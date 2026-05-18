KUROJIKA代表 早川 伸夫、大研医器株式会社（東証スタンダード・7775） 社外取締役への就任内定に関するお知らせ

株式会社KUROJIKA

当社 株式会社KUROJIKA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：早川伸夫）の代表 早川が、大研医器株式会社（本社：大阪府和泉市、代表取締役社長：山田雅之、東京証券取引所スタンダード市場、証券コード：7775）の社外取締役として就任することが内定しましたのでお知らせいたします。



就任は2026年6月24日開催予定の定時株主総会における選任承認をもって正式に発効いたします。

■ 選任の経緯

大研医器株式会社は、新経営体制下でのコーポレートガバナンス強化の一環として、外部視点からの経営監督機能のさらなる充実を進めています。



早川は、これまで卸売・製造業向けの利益創出コンサルティングおよび利益創出AI「FOCAL」の開発・提供を通じて、中小中堅企業の経営改革・利益改善に従事してまいりました。



これらの実績と知見が評価され、社外取締役として指名いただきました。今後は、独立した立場から経営の監督機能を担い、大研医器株式会社の持続的な企業価値向上に貢献してまいります。

■ 早川伸夫について

株式会社KUROJIKA 代表取締役。東京三菱銀行、ミスミ、JINS、ウォルマート・ジャパン等、多様な業界で培った実務経験を基盤に、2022年に株式会社KUROJIKAを設立。

卸売・製造企業の利益創出コンサルティング、利益創出AI「FOCAL」の開発・提供を通じて、中小中堅企業の利益創出を支援している。

■ 株式会社KUROJIKAについて

所在地：東京都渋谷区

設立：2022年5月

代表者：代表取締役 早川伸夫

事業：利創経営コンサルティング

利益創出AI「FOCAL」の開発・提供

URL：https://kurojika.co.jp/

https://focal-ai.jp/