大阪エリアに2院目が誕生。「クリニックフォア谷町四丁目」2026年6月開院

医療法人社団エムズ

対面診療とオンライン診療を提供するクリニックフォアグループ（以下、クリニックフォア）は、2026年6月1日（月）、大阪エリア2院目となる「クリニックフォア谷町四丁目」を大阪市中央区内本町に開院いたします。

谷町四丁目エリアは、大阪市営地下鉄谷町線・中央線が交差するターミナルに近接し、周辺にはオフィスビルが密集するビジネス街です。日々通勤・通学するビジネスパーソンや学生をはじめ、大阪城公園や上町台地といった文化エリアへのアクセスも良好で、多様な世代が行き交う立地です。継続して通える身近なかかりつけ医へのニーズが高く、クリニックフォアが大切にするプライマリ・ケアの理念と親和性の高い地域です。

2021年11月開院の心斎橋院に続き、大阪での診療拠点をさらに拡充することで、より多くの方に利便性の高い医療をご提供してまいります。

※症状、診療内容、混雑状況等により、診察までにお時間をいただく場合があります。

【クリニックフォア谷町四丁目 開院概要】

■ 大阪エリア2院目。心斎橋に続き、ビジネス街の中心に開院

2021年11月に開院した心斎橋院は、通勤・買い物動線上の立地から多くの方にご利用いただいています。2院目となる谷町四丁目院は、大阪市内屈指のオフィス集積エリアに位置し、「仕事帰りに受診できる」「お昼休みにも立ち寄れる」といったビジネスパーソンの通院ニーズに応えます。

■ AGA・FAGAをはじめ、幅広い自由診療を提供

クリニックフォアはAGA・FAGA・低用量ピル・アフターピル・肥満症治療・ED・美容皮膚（内服薬・外用薬）・インフルエンザ予防薬・STD（検査・治療）など多岐にわたる自由診療にも対応しており、谷町４丁目院でもこれらの診察・治療を受けることが可能です。保険診療と自由診療の両方を一つのクリニックでご相談いただける体制を整えています。

■ Web予約＆事前問診で、スキマ時間に受診が可能

スマートフォンから簡単に予約・事前問診が完了し、スキマ時間に受診できる診療体験を提供します。また、平日は19時30分まで診療しています。

■ 全国17院のカルテ共有＋対面・オンライン両対応で、いつでもどこでもかかりつけ医に

クリニックフォアは全国に17院*を展開し、グループ間でカルテを共有。出張先や帰省先の近くのクリニックフォアでもスムーズに継続診療が受けられます。また、対面診療に加えオンライン診療にも対応しており、「通えるときは対面で、忙しいときはオンラインで」と状況に合わせて使い分けが可能です。

※2026年6月時点

※診療の対応科目・対応状況は院によって異なります。

〈概要〉

◇名称：クリニックフォア谷町四丁目

◇所在地：〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町1-2-15 谷四スクエアビル 7階

◇アクセス：

大阪メトロ谷町線・中央線「谷町四丁目駅」より徒歩約2分

大阪メトロ谷町線・京阪本線「天満橋駅」より徒歩約9分

大阪メトロ谷町線「谷町六丁目駅」より徒歩約12分

◇診療開始日：2026年6月（詳細日程は決定次第公表）

◇診療科目：

【保険診療】内科・皮膚科・アレルギー科

【自由診療】AGA（男性型脱毛症）・FAGA（女性型脱毛症）・低用量ピル・中用量ピル・アフターピル・肥満症治療・ED・美容皮膚（内服薬・外用薬）・インフルエンザ予防薬・STD（検査・治療）など

◇診療時間：

平日（月・火・木・金） 10:00～14:00 / 15:30～19:30

土曜 9:00～13:00 / 14:00～18:00

休診：水曜・日曜・祝日

【クリニックフォアの特徴】

クリニックホームページ（予約はこちら） :https://www.clinicfor.life/tani4/

通いやすく、待たせず、しっかり診る。

便利で快適な“スマートクリニック”を実現

クリニックフォアは、「どんな症状でもまず最初に相談できる存在＝プライマリ・ケア」を重視し、日常的な不調から継続的な健康管理まで、幅広く対応しています。また、「すぐ診てほしい、いつも診てほしい人のために」という理念のもと、生活動線上にある“身近なクリニック”として、地域社会の健康維持に貢献してまいります。

※症状、診療内容、混雑状況等により、診察までにお時間をいただく場合があります。

クリニックフォア公式サイトはこちら :https://www.clinicfor.life/対面診療の安心・安全への取り組み :https://www.clinicfor.life/concept/safecare/

診察予約をアプリで簡単「クリフォアアプリ」

「クリフォアアプリ」をご利用いただくと、診療予約だけでなく、検査結果や領収書の確認、セルフケア商品の購入やヘルスケア情報を用いた健康管理など、アプリひとつで簡単便利にご利用いただけます。

※「クリフォア」は提携先アプリです。一部サービスのご利用には会員登録が必要です。

※一部、アプリに対応していない検査項目があります。検査結果の表示には、1 週間程度かかります。アプリの詳細はこちら :https://health.clinicfor.life/app