TechSuite株式会社・株式会社Grand Centralと共催ウェビナーを開催──AI時代のファネル戦略をリード獲得から商談化まで一気通貫で解説
REHATCH株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：迫田 亮太）は、TechSuite株式会社（バクヤスAI）、株式会社Grand Centralとの共催により、オンラインウェビナー「リード獲得からナーチャリング、商談化まで…AI時代のファネル戦略を考える」を2026年5月29日（金）12:00～13:00に登壇することをお知らせします。参加費は無料です。
■ 開催の背景
AI検索の台頭やマーケティングツールの多様化を背景に、リードの「量」は増える一方で、商談化率の低下やナーチャリング体制の未整備に悩む企業が増えています。リード獲得・育成・商談化という一連のファネルを分断して管理している企業では、施策間の連携が機能せず、獲得コストばかりが積み上がる構造的な課題を抱えています。
本ウェビナーでは、AI検索時代のリード獲得戦略、SDR（営業開発）領域でのAI活用によるナーチャリング、そしてマーケティングAI OSを活用したクリエイティブ・施策実行まで、ファネル全体を網羅する視点で実践知を共有します。
■ セミナー概要
タイトル：リード獲得からナーチャリング、商談化まで…AI時代のファネル戦略を考える
日時：2026年5月29日（金）12:00～13:00
形式：オンライン配信（ウェビナー）
参加費：無料
定員：500名
申込締切：2026年5月29日（金）11:59
主催：TechSuite株式会社
共催：REHATCH株式会社、株式会社Grand Central
申込URL：https://x.gd/QoBJw
■ こんな方におすすめ
・リードの質と商談化率に課題を感じているマーケター・営業担当者
・ナーチャリングの仕組み化ができていない企業の担当者
・AI時代のリード獲得・広告戦略をアップデートしたい方
■ 登壇者
奈良 茂樹（株式会社GrandCentral / Sales Development本部 SD MarketingG）
セッション：「獲得したリードを、商談に変える。AIで増えるリード、増えない商談」
倉田 真太郎（TechSuite株式会社 COO / バクヤスAI事業統括）
セッション：「AI検索時代のリード獲得戦略」
松藤 聖馬（REHATCH株式会社 Marketing Manager）
セッション：「AIマーケティングの実践手法について」
※セッション内容の詳細は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
■ 参加特典
ウェビナーアンケート回答者全員に、『生成AI時代のオウンドメディア立上げの教科書』（定価2,189円）のPDF版を無料配布いたします。
■ お申し込み
参加登録はこちら（申込締切：2026年5月29日 11:59）
https://x.gd/QoBJw
■ ENSOR（エンソー）について
ENSORは、「勝ちバナーを量産するAI──学び続けるマーケティングOS」をコンセプトとしたマーケター向けAIクリエイティブ生成プラットフォームです。クリエイティブの施策立案から連携・生成までを従来の1/5の時間で実行し、広告・GAなどに散在するデータを統合してAIがリアルタイムで分析・施策提案を実行するマーケティングAI OSとして機能します。
主な機能
・AI編集：高品質なデザイン生成で、背景差し替えや横展開を含め、3分での修正・10分での入稿完了を実現
・ラフ作成：ブランド理解済みAIとの対話で、最適な訴求軸とコピーを生成
・動画生成：静止画バナーを簡単操作で動画化し、背景の動き、人物モーション、CTAボタンアニメーション、全体エフェクトなど多彩な表現が可能
・LP生成：チャット形式でAIと会話し、完成度の高いランディングページのイメージと実装用コードを取得
・データ連携：複数マーケティングデータを統合し、分析から施策改善まで活用
・ブランドトンマナ：URLを入力するだけでカラー・フォント・トンマナを自動抽出
・ブランドチェック：企画・レビューを集約し、広告表現ルールやブランド準拠性をAIが自動チェック
・テンプレート：100種類以上のテンプレートから選択し、業種・用途に合わせたクリエイティブ制作が可能
▼ENSOR サービスサイト
https://www.ensor-ai.com/
▼法人向け個別説明のご予約はこちら
https://calendar.app.google/E59WFyTSMFQN1CXLA
■ REHATCH株式会社について
会社名：REHATCH株式会社
所在地：東京都千代田区東神田2-10-9 THE PORTAL AKIHABARA 8F
代表者：代表取締役 迫田 亮太
設立：2019年8月
事業内容：マーケティングAI OS「ENSOR」の開発・提供、マーケティング支援事業
コーポレートサイト：https://re-hatch.jp/
■ 本件に関するお問い合わせ
REHATCH株式会社 広報担当
E-mail：sdt@re-hatch.jp / TEL：03-5846-9184
※ 本プレスリリース内の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。