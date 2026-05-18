【倒産寸前からの逆転】“町工場の娘”諏訪貴子氏が語る、熟練工の「勘」を仕組み化する現場DXの正体

株式会社イプロスhttps://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-a-2(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-a-2?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260515_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link1&rg_src=20260515_iprosai2026summer_prpress)

株式会社イプロスは、2026年7月30日（木）に開催する「第1回 AI/DX 経営課題の解決展(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/business-challenges?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260515_iprosai2026summer_bc_prpress&utm_content=top_link1&rg_src=20260515_iprosai2026summer_bc_prpress)」（イプロスAI 2026 夏 内）において、ダイヤ精機株式会社 代表取締役・諏訪貴子氏による特別講演を執り行うことを決定いたしました。

「デジタル化を推進したいが、現場が動かない」――。 多くの企業が直面するこの壁を、諏訪氏はどう乗り越えたのか。倒産危機、父の急逝、現場の反発。数々の困難を突破した「現場改革のリアル」を、会場限定・アーカイブ配信なしの熱量で公開します。

■ 開催の背景：なぜ今、諏訪貴子氏の「現場論」が必要なのか

現在、生成AIやDXの導入は急速に進んでいますが、その一方で「導入そのものが目的化したDX」による現場の形骸化や、熟練工の退職に伴うノウハウ消失（技術承継問題）が深刻な経営課題となっています。

特に「職人の世界」と言われる製造現場において、アナログな技術をいかにデジタルへ落とし込み、かつ現場のモチベーションを高めるかは、日本の産業界全体が抱える課題です。 今回、32歳で経営難の町工場を継ぎ、独自の「仕組み化」で再建を果たした諏訪氏を招聘。机上の空論ではない、実現可能な処方箋を明かします。

■ 本講演の見どころ

■ セミナー概要

- 「勘」のデジタル化：属人的な熟練技術を、誰でも再現できる仕組みに変えた具体的プロセス。- 組織の心理的変革：IT導入に抵抗する現場スタッフを、どう変えたのか。- アーカイブ一切なしの「本音トーク」：現場のリアルを届けるため、後日の動画配信は行わず、有明GYM-EX（ジメックス）での対面セッション限定で語られます。

「町工場の娘」が生き残りをかけた大改革 ～経営難を脱したDX戦略と人材育成～

講師：諏訪 貴子 氏（ダイヤ精機株式会社 代表取締役／日本郵政 社外取締役／日本テレビホールディングス 社外取締役）

日時：2026年7月30日（木）11:00～11:50

会場：有明GYM-EX（ジメックス）

【 セミナー詳細ページ 】：https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-a-2(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-a-2?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260515_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link2&rg_src=20260515_iprosai2026summer_prpress)

■ 講師プロフィール

諏訪 貴子（すわ たかこ）氏

ダイヤ精機株式会社 代表取締役／日本郵政 社外取締役／日本テレビホールディングス 社外取締役 。父親の逝去に伴い32歳でダイヤ精機株式会社社長に就任し、数々の経営改革を行い新しい社風を構築。育児と経営を両立させる若手女性経営者として活躍。メディアにも出演し、中小企業の現状を伝えている。

■ 「第1回 AI/DX 経営課題の解決展」について

企業の現場における効率化から、経営層が直面する根本的な課題解決まで、日本企業のAI/DX推進を包括的に支援する展示会として、「イプロスAI 2026 夏」内にて新たに開催する展示会です。

開催概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/137_1_7fe788a478ee18b34fb0ff4d19ffd410.jpg?v=202605180251 ]

会社名：株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 佐藤 光之

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階

URL：https://marketing.ipros.jp/company/