【新業態】青山一丁目の人気大衆酒場「青山一丁目たぬき」姉妹店「焼鳥たぬき」がオープン
株式会社StyLeは、青山一丁目の人気大衆酒場「青山一丁目たぬき」の姉妹店「焼鳥たぬき」を、2026年5月19日（火）に青山一丁目にオープンします。
「青山一丁目たぬき」は、『月刊食堂』や『飲食店ドットコムジャーナル』など飲食系メディアから取材をいただく機会も多く、グルメインフルエンサーさまにも度々SNSでご紹介いただいている大衆酒場です。
「青山一丁目たぬき」から焼き鳥業態がオープン
新たにオープンする「焼鳥たぬき」は、青山一丁目の人気大衆酒場「青山一丁目たぬき」の姉妹店です。
「青山一丁目たぬき」は2022年のオープン以来、老若男女を問わずたくさんのお客さまにご来店いただき、数多くのメディアにも取り上げていただきました。
グルメインフルエンサーさまの来店多数、SNSでも話題の人気店
すがてつ（@suga_tetsu16）さま
とりゅふ（@Savoy_truffe）さま
「青山一丁目たぬき」には、これまで老若男女を問わず、たくさんのお客様にご来店いただきました。
グルメインフルエンサーさまにご利用いただく機会も多く、𝕏（旧：Twitter）やInstagramで多数のご投稿をいただいております。
「焼鳥たぬき」のコンセプト
大衆酒場の魅力を詰め込んだ、究極の焼き鳥酒場
「焼鳥たぬき」は焼鳥をメインとしつつ、人気大衆酒場「青山一丁目たぬき」のメニューを同時に味わえる、これまでにない焼鳥屋を目指して生まれました。
一本一本、丁寧に串打ちしています
メインメニューとなる焼鳥には、柔らかく弾むような肉質で知られる、稀少な「錦爽どり」を使用。
職人が一羽ずつ丁寧に目利きし、状態を見ながら手作業で解体処理した鶏を、今朝絞めのうちに一本一本手作業で串打ちしてご提供いたします。
定番メニューが、ちゃんと美味しい
名物串の「だきみ（胸肉）」「ねぎま」「自家製つくね」は、定番メニューでありつつ、たぬきのコンセプトである「普通のものが、ちゃんとおいしい」を体現するクオリティになっております。
希少部位を思う存分
希少部位として知られる「砂ずり」「ぼんじり」「レバー」「せせり」ですが、錦爽どりのこれらの部位を味わえるのは、都内では「焼鳥たぬき」だけです。
名物の「煮込み」は大人気メニュー！
普通のものが、ちゃんとおいしい
「焼き鳥たぬき」が大切にしているのは、大衆酒場として「普通のものが、ちゃんとおいしい」という当たり前に徹底的に向き合うこと。
新鮮なお刺身もご用意しております！
SNSで話題になりやすい「目立ったメニュー」ばかりでは、居酒屋として本質的ではなくなってしまいます。
安易に奇をてらうのではなく、居酒屋の本質に丁寧に向き合うことで、何度でも通いたくなるお店を目指しました。
料理長考案！焼き鳥屋さんの北京ダック！
定番8割 × おもしろみ2割のメニュー
「普通のものがちゃんとおいしい」という居酒屋の本質に向き合いつつ、おもしろみのあるメニュー開発にも力を入れております。
照りマヨピザは「美味しくないわけがない！」
焼き鳥屋さんがつくる「北京ダック」や、子どもから大人まで大好きな「照りマヨピザ」などなど、飲食体験をグッと高めるメニューをご用意いたしました。
たぬき名物「〆の自家製麺」に、新メニューをご用意！
「〆まで完璧」を目指して
代表・石川の口癖は「〆が美味しいと、酒場体験はグッとよくなる」──。このポリシーを反映し、お店の製麺機でつくる“打ち立て・切り立て”の自家製麺を使用した〆の一杯もご用意しております。
青山一丁目の「地域に根ざす飲食店」を目指して
新たにオープンする「焼鳥たぬき」は、上質な焼き鳥を楽しむだけでなく、「食べたいものを自由に食べる」という大衆酒場の魅力を味わえる、これまでにない焼鳥酒場を目指して生まれました。
仕事終わりの一杯にも、ご友人との肩肘張らないお食事にも、カップルでの日常デートにも……。
青山一丁目エリアに拠点を構える方々が、日常的に通いたくなるお店であり、思わず語りたくなる味・酒場体験をご提供することをお約束します。
すべてのメニューを手作りにこだわり、お通しから〆まで、一品一品にこだわり抜いてお待ちおります！
「焼鳥たぬき」オープンまでの様子をYouTubeで
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=m5iOCGazihA ]
弊社が運営するYouTubeチャンネル「石川瑛祐のメニューにない話(https://www.youtube.com/@StyLeGroup2025)」では、新店舗「焼鳥たぬき」がオープンするまでの様子を配信しております。
代表・石川瑛祐が、お店づくり過程や店舗のコンセプトを詳しく語っておりますので、こちらも併せてご視聴ください。
◼︎ 会社概要
会社名：株式会社StyLe
設立日：2014年4月2日
本社所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-9-4 中公ビル御苑グリーンハイツ 4F 405号室
代表取締役：石川 瑛祐
事業内容：飲食店の運営 / 飲食店に関わる広告制作業務 / その他飲食店の運営に関わる一切の業務
公式HP：https://stylegroup.co.jp/
◼︎ 店舗概要
店名：焼鳥たぬき
住所：〒107-0062 東京都港区南青山1-3-6 都営南青山一丁目アパート 1F
アクセス：
・青山一丁目駅：徒歩3分
営業時間：
・月～金：17:00～23:00
・土日祝：16:00～22:30
定休日：不定休
座席数：48席
食べログURL：https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130603/13321400/
◼︎ リリースをご覧いただいたメディア関係者のみなさまへ
「焼鳥たぬき」では、メディア関係者さま向けの試食・店舗内覧のご案内を随時受け付けております。店舗やメニューについての詳細な説明、料理の撮影、店主および代表へのインタビューも可能です。ぜひこの機会に、同店を貴媒体にてご紹介いただけましたら幸いです。
問い合わせ先
社名：株式会社StyLe
担当者：秋葉翔太
TEL：03-6279-3564
E-Mail：style.shota@gmail.com
◼︎スタッフ募集のお知らせ
弊社では、全国各地で多数の新規出店を予定しております。「飲食を楽しむ人を増やす」というミッションの実現に向け、今後も多数の新規出店を続けてまいります。弊社にご興味を持っていただけた方は、弊社の採用ページより「カジュアル面談」のご予約をよろしくお願い申し上げます。
▶︎ カジュアルミーティングのご予約(https://stylegroup.co.jp/casualmeeting)