線 秋葉原～御徒町駅間高架下）

〇イベントHP：https://www.jrtk.jp/2k540/info/detail_00485/

〇主催：2k540ファンファーレ実行委員会2026 〇後援：台東区

【主なイベントラインナップ】

１．『2k540 商品 idea コンテスト2026』

”ものづくりの街”だからできる、素材やこだわりを知って、楽しいを描く参加型アイデアコンテスト。お客様と作り手のチャレンジ力が新しい商品につながるイベント第5弾。今年は開業15周年を記念して、募集ブランドを限定せず2k540の全ショップでアイデアを募集いたします。※参加無料

■今回の募集テーマ…開業15周年にちなんだ『１５＆いちご（苺）』

■POINT１.商品のアイデアを楽しく描くワークショップ体験！

テーマに合わせて、あったらいいなや、実際に商品化されそうなアイデアをデザイナーになった気分で考えます。

■POINT２.コンテスト受賞案はショップで商品化！

提出された案は2k540ショップにて審査いたします。見事受賞したアイデア案は、デザインの構成から制作まで、プロが実際に商品化に挑戦いたします。商品化した作品は、実際にショップで販売される場合があります。※受賞案、制作工程、贈呈の様子についてはSNSやホームページなどでも、紹介させていただく場合があります。

■エントリー方法

〇エントリー期間：2026年5月22日(金)～6月30日(火)まで

〇2k540ファンファーレ会期中、会場内特設ブースで配布する「アイデアシート」に、アイデアをご記入いただき、専用ポストに投函してください。アイデアシートの提出をもってコンテストへのエントリーとなります。

※ファンファーレ終了後一定期間は、メールまたは郵送にてエントリーを受付いたします。(6月30日必着)

〇詳細は専用サイト（https://2k540shouhinidea.mystrikingly.com/）もご覧ください。

２．『2k540クイズ＆STAMP MAP2026』

2k540の各ショップをめぐってスタンプを集めるとオリジナルのマップがつくれる企画2026年最新版。

スタンプを集めながら15th Anniversaryクイズにもチャレンジ！キーワードを完成させると2k540オリジナルグッズがゲットできます！※なくなり次第終了

３．『端材でデコレーションワークショップ』

2k540内ショップのさまざまな端材や素材を使ってデコレーションを楽しむイベント。あなたのオリジナルの作品を楽しく作るアップサイクルワークショップです。

４．『ニーケー蚤(のみ)の市』

ショップで使用していた道具やサンプル商品・素材などなど、クリエイターのこだわりアイテムが特別に販売される2k540的フリーマーケットが今年も登場します。この日だけの掘り出し物が見つかるチャンス！

５．『ワークショップその他各ショップイベント』

イベント当日は各ショップでも素敵なワークショップやイベントを実施いたします。(例：ミニウォレット作り、掘り出し物市、てぬぐいおえかきひろば等)詳しくは各ショップのSNSやHPをご覧ください。

【コラボ】モノマチ×2k540×LUUP

2k540ファンファーレ会期中、『モノマチ2026』と電動キックボードや電動アシスト自転車などのシェアリングサービス『LUUP』（株式会社Luup）、2k540の3者が連携し、エリアイベントをより楽しみやすくなるお得なサービスを実施いたします。モノマチエリアにLUUP臨時ポートの設置や、初乗りの方向けのお得なクーポンがご利用いただけます。

・モノマチ2026特設HP：https://2026.monomachi.com/

・LUUP公式HP：https://luup.sc/

【開業15周年記念ロゴマーク 展開中】

2k540は今年グランドオープンから15周年を迎えます。2026年は15周年のアニバーサリーイヤーとして、皆さまへ心より感謝を込めて、周年のお祝いをしていきたいと考えております。その目印となる「開業15周年記念ロゴマーク」を展開中！本ロゴは、2k540のや各ショップでのイベントやキャンペーンなど、アニバーサリー期間中様々なシーンで展開してまいります。

～15周年記念THANKSカード配布キャンペーン～

15年間の感謝をこめて、2k540内各ショップでお買い上げいただいたお客さまにもれなく15周年記念カードを配布いたします。

〇配布期間：2026年5月22日(金)～6月30日(火)まで ※なくなり次第終了

【2k540施設概要】

○所 在 地 東京都台東区上野5-9

（JR山手線 秋葉原～御徒町駅間高架下）

○営業時間 11:00-19:00（水曜定休日）※一部店舗を除く

○運営会社 株式会社ジェイアール東日本都市開発

○公式HP https://www.jrtk.jp/2k540/

○公式Instagram @official_2k540

※画像はすべてイメージです。※イベントの内容は予告なく変更となる場合があります。

※各ショップの最新営業情報については、2k540公式HPおよび公式Instagramをご覧ください。