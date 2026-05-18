【ルイ・ヴィトン】エレガントな色合いのモノグラム・アンプラント レザーで仕立てた新作ウィメンズバッグを発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、メゾンのアーカイヴに残るトランクのキルティング加工を施したライニングを想起させる交差したパターンが特徴的な、エレガントな色合いのモノグラム・アンプラント レザーで仕立てた、新作ウィメンズバッグを発売しました。

洗練された色合いのクォーツが魅力を放つ「オール・イン BB」。レザーにエンボス加工やプリント、刺繍を施して交差するようなパターンを表現し、ゴールドカラーのパドロック(錠前)と装飾的なネームタグをプラス。内側には取外し可能なファスナー式ポーチと、必需品を収納するのに充分なスペースを備えています。

製品名：オール・イン BB

価格：509,300円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 16 x H 18 x D 12 cm

モノグラム・アンプラント レザーの「スピーディ・バンドリエール 20」。レザーにエンボス加工やプリント、刺繍を施し、装飾的なチェーンと調和するゴールドカラーのパドロック(錠前)と鍵をあしらいました。長さ調節可能なショルダーストラップを取外して手持ちでも楽しめます。

製品名：スピーディ・バンドリエール 20

価格：478,500円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 20.5 x H 13.5 x D 12 cm

シックで合わせやすいヘーゼルナッツカラーが洗練された魅力を放つ「オール・イン MM」。エンボス加工から刺繍までレザーに3段階の加工を施して仕上げたバケットシェイプを、ゴールドカラーのパドロック(錠前)とシグネチャーのLV ネームタグが引き立てます。取外し可能なファスナー式ポーチと、スマートフォンや財布、鍵が収まる充分なスペースを備えています。

製品名：オール・イン MM

価格：547,800円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 21 x H 24 x D 16 cm

洗練されたヘーゼルナッツカラーのレザーにエンボス加工やプリント、刺繍をあしらい、印象的な個性を演出する「アルマ BB」。ゴールドカラーのパドロック(錠前)と鍵で彩りを添えたアイコニックなバッグは、斜め掛けや肩掛け、手持ちでも楽しめます。

製品名：アルマ BB

価格：486,200円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 23.5 x H 17.5 x D 11.5 cm

エレガントな色合いのクォーツで再解釈した「オンザゴー EW」。コントラストを描く繊細な刺繍など、3段階の加工を施して完成させました。取外し可能な編み込みチェーンとショルダーストラップ付きで、日常の必需品を収納できます。

製品名：オンザゴー EW

価格：566,500円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 25 x H 13 x D 10 cm

シックな色合いのライトブリスで再解釈した、普段使いにぴったりのエレガントな「オンザゴー PM」。モノグラム・アンプラント レザーに、繊細な刺繍とゴールドカラーの金具をあしらいました。さまざまなスタイルを楽しめる取外し可能なレザーストラップを備え、必需品もすっきり収まります。

製品名：オンザゴー PM

価格：566,500円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 25 x H 19 x D 11.5 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT : LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。