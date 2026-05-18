【FRONTIER】『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PCの販売を開始～高性能環境でクロスプレイ対戦をよりスムーズに～
インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、株式会社セガが販売する3D格闘ゲーム『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』の推奨PCの販売を、2026年5月18日（月）より開始しています。
■製品の概要
このたび販売を開始する製品は、長年にわたり支持を集める格闘ゲーム『バーチャファイター』シリーズの最新作である『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』を快適にプレイできる推奨PCです。本作では、プラットフォームの垣根を超えたクロスプレイに対応し、より幅広いプレイヤーとの対戦が可能となっています。
ラインナップには、FRONTIERの次世代ゲーミングPCブランド「FREX∀R（フレクサー）」のZシリーズから、CPUおよびグラフィックスカードの異なる3機種を、ブラック・ホワイトの2色展開で計6モデルご用意しました。
いずれのモデルも、素早い反応が求められるアクション性の高いゲームにおいても安定した動作を実現し、白熱した対戦を快適な環境でお楽しみいただけます。また、標準で3年保証が付いており、長期間安心してご利用いただけます。もちろん、ご予算や用途に応じたカスタマイズも可能です。『バーチャファイター』の世界を、最適な環境で存分にご体験ください。
こちらの製品は、FRONTIERダイレクトストア( https://www.frontier-direct.jp/ )にて、2026年5月18日（月）より販売を開始しています。
▼『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PCはこちら
https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejVF5/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349586/images/bodyimage1】
■製品の特長
＜『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PC＞
『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PCは、株式会社セガの検証基準をクリアし、動作確認済みのゲーミングPCです。
＜CPUおよびグラフィックスカードの異なる3機種をご用意＞
●インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F搭載
インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F は、高負荷の作業やAI処理、最新のゲームプレイまで、幅広い用途で優れたパフォーマンスを発揮します。最大 20コア（8つのPコア + 12のEコア）／20スレッドを搭載し、ターボブースト時には最大5.3GHzで動作。マルチタスクや高負荷な作業も、快適かつスムーズに処理できます。
●AMD Ryzen 7 9800X3D搭載
AMD Ryzen 7 9800X3D は、Zen 5 アーキテクチャを採用した、8コア／16スレッド構成の高性能CPUです。8コアと32MBのL3キャッシュを備えたCCD（Core Complex Die）に加え、第2世代の3D V-Cache（64MB）を搭載。合計96MBの大容量L3キャッシュにより、安定したパフォーマンスを発揮し、前世代と比べてゲーム性能がさらに向上しています。
●インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus搭載
インテルCore Ultra 7 プロセッサー 270K Plus は、高性能なPコア8基に加え、高効率なEコアを前モデル比で4基増量した16基搭載（計24コア/24スレッド）を搭載した最新CPUです。マルチスレッド性能が強化され、ゲーム実況や配信などの並行作業にも優れた対応力を発揮します。特にゲーミング性能を大幅に引き上げたモデルとして、快適なプレイ環境を提供します。ゲーミングからクリエイティブワークまで、幅広い用途で高いパフォーマンスを発揮するハイエンドCPUです。
■製品の概要
このたび販売を開始する製品は、長年にわたり支持を集める格闘ゲーム『バーチャファイター』シリーズの最新作である『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』を快適にプレイできる推奨PCです。本作では、プラットフォームの垣根を超えたクロスプレイに対応し、より幅広いプレイヤーとの対戦が可能となっています。
ラインナップには、FRONTIERの次世代ゲーミングPCブランド「FREX∀R（フレクサー）」のZシリーズから、CPUおよびグラフィックスカードの異なる3機種を、ブラック・ホワイトの2色展開で計6モデルご用意しました。
いずれのモデルも、素早い反応が求められるアクション性の高いゲームにおいても安定した動作を実現し、白熱した対戦を快適な環境でお楽しみいただけます。また、標準で3年保証が付いており、長期間安心してご利用いただけます。もちろん、ご予算や用途に応じたカスタマイズも可能です。『バーチャファイター』の世界を、最適な環境で存分にご体験ください。
こちらの製品は、FRONTIERダイレクトストア( https://www.frontier-direct.jp/ )にて、2026年5月18日（月）より販売を開始しています。
▼『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PCはこちら
https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejVF5/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349586/images/bodyimage1】
■製品の特長
＜『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PC＞
『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PCは、株式会社セガの検証基準をクリアし、動作確認済みのゲーミングPCです。
＜CPUおよびグラフィックスカードの異なる3機種をご用意＞
●インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F搭載
インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F は、高負荷の作業やAI処理、最新のゲームプレイまで、幅広い用途で優れたパフォーマンスを発揮します。最大 20コア（8つのPコア + 12のEコア）／20スレッドを搭載し、ターボブースト時には最大5.3GHzで動作。マルチタスクや高負荷な作業も、快適かつスムーズに処理できます。
●AMD Ryzen 7 9800X3D搭載
AMD Ryzen 7 9800X3D は、Zen 5 アーキテクチャを採用した、8コア／16スレッド構成の高性能CPUです。8コアと32MBのL3キャッシュを備えたCCD（Core Complex Die）に加え、第2世代の3D V-Cache（64MB）を搭載。合計96MBの大容量L3キャッシュにより、安定したパフォーマンスを発揮し、前世代と比べてゲーム性能がさらに向上しています。
●インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus搭載
インテルCore Ultra 7 プロセッサー 270K Plus は、高性能なPコア8基に加え、高効率なEコアを前モデル比で4基増量した16基搭載（計24コア/24スレッド）を搭載した最新CPUです。マルチスレッド性能が強化され、ゲーム実況や配信などの並行作業にも優れた対応力を発揮します。特にゲーミング性能を大幅に引き上げたモデルとして、快適なプレイ環境を提供します。ゲーミングからクリエイティブワークまで、幅広い用途で高いパフォーマンスを発揮するハイエンドCPUです。