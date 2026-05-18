アジア最大級の品評会「TWSC2026」で都光取扱いブランドが躍進 多彩なカテゴリーから最高金賞3本 金賞9本を受賞

株式会社都光

2026年5月15日、アジア最大級のスピリッツ品評会「東京ウイスキー&スピリッツコンペティション2026(TWSC2026)」の結果が発表され、株式会社都光(東京都台東区)が正規代理店を務める「ロッホローモンド オリジナル トリプルオーク」、「アルモリック 10年」、「アイル オブ ラッセイ ジン」の3商品が見事、最高金賞を受賞いたしました。

今年のTWSC2026は洋酒部門全体で594アイテムの出品という激戦となりましたが、弊社取り扱いアイテムからは上記3商品の最高金賞に加え、9商品が金賞を受賞しました。多くのブランドが躍進し、各アイテムのクオリティの高さが改めて証明される素晴らしい結果となりました。

［ロッホローモンド］の圧倒的なコストパフォーマンスが高評価

中でも特筆すべきは、「ロッホローモンド オリジナル トリプルオーク」の最高金賞受賞です。激戦のスコッチウイスキー・シングルモルト部門において、最高金賞の栄誉に輝いたのはわずか7本のみ。希望小売価格3,500円というお求めやすい低価格帯での最高金賞受賞は、他に類を見ない快挙と言えます。また、ロッホローモンド蒸溜所は、昨年のTWSCにおいても「ベストディスティラリー賞」を受賞しており、今回の結果は同蒸溜所の確かな技術と、エントリークラスからプレミアムラインに至るまでの圧倒的な品質の高さを改めて証明する形となりました。

多彩なカテゴリーで最高評価を獲得

フランス産シングルモルトの先駆けである「アルモリック 10年」は、昨年に続き2年連続となる最高金賞を獲得しました。同ブランドは2024年にベストディスティラリー賞も受賞しており、地元ブルターニュ産の麦芽やオークの使用、新樽を製作できるクーパレッジの再興など、テロワールへの徹底したこだわりが改めて高く評価されました。

アイル・オブ・ラッセイ蒸溜所は過去のTWSCにおいてシングルモルトでの最高金賞やベストカテゴリー賞、さらにはベストディスティラリー賞を受賞するなど確固たる評価を築いていますが、本年は「アイル オブ ラッセイ ジン」が最高金賞に輝きました。蒸溜所のDNAともいえるニューメイクスピリッツを10番目のボタニカルとしたユニークな製法が特徴です。

国やカテゴリーを問わず、3つの異なるブランドが最高金賞に輝いたことは、都光が厳選するプレミアムスピリッツが日本市場において高い評価を得ていることを示す結果となりました。

［最高金賞］ロッホローモンド オリジナル トリプルオーク

ロッホローモンド蒸溜所のエントリーレンジ。［華やかな果実味］［ハチミツのような甘み］［やさしいスモーク］というロッホローモンドのハウススタイルを完璧に体現した一本です。蒸溜所のスタイルに高相性のアメリカンオーク樽3種類(1stフィル、リフィル、リチャー)を使い分けて熟成しています。

ALC.：40% / 容量：700ml

希望小売価格：3,500円+税

［最高金賞］アルモリック 10年

毎年少量のみのボトリングの限定品で、ワールドウイスキーアワード（WWA）では2020年、2022年の二度「ベスト・フレンチ・シングルモルトウイスキー」を受賞しています。バーボン樽、シェリー樽原酒で構成されており、アルモリックの特徴である南国フルーツの果実感がしっかりと感じられます。

ALC.：46% / 容量：700ml

希望小売価格：11,000円+税

［最高金賞］アイル オブ ラッセイ ジン

ボタニカルは島に自生しているジュニパーベリーを含む10種で、浸漬法とヴェイパーインフュージョンを使い分け、豊かな味わいと新鮮な香りを抽出します。蒸溜所のDNAともいえるモルト100％のニューメイクを10番目のボタニカルに使用することで、ダークフルーツのフレーバーと厚みのあるボディが加わっています。

ALC.：46% / 容量：700ml

希望小売価格：6,000円+税

株式会社都光 受賞ボトル［金賞以上抜粋］東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション(TWSC)について

東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）は、日本文化が培った繊細な味覚をもって、世界中のウイスキーおよびスピリッツの審査を行う日本で唯一の品評会です。ウイスキー評論家の土屋守が実行委員長を務めるTWSC実行委員会が主催し、品評会を通じて、国内はもとより世界中の高品質なウイスキー・スピリッツを広く発信していくことや、これからのウイスキー・スピリッツ文化の発展を担う国内の飲み手の育成などが、その目的です。2019年に初開催し、2020年からは、日本が誇る蒸留酒「焼酎」の魅力を世界の人々に知ってもらいたいという思いから、焼酎部門を新設しました。8回目の開催となったTWSC2026では、洋酒部門と焼酎部門を合わせて783アイテムの出品があり、アジア最大級の出品数を誇る品評会となっています。

(詳細はTWSCホームページをご参照ください)

【会社概要】

会社名：株式会社 都光

代表者：代表取締役 戸塚 尚孝

所在地：東京都台東区上野6-16-17

朝日生命上野昭和通ビル1階

URL ：https://www.toko-t.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：竹中 康一

TEL ：03-3833-3541

FAX ：03-3832-6930

E-Mail：toko-eigyo@toko-t.co.jp