富士薬品、千葉県八街市と包括連携協定を締結

株式会社富士薬品

医薬品の開発から製造・販売までを行う複合型医薬品企業の株式会社富士薬品（本社：埼玉県さいたま市 代表取締役社長：高柳 昌幸、以下「富士薬品」）は、2026年5月18日（月）、千葉県八街市と健康増進に関する包括連携協定を締結いたしました。

富士薬品は八街市と連携し、主に配置薬販売の事業活動を通じて次の5項目に取り組みます。それにより八街市民の健康づくり等を推進し、もって地域の活性化に貢献することを目指します。同日、八街市役所において協定締結式を行いました。

【連携協定5項目】

(1) 防災・災害対策に関する事業：配置薬は「薬がいつもそばにある安心」を提供するサービスです。そのため万が一の災害への備えとして、平常時から市の公共施設への配置薬の設置を支援し、災害発生時にはこれを防災用救急箱として無償化します（※1）。また、中長期で避難所が開設される場合、八街市の要請に応じて避難所へ医薬品を無償提供します。その他、配置薬をご契約いただいているお客様のもとを営業員が定期的に訪問する「廻商」の仕組みを活用し、営業員が八街市からの防災・災害対策に関するチラシを直接お配りするといった活動も実施します。

(2) 市民の健康増進に関する事業：配置薬の営業員は厚生労働省の定めにより、原則として登録販売者（※2）の資格を有しています。この仕組みと専門知識を生かし、お客様のお宅を訪問した際に、OTC医薬品の適正使用の啓発をはじめ、生活習慣病や、熱中症など季節ごとの疾患予防の啓発を実施します。また、地域の皆様の健康づくりを目的として、富士薬品が運営するドラッグストア・調剤薬局「セイムス」の薬剤師や管理栄養士による健康セミナーの開催など、地域住民の健康意識の向上につながる取り組みを実施してまいります。

(3) 地域・暮らしの安全・安心に関する事業：熱中症による健康被害防止のため、「熱中症特別警戒アラート」が発表された際には、富士薬品が運営する八街市内の調剤薬局併設のドラッグストア店舗（ドラッグセイムス 八街朝日店）に、危険な暑さから避難できる場所としてクーリングシェルター（指定暑熱避難施設）を開設します (※3)。また、公民館等をお借りしての健康に関するイベントの開催や、八街市が主催する防災フェスタ等の各種イベントへの参加など、地域のくらしの安全・安心に関する取り組みを行います。

(4) 高齢者等の見守りに関する事業：配置薬の営業員がご高齢の方がいらっしゃるお宅を訪問した際に、日常的な声掛けやお困りごとの相談対応、その他季節に合わせた健康情報の提供を行います。また、市のガイドラインに基づき、日常の営業活動の中で徘徊者等の捜索協力を行うなど、ご高齢者の見守りに協力します。

(5) その他、目的を達成するために必要な事業：上記以外にも、八街市の地域活性化に資する取り組みを、八街市と協議のうえ実施してまいります。

（※1）「配置薬」をご契約中のお客様が被災された場合、従来無償で提供しています。

（※2）登録販売者とは、一般用医薬品（OTC医薬品）の販売に必要な専門資格。医薬品の専門の知識を持ち、薬剤師しか販売できない第1類医薬品を除く一般用医薬品を販売することができます。

（※3）開放時間は各店舗の営業時間に準じます。

【協定の背景】

八街市では、近年の少子高齢化や一人暮らし高齢者の増加などの社会課題を背景に、令和7年度（2025年度）に「八街市総合計画2025」（※4）を始動しました。『やちまた『八つの街づくり』宣言』をまちづくりのテーマとして掲げ、市民や地域の団体、事業者などと連携・協働しながら将来像の実現に向けた施策を推進しています。

一方、富士薬品は、「とどけ、元気。つづけ、元気。」のスローガンのもと、ひとの元気なくらしを支え続けることを使命に掲げ、配置薬販売をはじめ、ドラッグストア・調剤薬局の展開、医薬品の開発・製造を通じて、地域の人々の生活に寄り添う良質なサービスの提供に努めています。特に配置薬販売においては、八街市のご家庭や企業を合わせ、現在約2,000軒のお客様にお使いいただいています。そして昨今は、配置薬販売をはじめ事業活動を通じて、地方自治体が取り組むまちづくりを支援すべく、地方自治体との連携協定を推進しています。

こうした中で富士薬品は、配置薬販売の事業活動を通じて多くの八街市民の生活に接していることに加え、お客様のもとを一軒一軒訪問するという営業スタイルが、八街市の取り組みのお役に立てると考え、この度の同市との連携協定の締結に至りました。自治体との連携協定は、本件で43例目となります。

富士薬品は八街市と協働して同市民の健康づくり等を推進し、ひいては地域社会への貢献を目指してまいります。

（※4）「八街市総合計画2025」https://www.city.yachimata.lg.jp/uploaded/attachment/22867.pdf

【富士薬品について】

富士薬品は、1930年富山県富山市における配置薬販売業の創業からスタートし、現在では配置薬販売事業に加えて、ドラッグストア・調剤薬局事業、医薬品製造事業、医療用医薬品販売事業を展開する複合型医薬品企業です。スローガン「とどけ、元気。つづけ、元気。」のもと、富士薬品グループ全体で日本全国に1,285店（2026年3月末時点）を展開する「セイムス」ブランドを中心としたドラッグストアと、全国に広がるラストワンマイルを埋める配置薬販売ネットワークを生かし、誰もが豊かな人生を送れる社会の実現に向けて、人々の暮らしのあらゆる場面で寄り添い、元気な生活を支え続けてまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62253/table/251_1_5c6943320b4fd760ca74ad854f33d16a.jpg?v=202605180251 ]