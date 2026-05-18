経済産業省、東京証券取引所により「SX銘柄2026」に選定

東京応化工業株式会社

経済産業省と株式会社東京証券取引所は、SX（サステナビリティ・トランスフォーメーション）を通じて持続的に成長原資を生み出す力を高め、企業価値向上を実現する先進的企業群を、「SX銘柄」として、選定・表彰しています。

「SX銘柄」は、今後先進的なSX経営の取組みが日本の幅広い企業に普及していくとともに、国内外の投資家等との対話やエンゲージメントが一層促進されることで、投資拡大、ひいては資本市場における日本企業に対する評価が向上していくことを期待して公表されたものです。

当社グループは、今後もステークホルダーの皆さまとの協働を通じ、持続的な企業価値向上に努

めてまいります。

関連リンク

●経済産業省ニュースリリース（2026年5月18日）(https://www.meti.go.jp/press/2026/05/20260518001/20260518001.html)

●SX銘柄2026レポート(https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/kigyoukaikei/sx2026report.pdf)

当社を含む選定企業の取組み等が紹介されています。