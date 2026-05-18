ワインショップ・エノテカでワインボトル用プラスチック製緩衝材を順次廃止

アサヒビール株式会社

エノテカ株式会社（本社：東京都港区、社長：堀 慎二）は、環境負荷低減に向けた取り組みの一環として、ワインボトルの包装・梱包に使用してきたプラスチック製保護袋の廃止を進めます。まずは全国のワインショップ・エノテカの50店舗（※1）において、5月から順次廃止します。これにより年間約5.4tのプラスチック資材の削減を見込んでいます。また、EC（エノテカ・オンライン）においても、現在、包装資材の見直しに向けた検討を進めています。

新たに導入する紙製保護袋（中央）は必要に応じて使用します

本取り組みは、「容器・梱包におけるプラスチックごみの削減」を長期目標として掲げるエノテカのサステナビリティ方針に基づくものです。ワインボトルの包装に用いてきたプラスチック製保護袋を廃止するとともに、ラベル保護が必要な場合に限り使用する紙製保護袋を新たに導入します。資材使用の抑制による環境負荷低減の観点から、紙製保護袋の使用も最小限にとどめます。

店頭で購入する際は、ワインをプラスチック製保護袋に入れず直接紙袋に入れます。複数本入れる場合は、ボトル同士が直接接触しないよう、必要に応じて一部のボトルに紙製保護袋を使用します。店舗からの段ボールを用いた配送においては、プラスチック製保護袋および紙製保護袋を使用しない運用とし、「天地無用」表示（※2）などを活用して輸送時の取り扱いに配慮することで、安全性の確保に努めます。（※3）

プラスチックごみは、海洋汚染や生態系への影響、資源の浪費など、さまざまな環境課題の一因とされています。エノテカはワインを扱う企業として、環境課題と適切に向き合い、環境負荷の低減に取り組みます。一方、商品を安全にお客さまのもとへ届けることも重要です。今後もこれまでの配送実績や梱包設計を踏まえ、品質保持と環境配慮の両立に取り組んでいきます。

※1：日本国内で展開している店舗

※2：主に使用している6本用・12本用段ボールには「天地無用」表示を印字しています。なお、1本用段ボールについては、ボトルを固定する構造により安全性を確保しています。

※3：店舗からのギフトボックスでの配送時には、輸送中の衝撃や汚損の防止のため、外装保護を目的として外装のみ気泡緩衝材を使用します。また、雨天時に店頭から持ち帰る際は、紙袋の保護を目的としてビニールカバーを使用する場合があります。