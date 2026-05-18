（27卒）5/1時点の内定率は76.0％、昨年と同水準に

株式会社キャリタス

株式会社キャリタス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留正朗）は、2027年3月卒業予定の大学4年生（理系は大学院修士課程2年生含む）を対象に、学生の最新動向を知るべく、5月1日時点での就職活動状況などを尋ねました。（調査期間：2026年5月1日～7日、回答数：1,034人）

＜ 主な内容 ＞＞

１．5月1日現在の内定状況（※） ・・・図表1、２

○内定率は76.0％。前年同期実績（76.2％）と同水準

○就職活動終了者は全体の44.3％。継続者は「内定あり」「内定なし」を合わせて55.7％

２．内定を得た企業の業界

○「情報処理・ソフトウエア」に集中（30.6％）。2位「建設・住宅・不動産」、3位「銀行」

３．内定保持学生の就職先未決定理由 ・・・図表３

○「本命企業がまだ選考中」が最多。「自分に合っているかわからない」が次点

４．内定企業への意思決定に必要な情報

○「実際の仕事内容」が最多。「給与水準・平均年収」「福利厚生」「残業・休日出勤」と続く

５．エントリー社数と会社説明会の参加社数

○一人あたりのエントリー社数の平均は21.6社。前年同期調査（23.4社）を下回る

６．選考試験の受験状況 ・・・図表４

○本選考応募企業のうち「3月以降に興味を持った企業」の割合は2割強（22.6％）

７．就職活動継続学生の動向

○「企業規模にこだわらずに活動」する学生が37.5％。4月調査（29.5％）より大きく増加

８．就活川柳 ・・・図表５

○「志望度は やっぱり相手に わかるらしい」「ガクチカは 盛って削って 別の人」など佳作を紹介

詳細レポートはこちら：

https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/202605_gakuseichosa_kakuho.pdf

※「インターンシップ」に限定せず、オープン・カンパニー等も含めて尋ねた。※「内定」には、内々定を含む。

【調査概要】

調査対象 ： 2027年3月に卒業予定の大学4年生（理系は大学院修士課程2年生含む）

回答者数 ： 1,034人（文系男子235人、文系女子478人、理系男子178人、理系女子143人）

調査方法 ： インターネット調査法

調査期間 ： 2026年5月1日～7日

サンプリング ： キャリタス就活 学生モニター2027

調査実施 ： 株式会社キャリタス／キャリタスリサーチ

図表１. 5月1日現在の内定状況（１）

図表２. 5月1日現在の内定状況（２）

図表３. 内定保持学生の就職先未決定理由

図表４. 選考試験の受験状況

図表５. 就活川柳（一例）