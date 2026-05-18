『 AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス） 』より、『 Disney 』の限定デザインTシャツが登場♪

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株式会社mindo

『 AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス） 』より、『 Disney 』の限定デザインTシャツが登場♪[ZOZOTOWN]、[Rakuten Fashion]、 [AS KNOW AS plus店舗]にて発売中！




ディズニーの短編アニメーション映画、『ミッキーの愛犬プルート』の名シーンを切り取ったTシャツと癒される表情のミッキーがプリントされたTシャツの2種類！






レトロなポスタープリントがかわいすぎる！






お袖のワンポイント刺繍にも注目してね☆






寝そべりミッキーに癒される(ハート)




レトロプリントとロゴの一部がこだわり刺繍！






ユニセックスデザインなのでレディースもメンズも着用可能です♪ 『 Disney 』の素敵な世界観をぜひ身につけてみてね！




【品名】 アクリルキーホルダー付 〇DisneyアソートT


【品番、カラー】 ・Q11127(寝そべりミッキー) アイボリー、オートミール ・Q11127-2(映画) サックス、チャコール


【価格】 \2,720（税込価格 \2,992)


【サイズ】 Ｆ(unisex size)


【ECサイト】 ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/asknowas/detail/


　Rakuten Fashion : https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-asknowasplus/


【SHOP】 店舗一覧：https://www.asknowasplus.com/shoplist


【コラボ特集ページ】 https://www.asknowasplus.com/collaboration





【AS KNOW AS plusについて】 　ディレクター石川翔悟を中心に2021年4月に設立したブランド「AS KNOW AS plus(アズノゥアズ プラス)」は、現在、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、全国23店舗やPOPUP等にて展開中。 　レディースのお洋服やバッグ、アクセサリーなどのファッションアイテムだけでなく、ユニセックスアイテムやインテリア、コスメ、ぬいぐるみ、推し活グッズ、浴衣など、ライフスタイルやカルチャーにまつわる物まで、あらゆるアイテムを扱う。 　コラボレーション企画やイベントにも積極的に参加中♪


【Brand Concept】 　洋服、ライフスタイル、カルチャー…敏感に新しい発見をものづくりに変えて環境をデザインしていく。あなたの心に "plus" を提案していきます。


■AS KNOW AS plus 公式HP


https://www.asknowasplus.com/


■ZOZOTOWN


https://zozo.jp/sp/shop/asknowas/


■Rakuten Fashion


https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-asknowasplus/


■公式Instagram


https://www.instagram.com/asknowasplus/


■AS KNOW AS plusショールーム


〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷2-24-7 株式会社アズノゥアズ 2F


■AS KNOW AS plus企画 (石川翔悟、小林優香)