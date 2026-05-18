【ハンドボール】相澤菜月所属のチューリンガー、EHFヨーロピアンリーグ女子2025/26決勝で惜敗　2連覇ならず

公益財団法人日本ハンドボール協会

公益財団法人日本ハンドボール協会は、女子日本代表「おりひめジャパン」のセンターバック相澤菜月選手が所属するチューリンガーHC（ドイツ）が、現地時間5月17日（日）にフランス・ディジョンで開催されたEHFヨーロピアンリーグ女子2025/26決勝で、ディジョン（フランス）に25対29で敗れ、準優勝となったことをお知らせします。チューリンガーHCは昨季王者として大会2連覇を目指していました。

■ 試合経過

前半は相澤選手のゲームコントロールとチューリンガーのゴールキーパーの好セーブにより試合を支配しました。しかし前半20分ごろ、相澤選手はディフェンス時に相手選手と頭部が接触し負傷。そのままコートを退きました。その後もチューリンガーは安定した試合運びを続け、15対6でハーフタイムを迎えます。

後半に入ると相澤選手を欠いたチューリンガは得点が伸び悩み、ホームの大声援を受けたディジョンが徐々に点差を縮める展開となります。後半20分を過ぎたところで逆転を許し、その後も追い上げを図りましたが及ばず、25対29で試合終了。ディジョンが大会初優勝を果たしました。

相澤選手は出場時間内に2得点を記録しました。

■ 大会結果

優勝：ディジョン・ハンドボール（フランス）

準優勝：チューリンガーHC（ドイツ）

決勝スコア：チューリンガーHC 25 - 29 ディジョン・ハンドボール

（前半 15 - 6／後半 10 - 23）

会場：パレ・デ・スポール JM ジョフロワ（フランス・ディジョン）

■ 決勝ハイライト動画

EHF公式YouTubeチャンネルにて決勝ハイライト動画が公開されています。

▶ https://youtu.be/yTWMFGYo1SI

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yTWMFGYo1SI ]

フル動画のアーカイブは、日本からはDAZN（有料）で視聴可能です。

▶ https://www.dazn.com/ja-JP/competition/Competition:6db8s9jkbxljoou46brvevaue

■ 大会特設ページ

EHFヨーロピアンリーグ女子2025/26（EHF公式）

▶ https://ehfel.eurohandball.com/women/2025-26/

■ 女子日本代表の今後の予定

おりひめジャパンは、2026年9月に開催されるアジア競技大会（愛知・名古屋）に向け、本年7月に第1回強化合宿を実施予定です。