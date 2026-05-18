ポスコロ SIP サブ課題 A シンポジウム「未来の学びを、いま教室へ。― Society 5.0 時代の「新たな『学び』」体験ワークショップ―」開催
国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）社会技術研究開発センターでは、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第３期課題「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築」（ポスコロSIP）を推進しています。本シンポジウムでは、Society 5.0時代に求められる「新たな『学び』」の実現に向けて、次期学習指導要領の動向とポスコロSIPサブ課題Aの研究開発の取組を結び付けて議論するとともに、体験型ワークショップにより、研究開発成果の現場実装の具体像を提示します。
■日時：2026年7月12日（日）13:30～17:40
■会場：TKP市ヶ谷カンファレンスセンター
■開催方法：会場及びオンラインによるハイブリッド形式
■定員：現地150名/オンライン500名 ※申込先着順
※申込締切日：現地6月28日（日）正午、オンライン7月10日（金）正午
■主催：国立研究開発法人科学技術振興機構
■参加費：無料
詳しくは、こちらをご覧ください。
○シンポジウムについて
→ https://www.jst.go.jp/sip/dl/pos/SIP-symposium_20260712.pdf
○オンライン参加申し込みはこちらから
→ https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_8A2wE12yKbqzmn4
○SIP第3期課題「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築」について
→ https://www.jst.go.jp/sip/pos/
【本件お問い合わせ先】
ポスコロSIPシンポジウム事務局
E-mail：sipposcoro@jp.ey.com
E-mail：sip3-ristex@jst.go.jp
配信元企業：国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター
■日時：2026年7月12日（日）13:30～17:40
■会場：TKP市ヶ谷カンファレンスセンター
■開催方法：会場及びオンラインによるハイブリッド形式
■定員：現地150名/オンライン500名 ※申込先着順
※申込締切日：現地6月28日（日）正午、オンライン7月10日（金）正午
■主催：国立研究開発法人科学技術振興機構
■参加費：無料
詳しくは、こちらをご覧ください。
○シンポジウムについて
→ https://www.jst.go.jp/sip/dl/pos/SIP-symposium_20260712.pdf
○オンライン参加申し込みはこちらから
→ https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_8A2wE12yKbqzmn4
○SIP第3期課題「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築」について
→ https://www.jst.go.jp/sip/pos/
【本件お問い合わせ先】
ポスコロSIPシンポジウム事務局
E-mail：sipposcoro@jp.ey.com
E-mail：sip3-ristex@jst.go.jp
配信元企業：国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター
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