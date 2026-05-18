株式会社Anfini、AI時代の人材育成を再設計

株式会社Anfini

株式会社Anfini（本社：東京都港区、代表取締役：橋本 純）は、人的資本経営の考え方のもと、AI時代における人材育成のあり方を再定義し、新卒社員向け育成プログラムを刷新いたしました。

本取り組みは、単なる研修制度の刷新ではなく、「自ら問いを立て、意思をもって挑戦を選び続ける人材」を育成するための育成設計そのものを見直す取り組みです。

■ 背景

AIの進化により、知識や情報は誰でも即座に取得できる環境が整う一方、ビジネスの現場では、正解が用意されていない課題に向き合う機会が増えています。このような環境下では、与えられた課題を正確にこなす力に加え、自ら問いを立て、意思を持って行動し続ける力が不可欠となります。

本取り組みでは、AI時代において求められる「自ら問いを立て、挑戦を選び続ける人材」の育成を目的としています。当社では、単なる知識の習得にとどまらず、自らの意思で成長の方向を選択し、そのプロセスに納得感を持ちながら挑戦し続けられる状態を育むことを重視しています。

「何を学ぶか」ではなく、「なぜ挑戦するのか」を自ら問い続けられる人材の育成を目指しています。

■ 研修概要

新たな研修プログラムでは、経験を起点とした成長サイクルを重視し、学習・実務・対話を有機的に統合するとともに、1年間を通じて実務と連動しながら段階的に成長を促進する育成設計を採用しています。

・内発的動機を基軸とした学習環境の整備

・業務時間内における毎日1時間の成長投資時間の設定

・対話を起点とした継続的なフィードバック機会の設計

■今後の展望

今後は、本取り組みを継続的に改善・発展させるとともに、社員一人ひとりが自らの意思で成長を選び続けられる組織づくりを一層強化していきます。

また、新卒育成にとどまらず、中長期的には全社的な人材育成の高度化にも展開していく予定です。

採用特設サイト :https://anfini-recruit.net/

AIネイティブ時代に求められる人材・組織戦略や、Anfiniが掲げる「AtoB（AI to Business）」の思想について、当社YouTubeチャンネルでも発信しています。

▼ 詳しくはこちら

YouTube：Anfini Strategy 2026 【CEO Presentation】(https://youtu.be/wRUtt8LfL_c?si=PwuO5LOmIYYxp4yt)

■ 株式会社Anfini

株式会社Anfiniは、大手コンサルティングファーム出身者により設立された総合コンサルティングファームです。コンサルティング・教育を主軸に企業の成長を支援するBtoB領域と、Brand Generatorとしてタレントやブランドを創出するBtoC領域の二軸で事業を展開しています。

2024年度より3年連続で「ベストベンチャー100」受賞。

【会社概要】

所在地

・東京本社：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ

・Anfini Incubation Studio：〒106-0041 東京都港区麻布台1-1-2 麻布台ヒルズレジデンスB

・大阪支社：〒530-0001 大阪市北区梅田3-2-123 イノゲート大阪

・Ryukyu AI Park：〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-20-1 那覇オーパ3階

代表者：代表取締役 橋本 純（Jun Hashimoto）

資本金：10,000,000円

設立年月日：2021年5月7日

電話番号：03-4362-7810(#)

公式HP：https://anfini-group.com

採用特設HP：https://anfini-recruit.net