さとふる、「第2回 鉄製品アイデアコンテスト」でさとふる賞を授与高校生のアイデアをふるさと納税お礼品として展開へ

株式会社さとふる

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、2026年5月18日に開催された「第2回 鉄製品アイデアコンテスト 表彰式」において「さとふる賞」を授与しました。受賞作品は、地元鉄工所と連携してふるさと納税のお礼品としての展開に向けた調整を進めています。本取り組みは、高校生のアイデアが実際に全国の寄付者へ届けられるとともに、寄付を通じてものづくりのプロセスに参加できる新たな試みです。

「第2回 鉄製品アイデアコンテスト」さとふる賞受賞者とさとふる担当営業

本コンテストは、青森県立弘前工業高等学校の生徒が鉄製品のアイデアを考案し、地元の鉄工所である株式会社長谷川鉄工の職人とともに、設計・試作・製作までを実践的に学びながら形にしていく産学連携の教育プログラムです。第2回となる今回は、株式会社さとふるからの提案をきっかけに、弘前工業高等学校、長谷川鉄工、青森県が連携し、高校生のアイデアをふるさと納税のお礼品として展開する取り組みを進めています。

当社は、弘前工業高等学校機械科2年 藤田伶菜さんのデザイン案「これで楽チン！？鉄雪かき機」を選出し、「さとふる賞」を授与しました。そのほか、青森県庁や長谷川鉄工、協賛企業からもデザイン案の選出があり、計8つの賞が授与されました。

受賞作品は、青森県のふるさと納税お礼品としての展開およびふるさと納税サイト「さとふる」での掲載を予定しています。寄付者は、製作過程の共有や高校生からのメッセージの受け取り、希望に応じた現地見学を通じて、製品が完成するまでのプロセスに関わることができます。

現在、関係各所との調整を進めており、2026年6月頃の受付開始を目指しています。

「これで楽チン！？鉄雪かき機」デザイン案 弘前工業高等学校機械科2年 藤田伶菜さん■受賞作品

＜さとふる賞＞「これで楽チン！？鉄雪かき機」 機械科2年 藤田伶菜さん

雪国の課題を背景に、高齢者や女性でも扱いやすい雪かき機を提案

コンセプト：今年の冬は雪に悩まされたのは私の家だけではないと思います。そこで、私が考えたのは鉄の雪かき機です。端にはタイヤを取り付けて、雪のうえでも簡単に動かせるようにしました。鉄なので強度も高く雪かきしやすいと考えました。

選定理由：青森県の大雪という地域課題から生まれた実用性の高いアイデアであり、ふるさと納税を通じて課題解決につながる点を評価しました。さとふるではこれまでも災害支援寄付を通じて地域課題の解決を支援しており、当社の取り組みとの親和性から、本作品に込められた想いに共感し選定しました。

＜東酸賞＞「スライド式作業スペース拡張デスク」

機械科2年 木村美悠さん

＜蟻塚設計賞＞「多機能ハンガーラック」

機械科2年 小山内大樹さん

＜県産品販売・輸出促進課賞＞「青森カラビナ」

機械科3年 山本蓮太さん

＜校長賞＞「回転本棚」

機械科3年 小山翔大さん

＜教頭賞＞「ティッシュケース」

機械科2年 川山仁胡さん

＜スーパー彰賞＞「廃材ライト」

機械科2年 葛西海さん

＜ハセテツ賞＞「用途に合わせて変形できるラック」

機械科3年 佐藤太一さん

受賞作品は青森県のふるさと納税お礼品としての展開およびふるさと納税サイト「さとふる」での掲載に向けて調整しています。

株式会社さとふるは、今後もさまざまな取り組みを通じて、地域活性化を推進します。

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

以上

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