株式会社mindo

『 AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス） 』より、『 Disney 』の限定デザインTシャツが登場♪[ZOZOTOWN]、[Rakuten Fashion]、 [AS KNOW AS plus店舗]にて発売中！

ディズニーの短編アニメーション映画、『ミッキーの愛犬プルート』の名シーンを切り取ったTシャツと癒される表情のミッキーがプリントされたTシャツの2種類！

レトロなポスタープリントがかわいすぎる！

お袖のワンポイント刺繍にも注目してね☆

寝そべりミッキーに癒される(ハート)

レトロプリントとロゴの一部がこだわり刺繍！

ユニセックスデザインなのでレディースもメンズも着用可能です♪ 『 Disney 』の素敵な世界観をぜひ身につけてみてね！

【品名】 アクリルキーホルダー付 〇DisneyアソートT

【品番、カラー】 ・Q11127(寝そべりミッキー) アイボリー、オートミール ・Q11127-2(映画) サックス、チャコール

【価格】 \2,720（税込価格 \2,992)

【サイズ】 Ｆ(unisex size)

【ECサイト】 ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/asknowas/detail/

Rakuten Fashion : https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-asknowasplus/

【SHOP】 店舗一覧：https://www.asknowasplus.com/shoplist

【コラボ特集ページ】 https://www.asknowasplus.com/collaboration

【AS KNOW AS plusについて】 ディレクター石川翔悟を中心に2021年4月に設立したブランド「AS KNOW AS plus(アズノゥアズ プラス)」は、現在、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、全国23店舗やPOPUP等にて展開中。 レディースのお洋服やバッグ、アクセサリーなどのファッションアイテムだけでなく、ユニセックスアイテムやインテリア、コスメ、ぬいぐるみ、推し活グッズ、浴衣など、ライフスタイルやカルチャーにまつわる物まで、あらゆるアイテムを扱う。 コラボレーション企画やイベントにも積極的に参加中♪

【Brand Concept】 洋服、ライフスタイル、カルチャー…敏感に新しい発見をものづくりに変えて環境をデザインしていく。あなたの心に "plus" を提案していきます。

■AS KNOW AS plus 公式HP

https://www.asknowasplus.com/

■ZOZOTOWN

https://zozo.jp/sp/shop/asknowas/

■Rakuten Fashion

https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-asknowasplus/

■公式Instagram

https://www.instagram.com/asknowasplus/

■AS KNOW AS plusショールーム

〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷2-24-7 株式会社アズノゥアズ 2F

■AS KNOW AS plus企画 (石川翔悟、小林優香)