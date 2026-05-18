Revool、サイト解析機能をリリース。ディレクトリマップ作成、サイト公開前後のリンク切れチェックを効率化。

トリンフォワークス合同会社

トリンフォワークス合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役社長：甲賀 健）の開発する「Revool（レブール）」は、ウェブサイト全体の構造と品質を一覧で把握できる新機能「サイト解析」の提供を開始しました。

詳しくは、製品サイトのプレスリリースでもご確認ください。

Revool のプレスリリースを開く :https://revool.design/press-release/20260518-site-analysis-release/

Revoolのサイト解析機能は、URLを入力するだけでクロールを開始し、サイト統計、ディレクトリ別のページ分布、各ページのページ情報・品質、ページ内リンク・画像・PDFの状態までまとめて確認できます。

解析結果はページ管理機能へコピーでき、制作ステータスやページ承認フローとつなげられます。

背景：サイト品質の確認が、いまだに現場のボトルネックになりやすい

Webサイトのリニューアル、新規公開、機能追加のたびに、制作会社・広告代理店・社内のWeb担当者は、ページ数が増えるほど「全体像の把握」と「抜け漏れ防止」に追われがちです。

たとえば次のような場面では、すべてを手作業で確認しようとすると時間がかかり、確認漏れが起きやすくなります。

- 構成の把握： どのディレクトリにページが集中しているか、移行対象の範囲はどこまでかが、スプレッドシートと実サイトの乖離で不透明になる。- 公開前チェック： title、description、H1、canonical、noindexなど、ページごとの基本情報の抜け漏れを一覧で洗い出したい。- リンク切れ： 内部リンク、画像、PDFのリンク切れを、公開直前にページ単位で確認する工数が膨大になる。- 修正範囲の見積もり： 「どのページから参照されているか」が分からず、共通パーツ由来の不具合かどうか判断しづらい。

Revoolは、こうした確認作業を効率化するため、レビュー・タスク・サイトマップ／承認に続く、サイト全体の品質把握に対応する機能を追加しました。

新機能「サイト解析」でできること

サイト構造とページ品質を、ダッシュボードで俯瞰

解析の進行に合わせ、検出ページ数やディレクトリ構成、ページ情報・品質に関する概要をダッシュボードで確認できます。小規模サイトの棚卸しから、中～大規模サイトの主要ディレクトリの把握まで、まず全体像をつかみやすくします。

ページ情報（title、descriptionなど）を一覧で確認

ページ情報タブでは、各ページのMetaや主要なHTML情報を一覧で確認できます。リニューアル前後の比較や、公開直前の基本的なSEO / Metaの確認に活用できます。

Revoolのサイト解析 ページ情報タブページ品質チェックと、内部リンク・画像・PDFの状態確認

ページ品質の観点とあわせて、ページ内リンク・画像・PDFを抽出し、HTTPステータスで状態を確認できます。

Revoolのサイト解析 ページ品質タブページごとのリンク切れ一覧と参照元の把握

問題のあるリンクについて、ページごとの一覧で確認し、URLのコピーも行えます。また、どのページから参照されているか・参照数も確認できるため、修正の優先順位付けや範囲見積もりに役立ちます。

サイト解析のページ内リンク切れ一覧

※リンク切れ確認は、主に内部リンク・画像・PDFでの利用を想定しています。外部リンクはオプションで確認できますが、サイト側のアクセス制御により、正常なページでもHTTPステータスが取得できない場合があります。

解析の進行状況をモーダルで可視化

解析中は、進行状況をモーダルで確認できます。ページ数の多いサイトでも、処理の見通しを立てやすくします。

サイト解析の進行状況モーダルページ内リンク・画像・PDFの一覧と参照元

同一アセットが複数ページから参照されている場合も、一覧で状態と参照元を整理して確認できます。

活用シーンの例

Revoolのサイト解析は、次のようなシーンで活用しやすくなります。

- 営業・プランナー／ディレクター： 既存サイトのページ数・構成・品質リスクの傾向を把握し、見積もり・提案資料やスコープ整理の材料にする。- リニューアル前後： 移行対象の棚卸し、公開前・検収時のリンク切れやMetaの確認。- 運用・保守： 本番環境でのリンク切れや設定の変化の再確認。- 制作会社内： 解析結果をページ管理に取り込み、ステータスや承認プロセスと一貫させる。

「ウェブ制作を、もっと楽に」という想いで生まれたRevool

もともと、クライアントと納期・予算との板挟みで過酷とも言える、ウェブ制作の現場を支援するために開発されたのがRevoolです。

従来の課題を解消するため、次のような機能を備えています。

タスク進捗が一目でわかる、ダッシュボード

Revoolのダッシュボードでは、プロジェクト全体のタスク数やタスク完了率に加え、担当者別のタスク数からステータス分布が一目でわかります。

プロジェクトを管理するウェブディレクターには、欠かせないダッシュボード機能

修正箇所の画面キャプチャをタスク化できる、LIVEレビューモード

独自のレビューモードを起動し、キャプチャ画像に修正指示をつけて、そのままタスクとして投稿できます。

パワーポイントやエクセルに画面キャプチャを貼り、コメントを書き込む従来のプロセスと比べて、制作物の修正指示の作成からタスクの共有まで、チームでの制作が格段にしやすくなります。

担当アサインやファイル添付により、高度なタスク投稿が可能

対応漏れ、納期切れを防ぐ、タスク別ステータス管理

Revoolでは、次のような細やかなタスクステータスが設定できます。

- 未設定- 確認中- 進行中- レビュー中- 差し戻し- 完了

また、Revool内でタスク別にコメント返信やメンション通知もできるため、チャットツールに頼ることなく、スムーズなコミュニケーションが可能です。

メールのようなUIで、ITツールに不慣れなメンバーでも使いやすい画面

印刷物などのPDF校正やバナー、イラストなどの画像レビューでも、これらのすべての機能が同じように利用できます。

サービス料金

Revoolは、中小のウェブ制作会社にも導入しやすい料金プランを用意しています。

- Freeプラン（無料）- Proプラン（税込980円／月）- Premiumプラン（税込4,980円／月）

なお、初めてアカウント作成を行ったユーザーは、Trialプランとして、Proプランのすべての機能を無料で試すことができます。

料金プランは、2026年3月3日現在のものです。今後、変更となることがあります。

開発元のトリンフォワークスについて

トリンフォワークス（https://www.torinfo.com）は、2024年8月に設立したスタートアップ企業です。

AI・クラウド・Webの技術を活用した独自のアプリ開発やコンサルティングサービスを提供しています。

「デザイン・クリエイティブ制作に関わるすべての人々を、優れたデザイン修正指示ツールで応援する」というコンセプトのもと、Revoolの開発を進めていきます。