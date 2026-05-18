くらしを起点とした個人向けサービス「りそなプラス」の提供開始について

株式会社ジェーシービー

株式会社りそなホールディングス(取締役兼代表執行役社長兼グループCEO 南 昌宏、以下「りそなグループ」)、株式会社第一ライフグループ(代表取締役社長グループCEO 菊田 徹也、以下「第一ライフグループ」)、株式会社ジェーシービー(代表取締役会長兼執行役員社長 二重 孝好、以下「JCB」)は、個人のお客さまのくらしを起点とした新たなエコシステムの確立に向け、本日協業に向けた基本合意を締結※1し、りそなグループは、2026年9月下旬を目途にくらしを起点とした個人向けサービス「りそなプラス」の提供を開始します。

※1りそなグループが第一ライフグループ、JCBとそれぞれ締結

背景・目的

キャッシュレス決済や共通ポイント、デジタルサービスの進展により、金融サービスは業界の垣根を越え、銀行は金融商品を提供するだけではなく、お客さまの日常生活に根差したサービスの提供が求められています。この環境下で、りそなグループは、パーパスである「金融＋で、未来をプラスに。」のもと、金融の枠にとらわれずに、変わりゆくお客さまの生活行動や価値観を起点とした新たなサービスの提供モデルについて検討を進めてきました。本協業は、りそなグループが中期経営計画「Shift to the Next Stage ―新たなカタチをつくる3年間―」のもとで進める個人ビジネスの「新たなカタチ」の一環として、複数のパートナーが有する知見や強みを結集しながら、「次世代リテール金融の創造」を具現化することを目的とした取り組みです。

本基本合意により、りそなグループは第一ライフグループの「くらし・生活サービス領域における知見」、およびJCBの「決済・ポイント領域における基盤・加盟店ネットワーク」のノウハウや強みを活かした個人ビジネスにおける共創を進め、個人のお客さまの日常に溶け込み、分かりやすく、利便性の高いサービスを提供します。

「りそなプラス」について

「りそなプラス」は、りそなグループのパーパスを、個人のお客さまの日常の中で実感いただくための新たなサービスです。日々のくらしを起点に、「便利さ」「お得さ」「安心感」を分かりやすく提供し、社会や環境が変化しても、変わらず頼れる存在を目指します。銀行取引にとどまらない日常の金融の枠をこえた発想で、くらしを豊かにする様々なサービスを提供します。

第一弾として、2026年9月下旬を目途に、りそなグループアプリを通じた「くらしの優待」の提供を開始します。りそなグループの口座を持つだけで、お客さまのくらしに利便性と豊かさをプラスしていきます。

１.口座を開設すると、最大で国内外140万件以上の優待サービスがご利用いただけます

今回の協業により、お客さまはりそなグループの口座を開設すると、りそなグループアプリで第一ライフグループ子会社の株式会社ベネフィット・ワン(以下、「ベネフィット・ワン」)が提供するくらしに役立つ優待コンテンツを国内外最大140万件以上利用できます(国内最大級の優待数)※2。今後は位置情報やお客さまの趣味・志向に応じた最適な優待のご案内や、アプリを持っているだけで自然に割引優待が適用される独自のサービスの実現等を目指します。

※2 ご利用いただけるサービス内容は、銀行取引の状況等に応じて異なる

２.JCBの「J-POINT」と連携しポイントサービスをリニューアルします

りそなグループのポイントサービス※3をリニューアルし、JCBが提供する「J-POINT」を活用します。銀行取引に応じて、「J-POINT」が付与される仕組みを構築するとともに、JCBカードをお持ちでない方にも「J-POINT」ブランドでの新しいポイントを提供し、ポイントの決済利用や、様々な商品・景品などへの交換等が可能なポイントプログラム※4の導入を予定しています。

※3 りそな銀行・埼玉りそな銀行のりそなクラブ、関西みらい銀行の関西みらいクラブ、みなと銀行のみなとクラブ

※4 サービスの詳細は現在検討中

イメージ図

今後の展開について

3社は、本基本合意を起点に各地域の個人のお客さまや加盟店・事業者様をつなぎ、日々の暮らしの中で実感できる価値を創出することを目指します。今回の協業を機に、幅広い金融機関との連携を一層深化させながら、地域経済の活性化に貢献していきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1397_1_dc0cd950cfcb23d6bb33f511ea5a82ab.jpg?v=202605180251 ]

各社のコメント

株式会社りそなホールディングス 取締役兼代表執行役社長兼グループCEO 南 昌宏

りそなグループは、「金融＋で、未来をプラスに。」というパーパスのもと、従来の金融の枠にとどまらない発想で、お客さま起点での価値提供の最大化を追求してきました。

今回の協業では、従来の生命保険業を超え国内有数の保険サービス業への変革を目指す第一ライフグループ様、日本唯一の国際カードブランド会社であり国内最大の加盟店網を有するJCB様との提携を通じ、これまでの枠組みを超えたビジネスの深化と新たな価値創造に挑戦します。日本全国に開かれたプラットフォームを通じて、お客さまのくらしをより豊かにするための重要な一歩と位置づけ、今後もお客さまと地域社会に貢献していきます。

株式会社第一ライフグループ 代表取締役社長 グループCEO 菊田 徹也

第一ライフグループは、「共に歩み、未来をひらく 多様な幸せと希望に満ちた世界へ」というパーパスのもと、生命保険にとどまらない幅広い価値提供によってお客さまの人生や日々の生活に寄り添う「保険サービス業」への進化を進めています。そして、その変革の中核を担っているのが、福利厚生・優待サービスを通じて日常生活と高い頻度で接点を持つベネフィット・ワンです。

本協業は、生活起点の金融を展開するりそなグループ様、決済という日常の“使う瞬間”を支えるJCB様と力を合わせ、金融・くらし・デジタルを横断して価値を設計することで生活の中で「便利さ」「お得さ」「安心感」を自然に実感できる体験を広げていくものです。3社それぞれの強みを掛け合わせ、お客さま一人ひとりの人生の可能性を広げていきます。

株式会社ジェーシービー 代表取締役会長 兼 執行役員社長 二重 孝好

JCB は、総合決済サービス企業として、お客さまのニーズに応える商品・サービスの開発や、より安全・安心な決済環境の開発・提供に取り組んでおります。りそなホールディングス様とは40年以上の協業関係にあり、近年では2024年より法人領域での協業も開始し、より一層強固な信頼関係を築いております。当社がこれまで培ってきたポイントやキャッシュレスのノウハウや基盤をもとに、今回、りそなホールディングス様が展開される「りそなプラス」を、第一ライフグループ様とともに推進していきたいと思っております。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1397-6b0183b19e09c412dada8dcd9ddc0084.pdf