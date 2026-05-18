公益財団法人東京都中小企業振興公社

東京都および(公財)東京都中小企業振興公社は、更なる企業の成長を目指す後継者が取り組む新規事業展開を支援することにより、都内中小企業の事業承継を後押しします。

令和８年度の申請受付についてお知らせします。

支援内容

１. 助成金支援[表1: https://prtimes.jp/data/corp/175765/table/50_1_b5699b1f7233f0110a494be580a45f16.jpg?v=202605180251 ]２. アドバイザー派遣（一般コースのみ）

上記１.で採択された事業者を対象に、専門家を派遣し、当該取組の実施に係る改善点や更なる事業展開に向けたアドバイスを実施（１社２回・無料）

申請受付期間等

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/175765/table/50_2_0c462c06855df9ce690703be1210fdfd.jpg?v=202605180251 ]

・申請方法等の詳細については、ウェブサイト（URL）をご確認ください。

(公財)東京都中小企業振興公社「事業承継を契機とした成長支援事業」

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shokei-seicho/index.html

本件は「2050東京戦略」を推進する取組です。

戦略13 産業「事業承継・技術を守る」

【問合せ先】

■事業全般に関すること

産業労働局商工部経営支援課

電話 03-5320-4785

■申込・事業詳細に関すること

(公財)東京都中小企業振興公社

事業承継を契機とした成長支援事業事務局

電話：03-4446-4650