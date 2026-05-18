【ツアー報告】Dynamic Goldが国内外3大会で優勝、US男子メジャーで世界ランキングトップ25中24名がトゥルーテンパーシャフトを使用 - トゥルーテンパー

トゥルーテンパースポーツインクジャパン

トゥルーテンパースポーツインクジャパン（東京都中央区東日本橋／日本代表：西原 徹朗）は、2026年5月14日～5月17日に国内外で開催されたゴルフトーナメントにおいて、「Dynamic Gold」が3大会での優勝に貢献しました。さらに、US男子メジャー大会では、世界ランキングトップ25位中24名がトゥルーテンパーシャフトを使用しました。

日本男子ツアー

JGTO「関西オープンゴルフ選手権競技」において、アイアン・ウェッジシャフトともに「Dynamic Gold EX Tour Issue S400(https://www.truetemper.co.jp/by-brand/steel-shaft/dgexti/)」が優勝しました。使用選手は2013年以来となるツアー通算3勝目を達成しました。

Dynamic Gold EX Tour Issue

海外男子メジャー大会

ペンシルベニア州ニュータウンスクエアで開催された海外男子メジャー大会において、アイアン・ウェッジシャフトともに「Dynamic Gold Tour Issue S400(https://www.truetemper.co.jp/by-brand/steel-shaft/dgexti/)」が優勝しました。これにより、弊社シャフトは、2026年のUSメジャー大会で2勝目を記録しています。

Dynamic Gold Tour Issue

US男子下部ツアー

サウスカロライナ州エルジンで開催されたUS男子下部ツアーにおいて、アイアン「Dynamic Gold Tour Issue X100(https://www.truetemper.co.jp/by-brand/steel-shaft/dgexti/)」、ウェッジ「Dynamic Gold Tour Issue X100／S400(https://www.truetemper.co.jp/by-brand/steel-shaft/dgexti/)」が優勝し、使用選手の下部ツアー初優勝を支えました。

Dynamic Gold Tour Issue

トゥルーテンパーシャフト使用率

今週のUSツアーでは、トゥルーテンパーがアイアン、ウェッジ、ユーティリティの3カテゴリーで使用率No.1を獲得しました。

【US男子メジャー大会】

・アイアン使用率：67.9％（1位）

・ウェッジ使用率：78.0％（1位）

・ユーティリティ使用率：37.6％（1位）

・ウッド使用率：15.4％（3位）

※Darrell Survey調べ

【US男子下部ツアー】

・アイアン使用率：63.5％（1位）

・ウェッジ使用率：75.0％（1位）

・ユーティリティ使用率：24.6％（1位）

・ウッド使用率：16.6％（3位）

※Darrell Survey調べ

【True Temper Sports Incについて】

1902年に米国で創業したゴルフシャフトメーカー。スチールシャフトのパイオニアとして業界を牽引し、代表製品「Dynamic Gold」や「PROJECT X」、「SteelFiber」は世界中のツアープレーヤーから高い支持を獲得。100年以上にわたり培った技術力と実績を背景に、あらゆるレベルのゴルファーに最適な製品を提供し続けている。

https://www.truetemper.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

トゥルーテンパースポーツインクジャパン

お問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。

https://www.truetemper.co.jp/faq/