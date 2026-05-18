「Linkiss(リンキス)」ワンデーで人気の“回らない水光カラコン”が待望のマンスリータイプとして新登場！

株式会社Lcode

株式会社 Lcode（代表取締役社長：藤原 智洋、本社：大阪府大阪市）は次世代のご意見番的存在、トレンドメーカーとして人気を集めるインフルエンサー・モデルのりんかさんプロデュースブランド「Linkiss（リンキス）」より、全4色のラインナップの中でも特にご好評をいただいている“回らない水光カラコン”2色のマンスリーレンズを5月18日（月）よりTeAmo公式通販サイトにて先行発売を開始いたします。

また、その他WEB通販サイト、全国のドン・キホーテ店舗でも順次拡販を予定しております。

大好評につき、早くもマンスリータイプが発売！

今回マンスリータイプとして発売するのは「Candy Veil（キャンディベール）」と「Chuchu Cherry（チュチュチェリー）」の2色。現在展開中のワンデータイプ全4色のラインナップの中でも、“回らない水光カラコン”として展開している2色はブランド内でも特にご好評をいただいております。

発売直後からSNSを中心に話題となり人気を集める中で「マンスリータイプも出してほしい！」という多くのお声をいただき、早くもマンスリータイプとしての発売が実現しました。

カラーラインナップ

■Candy Veil（キャンディベール）/1DAY＆1MONTH

DIA14.5mm/着色直径14.0mm/BC8.7

ツヤと透明感をまとった回らない水光ブラウン(ハート)

■Chuchu Cherry(チュチュチェリー) /1DAY＆1MONTH

DIA14.5mm/着色直径14.0mm/BC8.7

ときめきがはじける回らない水光ピンク(ハート)

■Bitter Whip(ビターホイップ)/1DAY

DIA14.5mm/着色直径14.0mm/BC8.6

ほろ苦さがそっと広がる大人ガーリーブラウン(ハート)

■Latte Mist(ラテミスト) /1DAY

DIA14.5mm/着色直径14.0mm/BC8.6

ふわっとやさしくとろける甘めラテベージュ(ハート)

高コスパなマンスリータイプでもっとお得に(ハート)

今回発売するマンスリータイプは、1か月あたり片目750円（税込825円）と、手に取っていただきやすい価格となっております。また、1箱1枚入のため、片目ずつ度数をお選びいただけます♪

コストパフォーマンスの高いマンスリータイプの登場で、もっとお得にLinkissをお使いいただけるようになりました。

豊富な度数展開！

度なし（±0.00）から-10.00まで、豊富な度数展開もご用意しておりますので、幅広い度数の方にお使いいただけます。

商品概要

■ブランド名：Linkiss（リンキス）

■発売日：2026年5月18日(月)よりTeAmo公式通販サイトにて発売開始

https://teacon.jp/type/1month_linkiss/(https://teacon.jp/type/1month_linkiss/?argument=wrUBhaAT&dmai=1month_Linkiss)

その他、WEB通販サイトにて順次拡販予定

■販売チャネル：

TeAmo公式通販サイト

楽天市場店/Yahoo!ショッピング店/Amazon店/Qoo10店/au Payマーケット店/dショッピング店

＜1MONTH＞

■販売名：ティアモマンスリーＰＶ

■医療機器承認番号：30500BZI00045A10

■希望小売価格： 1箱（1枚入り）\825(税込)

■再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ

■使用期間：1ヵ月

■度数(PWR)：±0.00（度なし）/ -0.50～-5.00（0.25ステップ）/ -5.50～-10.00（0.50ステップ）

■商品スペック：DIA14.5mm/ BC8.7mm/含水率38%

＜１DAY＞

■販売名：ティアモ ワンデーＰＶ

■医療機器承認番号：22800BZI00037A37

■希望小売価格：1箱（10枚入り）\1,650 （税込）

■単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ

■使用期間：単回使用（再使用禁止）

■度数(PWR)：±0.00（度なし）/ -0.50～-5.00（0.25ステップ）/ -5.50～-10.00（0.50ステップ）

■商品スペック：DIA14.5mm/ BC8.6mm・BC8.7mm/含水率58%

＜1MONTH・1DAY共通＞

■選任製造販売元：Pegavision Japan株式会社

■販売元：株式会社Lcode

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コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。

また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。

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