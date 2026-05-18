公益財団法人東京都中小企業振興公社

東京都および(公財)東京都中小企業振興公社(以下「公社」という)は、優れた技術力を活かして新たな成長産業分野へ参入・事業転換を行う都内中小企業者に対し、アドバイザリー会議による方向性の助言及び、試作品の開発・改良に係る経費の助成等を行います。このたび、令和8年度の募集を開始しますので、お知らせします。

1 アドバイザリー会議

（1）概要

専門家のハンズオン支援を受けながら事業計画を作成していただきます。作成した事業計画を審査員が評価しフィードバックします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/175765/table/53_1_d13edfb42555562eb70f76ee8efdf9e3.jpg?v=202605180251 ]

（2）申込方法

アドバイザリー会議への申込方法は以下の2コースです。詳しくはホームページをご確認ください。

１.一般コース(今年度より新設)

【対象】:開発の内容や経費について一定の構想が固まっている方

こちらのコースは公社へ申し込み、書類審査を通過した場合、アドバイザリー会議に参加いただけます。

２.事前相談コース

【対象】:開発の構想がまだ固まっていない等の課題がある方

アドバイザリー会議の前に、開発の方向性を明確にするための事前相談(東京商工会議所・東京都商工会連合会にて受付)および調整会議があります。

調整会議にて、製品開発支援の実施が適当であると判断された場合、アドバイザリー会議に申し込みいただけます。

（3）スケジュール

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/175765/table/53_2_81ad5b41860376addaa19ea8beae0421.jpg?v=202605180251 ]

2 技術開発助成金

（1）概要

アドバイザリー会議の結果、事業の可能性があると判断された取組については、技術開発助成金に申請することができます。本助成金では、事業転換を目的とする製品等の開発・改良のために要する経費の一部を助成します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/175765/table/53_3_144735175a0daf3b9c7ce22e9c4e3623.jpg?v=202605180251 ]

なお、本助成事業の完了後、開発または改良した製品等の量産化のための設備投資助成金に申請することができます(別途審査を行います)。

（2）スケジュール

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/175765/table/53_4_c8c6bc85bc98324d5612bb78f5821339.jpg?v=202605180251 ]

3 留意事項

・アドバイザリー会議申込および助成金申請は、国が提供する電子申請システム「Ｊグランツ」にて受け付けます。

・詳しい募集要項、申請書様式、一般コース・事前相談コースの申込窓口等については、以下の URL よりご確認ください。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/business_conversion.html

本件は、「2050 東京戦略」を推進する取組です。

戦略 13 産業「成長産業への参入・投資を促進」

【問合せ先】

<事業全般に関すること>

産業労働局 商工部 創業支援課

電話:03-5320-4693

<アドバイザリー会議／助成金に関すること>

(公財)東京都中小企業振興公社 助成課

電話:03-3251-7894