【新業態】青山一丁目の人気大衆酒場「青山一丁目たぬき」姉妹店「焼鳥たぬき」がオープン

株式会社ＳｔｙＬｅ

株式会社StyLeは、青山一丁目の人気大衆酒場「青山一丁目たぬき」の姉妹店「焼鳥たぬき」を、2026年5月19日（火）に青山一丁目にオープンします。

「青山一丁目たぬき」は、『月刊食堂』や『飲食店ドットコムジャーナル』など飲食系メディアから取材をいただく機会も多く、グルメインフルエンサーさまにも度々SNSでご紹介いただいている大衆酒場です。

「青山一丁目たぬき」から焼き鳥業態がオープン

新たにオープンする「焼鳥たぬき」は、青山一丁目の人気大衆酒場「青山一丁目たぬき」の姉妹店です。

「青山一丁目たぬき」は2022年のオープン以来、老若男女を問わずたくさんのお客さまにご来店いただき、数多くのメディアにも取り上げていただきました。

グルメインフルエンサーさまの来店多数、SNSでも話題の人気店

すがてつ（@suga_tetsu16）さまとりゅふ（@Savoy_truffe）さま

「青山一丁目たぬき」には、これまで老若男女を問わず、たくさんのお客様にご来店いただきました。

グルメインフルエンサーさまにご利用いただく機会も多く、𝕏（旧：Twitter）やInstagramで多数のご投稿をいただいております。

「焼鳥たぬき」のコンセプト

大衆酒場の魅力を詰め込んだ、究極の焼き鳥酒場

「焼鳥たぬき」は焼鳥をメインとしつつ、人気大衆酒場「青山一丁目たぬき」のメニューを同時に味わえる、これまでにない焼鳥屋を目指して生まれました。

一本一本、丁寧に串打ちしています

メインメニューとなる焼鳥には、柔らかく弾むような肉質で知られる、稀少な「錦爽どり」を使用。

職人が一羽ずつ丁寧に目利きし、状態を見ながら手作業で解体処理した鶏を、今朝絞めのうちに一本一本手作業で串打ちしてご提供いたします。

定番メニューが、ちゃんと美味しい

名物串の「だきみ（胸肉）」「ねぎま」「自家製つくね」は、定番メニューでありつつ、たぬきのコンセプトである「普通のものが、ちゃんとおいしい」を体現するクオリティになっております。

希少部位を思う存分

希少部位として知られる「砂ずり」「ぼんじり」「レバー」「せせり」ですが、錦爽どりのこれらの部位を味わえるのは、都内では「焼鳥たぬき」だけです。

名物の「煮込み」は大人気メニュー！普通のものが、ちゃんとおいしい

「焼き鳥たぬき」が大切にしているのは、大衆酒場として「普通のものが、ちゃんとおいしい」という当たり前に徹底的に向き合うこと。

新鮮なお刺身もご用意しております！

SNSで話題になりやすい「目立ったメニュー」ばかりでは、居酒屋として本質的ではなくなってしまいます。

安易に奇をてらうのではなく、居酒屋の本質に丁寧に向き合うことで、何度でも通いたくなるお店を目指しました。

料理長考案！焼き鳥屋さんの北京ダック！定番8割 × おもしろみ2割のメニュー

「普通のものがちゃんとおいしい」という居酒屋の本質に向き合いつつ、おもしろみのあるメニュー開発にも力を入れております。

照りマヨピザは「美味しくないわけがない！」

焼き鳥屋さんがつくる「北京ダック」や、子どもから大人まで大好きな「照りマヨピザ」などなど、飲食体験をグッと高めるメニューをご用意いたしました。

たぬき名物「〆の自家製麺」に、新メニューをご用意！「〆まで完璧」を目指して

代表・石川の口癖は「〆が美味しいと、酒場体験はグッとよくなる」──。このポリシーを反映し、お店の製麺機でつくる“打ち立て・切り立て”の自家製麺を使用した〆の一杯もご用意しております。

青山一丁目の「地域に根ざす飲食店」を目指して

新たにオープンする「焼鳥たぬき」は、上質な焼き鳥を楽しむだけでなく、「食べたいものを自由に食べる」という大衆酒場の魅力を味わえる、これまでにない焼鳥酒場を目指して生まれました。

仕事終わりの一杯にも、ご友人との肩肘張らないお食事にも、カップルでの日常デートにも……。

青山一丁目エリアに拠点を構える方々が、日常的に通いたくなるお店であり、思わず語りたくなる味・酒場体験をご提供することをお約束します。

すべてのメニューを手作りにこだわり、お通しから〆まで、一品一品にこだわり抜いてお待ちおります！

「焼鳥たぬき」オープンまでの様子をYouTubeで

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=m5iOCGazihA ]

弊社が運営するYouTubeチャンネル「石川瑛祐のメニューにない話(https://www.youtube.com/@StyLeGroup2025)」では、新店舗「焼鳥たぬき」がオープンするまでの様子を配信しております。

代表・石川瑛祐が、お店づくり過程や店舗のコンセプトを詳しく語っておりますので、こちらも併せてご視聴ください。

◼︎ 会社概要

会社名：株式会社StyLe

設立日：2014年4月2日

本社所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-9-4 中公ビル御苑グリーンハイツ 4F 405号室

代表取締役：石川 瑛祐

事業内容：飲食店の運営 / 飲食店に関わる広告制作業務 / その他飲食店の運営に関わる一切の業務

公式HP：https://stylegroup.co.jp/

◼︎ 店舗概要

店名：焼鳥たぬき

住所：〒107-0062 東京都港区南青山1-3-6 都営南青山一丁目アパート 1F

アクセス：

・青山一丁目駅：徒歩3分

営業時間：

・月～金：17:00～23:00

・土日祝：16:00～22:30

定休日：不定休

座席数：48席

食べログURL：https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130603/13321400/

◼︎ リリースをご覧いただいたメディア関係者のみなさまへ

「焼鳥たぬき」では、メディア関係者さま向けの試食・店舗内覧のご案内を随時受け付けております。店舗やメニューについての詳細な説明、料理の撮影、店主および代表へのインタビューも可能です。ぜひこの機会に、同店を貴媒体にてご紹介いただけましたら幸いです。

問い合わせ先

社名：株式会社StyLe

担当者：秋葉翔太

TEL：03-6279-3564

E-Mail：style.shota@gmail.com

◼︎スタッフ募集のお知らせ

弊社では、全国各地で多数の新規出店を予定しております。「飲食を楽しむ人を増やす」というミッションの実現に向け、今後も多数の新規出店を続けてまいります。弊社にご興味を持っていただけた方は、弊社の採用ページより「カジュアル面談」のご予約をよろしくお願い申し上げます。

▶︎ カジュアルミーティングのご予約(https://stylegroup.co.jp/casualmeeting)