【健康経営優良法人認定に向けた準備】健康経営戦略マップ作成サービスを用いた無料相談を開始しました

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社は、企業の健康経営推進者向けに、健康経営戦略マップ作成サービスを用いた無料相談を開始しました。

本相談では、健康経営優良法人認定の申請準備だけでなく、従業員の健康課題把握、施策設計、運動機会の提供、実施記録、振り返り、次回施策への改善までを見据え、企業ごとの健康経営の進め方を整理します。

健康経営の取り組みは、直前の申請対応だけでは、実行実績や社内説明材料を十分に整理しにくくなります。今年度の申請や次年度以降の継続認定を見据える企業に対し、早期の施策設計・運用相談を受け付けます。

提供開始の背景

健康経営に取り組む企業では、健康経営優良法人認定の取得に向けて、従業員の健康課題把握、施策実施、参加状況の確認、改善活動、社内周知など、年間を通じた取り組みが求められています。

一方で、実務上は、担当者が他業務と兼務しながら健康施策を運用しているケースも多く、健康経営の全体像が見えにくい、施策が単発で終わりやすい、実施記録が残りにくい、経営層や社内への説明が難しいといった課題が発生しやすくなります。

特に、健康経営優良法人認定に向けた取り組みでは、申請直前に施策を整理しようとしても、年間を通じた実行記録や改善活動の材料が不足しやすくなります。

健康経営を実効性ある取り組みにするには、早期に経営課題、健康課題、施策、期待する成果のつながりを整理し、年間を通じて実行・記録・改善を積み上げることが重要です。

こうした背景を踏まえ、健康経営戦略マップ作成サービスを用いた無料相談を開始しました。

サービス概要

健康経営戦略マップ作成サービスは、企業の経営課題、従業員の健康課題、実施施策、期待する成果のつながりを整理し、健康経営の全体像を可視化するための支援です。主な支援内容は以下の通りです。

- 現状整理：現在の健康経営施策、認定取得状況、社内課題、従業員の健康課題を整理します。- 課題設定：健康診断後のフォロー、運動不足、肩こり・腰痛、疲労、メンタル不調傾向、生活習慣改善など、企業ごとの健康課題を整理します。- 健康経営戦略マップ作成支援：経営課題、健康課題、実施施策、期待する成果の関係性を整理し、健康経営の全体像を見える化します。- 年間施策設計：健診後フォロー、季節性不調、部署別課題、年齢層別課題、運動不足対策などを踏まえ、年間の施策案を設計します。- BODY PALETTE活用：月1回アンケートにより、組織単位で健康状態の傾向を把握します。- 運動プログラム提供：オンラインセッション、施設利用、セミナー、カスタムプログラムなどを組み合わせ、従業員の運動機会づくりを支援します。- 認定取得支援：健康経営優良法人認定に向けたeラーニング、セミナー、コンサルティングを提供します。

BODY PALETTEは、月1回のアンケートをもとに、組織単位で健康状態の傾向を把握する法人向け健康支援サービスです。

早期相談が必要な理由

健康経営優良法人認定に向けた準備では、申請時期だけでなく、年間を通じた実行・記録・改善の積み上げが重要です。

健康経営戦略マップの整理が遅れた場合、経営課題、健康課題、施策、期待成果のつながりを社内に説明しにくくなります。

年間計画の設計が遅れた場合、施策が単発化し、継続的な改善活動につながりにくくなります。

実施記録の整理が不足した場合、認定申請や次年度改善に活用できる材料が残りにくくなります。

社内周知が遅れた場合、従業員への告知や参加導線の準備が不足し、施策参加率が伸びにくくなる可能性があります。

経営層への説明材料が不足した場合、健康施策をコストではなく、人的資本・生産性・組織改善の観点から説明しにくくなります。

健康経営戦略マップ作成サービスを用いた無料相談では、現在の取り組み状況を確認し、今年度中に着手すべき施策と、次年度に向けて設計すべき施策を切り分けて整理します。

導入の流れ

- 現在の健康経営施策、健康経営優良法人認定の取得状況、社内課題を確認します。- 従業員の健康課題、運動不足、肩こり・腰痛、疲労、メンタル不調傾向などを整理します。- 健康経営戦略マップの作成に向けて、経営課題、健康課題、実施施策、期待する成果のつながりを整理します。- BODY PALETTE、オンライン運動、セミナー、施設活用などを組み合わせ、年間施策案を検討します。- 健康経営優良法人認定の申請準備や、次年度以降の改善に活用できる形で整理します。

初回無料相談では、現在の取り組み状況を確認したうえで、健康経営戦略マップ作成に向けた論点を整理します。申請直前の対応ではなく、年間を通じた施策設計、実行記録、改善活動につなげることを目的としています。

ご相談について

健康経営推進者が抱える「健康経営の全体像を説明しづらい」「施策が単発で終わる」「運用記録が残らない」「認定申請の直前に準備が集中する」「担当者負荷が高い」といった課題に対し、健康経営戦略マップ作成サービス、BODY PALETTE、健康増進施設、専門職による運動指導、認定取得支援を組み合わせた年間運用支援を提供します。

今年度の健康経営施策を早期に具体化したい企業、健康経営優良法人認定の取得・継続に向けて実行施策を整理したい企業、健康経営戦略マップの作成を検討している企業は、お気軽にご連絡ください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/