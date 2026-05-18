【FRONTIER】『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PCの販売を開始

インバースネット株式会社

インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、株式会社セガが販売する3D格闘ゲーム『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』の推奨PCの販売を、2026年5月18日（月）より開始しています。

■製品の概要

このたび販売を開始する製品は、長年にわたり支持を集める格闘ゲーム『バーチャファイター』シリーズの最新作である『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』を快適にプレイできる推奨PCです。本作では、プラットフォームの垣根を超えたクロスプレイに対応し、より幅広いプレイヤーとの対戦が可能となっています。

ラインナップには、FRONTIERの次世代ゲーミングPCブランド「FREX∀R（フレクサー）」のZシリーズから、CPUおよびグラフィックスカードの異なる3機種を、ブラック・ホワイトの2色展開で計6モデルご用意しました。

いずれのモデルも、素早い反応が求められるアクション性の高いゲームにおいても安定した動作を実現し、白熱した対戦を快適な環境でお楽しみいただけます。また、標準で3年保証が付いており、長期間安心してご利用いただけます。もちろん、ご予算や用途に応じたカスタマイズも可能です。『バーチャファイター』の世界を、最適な環境で存分にご体験ください。

こちらの製品は、FRONTIERダイレクトストア( https://www.frontier-direct.jp/ )にて、2026年5月18日（月）より販売を開始しています。

▼『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PCはこちら

https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejVF5/(https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejVF5/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=P01)

FREX∀R_Zシリーズ（ホワイト）

■製品の特長

＜『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PC＞

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PCは、株式会社セガの検証基準をクリアし、動作確認済みのゲーミングPCです。

＜CPUおよびグラフィックスカードの異なる3機種をご用意＞

●インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F搭載

インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F は、高負荷の作業やAI処理、最新のゲームプレイまで、幅広い用途で優れたパフォーマンスを発揮します。最大 20コア（8つのPコア + 12のEコア）／20スレッドを搭載し、ターボブースト時には最大5.3GHzで動作。マルチタスクや高負荷な作業も、快適かつスムーズに処理できます。

●AMD Ryzen 7 9800X3D搭載

AMD Ryzen 7 9800X3D は、Zen 5 アーキテクチャを採用した、8コア／16スレッド構成の高性能CPUです。8コアと32MBのL3キャッシュを備えたCCD（Core Complex Die）に加え、第2世代の3D V-Cache（64MB）を搭載。合計96MBの大容量L3キャッシュにより、安定したパフォーマンスを発揮し、前世代と比べてゲーム性能がさらに向上しています。

●インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus搭載

インテルCore Ultra 7 プロセッサー 270K Plus は、高性能なPコア8基に加え、高効率なEコアを前モデル比で4基増量した16基搭載（計24コア/24スレッド）を搭載した最新CPUです。マルチスレッド性能が強化され、ゲーム実況や配信などの並行作業にも優れた対応力を発揮します。特にゲーミング性能を大幅に引き上げたモデルとして、快適なプレイ環境を提供します。ゲーミングからクリエイティブワークまで、幅広い用途で高いパフォーマンスを発揮するハイエンドCPUです。

●NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti搭載

NVIDIAの最新アーキテクチャ「Blackwell」を採用したGeForce RTX 5070 Tiは、高いグラフィック性能とAI技術を融合し、ゲームやクリエイティブ作業において優れたパフォーマンスを提供します。第5世代Tensorコアと第4世代RTコアが搭載されており、リアルタイムレイトレーシングやAI処理が強化されました。また、マルチフレーム生成が可能な「DLSS 4」にも対応しており、前世代と比べてDLSS 4環境で性能向上を実現しています。

●AMD Radeon RX 9070 XT搭載

「AMD Radeon RX 9070 XT」は64基のコンピュートユニット、4,096基のストリームプロセッサ、64基のRay Accelerator、128基のAI Acceleratorを搭載しています。

●NVIDIA GeForce RTX 5070搭載

NVIDIAの最新アーキテクチャ「Blackwell」を採用したGeForce RTX 5070は、高いグラフィック性能とAI技術を融合し、ゲームやクリエイティブ作業において優れたパフォーマンスを提供します。第5世代Tensorコアと第4世代RTコアが搭載されており、リアルタイムレイトレーシングやAI処理が強化されました。また、マルチフレーム生成が可能な「DLSS 4」にも対応しており、前世代と比べてDLSS 4環境で性能向上を実現しています。

＜FREX∀Rブランドについて＞

FREX∀Rは「異次元の楽しさ、無限の可能性。」をコンセプトに、2025年10月1日、FRONTIERから誕生した次世代ゲーミングPCブランドです。ブランドシンボル「∀」は“すべての”を意味し、あらゆるユーザーに寄り添いながら、新しい発想と確かな品質を追求しています。

高品質パーツと独自設計による安定性、標準3年保証と充実のサポート体制を備え、長く安心して使用できるゲーミングPCとして、多様化するユーザーのニーズに応えます。

Zシリーズは、拡張性と冷却性に優れたフルタワーケースを採用しており、ゲームや映像制作に取り組むユーザーに適したモデルです。（外部寸法 ： 幅 約230mm × 高さ 約502mm × 奥行 約457mm）

■『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』 とは

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』は、3D格闘ゲーム「バーチャファイター」シリーズの最新作です。プラットフォームの垣根を超えたクロスプレイに加え、待望のロールバックネットコードにも対応しています。全世界のプレイヤーと、よりスムーズでより深い、白熱のバトルを楽しみましょう！ (C)SEGA

●インバースネット株式会社 概要

■本社所在地 ：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 GRC 横浜ベイリサーチパーク 8階

■設立 ： 昭和26年12月14日

■資本金 ： 10,000万円

■代表者 ： 山本 慶次郎（代表取締役社長）

■事業内容 ： 自社製パーソナル・コンピュータ開発、製造及び販売、他

■取扱商品 ： 自社製パーソナル・コンピュータ（FRONTIERシリーズ）、パーソナル・コンピュータ用周辺機器、各種情報機器