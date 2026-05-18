6月20日（土）に「ダイヤ作成体験教室」を開催します！

東武鉄道株式会社

東武鉄道では、６月２０日（土）に「ダイヤ作成体験教室」を開催いたします。

本イベントは、一般非公開の当社教育・訓練施設において、鉄道ダイヤ(時刻表)の仕組みを学び、実際にダイヤ作成を体験いただく教室です。当社のダイヤを実際に作成しているプロの「スジ屋」が講師となり、ダイヤ作成をはじめ鉄道運行の仕組みを楽しく学ぶことができます。ダイヤ作成時に使用した特製定規もプレゼントします！

ダイヤ作成体験の後は、当日自分が作成したダイヤで臨時運転される「６３４型スカイツリートレイン」に乗車していただきます！乗車中、ダイヤに関する様々なお話をお聞きいただけます。

めったに体験できない貴重なイベント企画ですので、この機会にぜひご参加ください。お申し込みは東武グループのネット通販サイト「TOBU MALL」で受付中です。

TOBU MALLイベント企画「ダイヤ作成体験教室」 実施要項

１． イベント名称

ダイヤ作成体験教室

２． 開催日時

2026年6月20日（土） 9時00分～13時00分頃

（東武日光線南栗橋駅 8時40分集合）

３． 開催場所

東武鉄道総合教育訓練センター（南栗橋駅から徒歩約１０分）

４． 参加対象

小学生以上（未就学児の参加はできません）

※小学生は、必ず保護者同伴でご参加願います。

５． 募集人数

４０名（定員に達し次第募集を締め切らせていただきます）

６． 参加費用（税込）

大人（中学生以上） １０，０００円 親子ペア（大人１名、小学生１名） ２０，０００円

７． 申し込み方法

TOBU MALL(https://tobumall.jp/shop/g/gTT-260401/)からお申し込みください。

以 上