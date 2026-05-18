人事課題から最適な支援を探せる新サイトを公開

セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）はコーポレートサイトを全面リニューアルし、「人事課題から探せる」導線を強化しました。またAI時代対応サービス「HRM-SPRINT」の提供開始に加え、資料・事例集のダウンロード機能を拡充。人事・組織領域のインサイト記事も毎週3記事以上更新しています。

背景

近年、人的資本経営やAI活用、組織変革など、人事領域に求められるテーマは急速に多様化しています。

一方で、企業側では、

・自社課題に合った支援が分かりづらい

・人事制度・評価制度・採用・育成などの論点が複雑化している

・社内稟議に必要な情報収集に時間がかかる

といった課題も増えています。

こうした状況を踏まえ、セレクションアンドバリエーションでは、「サービス一覧」ではなく“課題起点”で必要な情報へアクセスできるサイトへ刷新しました。

概要

1．「課題から探す」導線を強化

【課題から探す】

https://sele-vari.co.jp/#solution

企業が抱える経営・人事課題から最適な支援を探せるよう、サイト構成を刷新しました。

「事業戦略と連動した人事制度をつくりたい」「人が育ち、定着する組織をつくりたい」「AI時代に向けて人材育成を刷新したい」など、企業の状況や成長フェーズに応じたテーマ別にソリューションを整理。

従来の“サービス一覧型”ではなく、“課題起点”で必要な情報へアクセスできる導線設計を強化しています。

2．AI時代対応サービス「HRM-SPRINT」を開始

【HRM-SPRINT】

https://sele-vari.co.jp/service-sprint/

AI時代に求められる組織・人事課題への対応を支援する新サービス「HRM-SPRINT」を開始しました。

短期間での現状分析・論点整理・方向性設計を通じて、企業の迅速な意思決定と変革推進を支援します。

3．各種資料・事例集のダウンロード機能を拡充

【各種資料・事例集のダウンロード】

https://sele-vari.co.jp/downloads/

人事制度改革や組織改革に関する資料、事例集などをダウンロード可能とし、社内検討や比較検討に活用できる環境を整備しました。

4．インサイト記事を毎週3記事以上更新

【インサイト】

https://sele-vari.co.jp/insight/

人事・組織領域に関する実務的な知見を発信する「インサイト」コンテンツを強化。

人的資本経営、評価制度、組織改革、マネジメント、AI活用などをテーマに、毎週3記事以上の更新を行っています。

今後について

セレクションアンドバリエーションは今後も、人事制度設計・組織変革支援の専門性を活かしながら、企業が本質的な人事課題を解決できる情報・サービス提供を強化してまいります。

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/